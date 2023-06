Der Zustrom von Flüchtlingen führte im vergangenen Jahr zu einem Bevölkerungswachstum von 1,3 % im Land, wie der Bundesstatistikdienst berichtete

Nach Angaben des Statistischen Bundesdienstes Destatis ist die deutsche Bevölkerung im Jahr 2022 um satte 1.122.000 Menschen gewachsen, was einem jährlichen Wachstum von 1,3 % entspricht. Der Anstieg war vor allem auf die große Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine zurückzuführen.

Destatis verzeichnete im Vorjahr ein Wachstum von 0,1 Prozent, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Die Zuwanderung nach Deutschland belief sich im vergangenen Jahr auf 1.455.000 Menschen, verglichen mit 329.000 im Jahr 2021. Die Gesamtbevölkerung des Landes erreichte Ende 2022 84,4 Millionen.

Laut Destatis sind die Ukrainer zur zweitgrößten Nicht-Staatsbürgergruppe im EU-Land geworden. Von den 12,3 Millionen in Deutschland lebenden Ausländern ist die türkische Diaspora mit 1,34 Millionen die größte. Ende letzten Jahres gab es in der Ukraine 1,05 Millionen Einwohner, was einem jährlichen Anstieg um das Sechsfache entspricht. Syrer sind mit 883.000 Menschen die drittgrößte Kategorie ausländischer Staatsangehöriger.

Durch die Einwanderung hat sich die Altersstruktur der deutschen Gesellschaft etwas verändert: Der Anteil der unter 20-Jährigen ist dem Bericht zufolge um 2,8 % gestiegen. Die Zahl der Bundesbürger derselben Altersgruppe sank im gleichen Zeitraum um 0,3 %.









Der Zustrom von Ukrainern hat zu gewissen Spannungen geführt, wie die nationalen Medien feststellten. Einige Medien stellten die im Vergleich zu anderen EU-Ländern niedrige Beschäftigungsquote ukrainischer Flüchtlinge in Deutschland in Frage.

Ein Bericht der Welt am Sonntag letzte Woche deutete darauf hin, dass einer der Faktoren das großzügige Arbeitslosengeld ist, das sie beantragen können, während sie „unter dem Tisch“ arbeiten oder überhaupt nicht. Hinzu kommt die Politik der Regierung, Migranten Deutsch beizubringen, bevor sie zum Erwerbsleben ermutigt werden, und die Erwartungen der Ukrainer, bessere Jobs zu haben, als ihnen angeboten werden.

„Die Ukrainer sind nicht wie Ihre arabischen Flüchtlinge. „Die Ukrainer hatten zu Hause normale Jobs und wollen nicht nur für zwölf Euro pro Stunde Böden putzen“, erklärte eine der von der Zeitung interviewten Flüchtlingsfrauen.