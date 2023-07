Selbstmordgedanken, unsinnige Befehle, schlechte Moral: Russische Kriegsgefangene in der Ukraine haben im US-Sender CNN über das Führungschaos bei den Kreml-Truppen und die Schrecken des Stellungskrieges berichtet.

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert nun schon fast 500 Tage an. Seit Beginn der Invasion der Kreml-Truppen am 24. Februar 2022 wurden mehrere Hunderttausend russische und ukrainische Soldaten getötet oder verwundet. Allein seit Dezember 2022 haben mehr als 20.000 Russen bei den Kämpfen ihr Leben verloren, sagte John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA Anfang Mai unter Berufung auf Geheimdienstinformationen. Weitere 80.000 wurden verletzt.

Die Hälfte der Getöteten gehörte der Söldnergruppe Wagner an, erklärte er Kirby. Und die meisten von ihnen waren ehemalige Häftlinge, die im Kampf um die ostukrainische Stadt Bachmut „in die Schlacht geworfen“ wurden und denen es an „angemessener Kampfausbildung, Kampfführung oder jeglichem Sinn für organisatorische Führung und Kontrolle“ mangelte.

Drei russische Kriegsgefangene schilderten dem US-Sender CNN, wie es sich anfühlte, „in die Schlacht geworfen“ zu werden: Kugeln und Granaten „flogen und pfiffen drei Tage lang über uns hinweg und explodierten um uns herum“, berichtete Anton, ein russischer Soldat, aus dem Süden von Bachmut stationiert war. „Wir hüpften wie Kaninchen unter Mörsergranaten und Bomben.“

„Wir hatten keinen Kampfgeist“



Nach Angaben des Senders wurde Anton, der eigentlich nicht so heißt, mit sieben weiteren Gefangenen von der ukrainischen Armee in einem provisorischen Gefängnis in der Ostukraine festgehalten. Laut CNN konnten sie drei von ihnen befragen, bevor sie dem ukrainischen Geheimdienst übergeben wurden. Im Hinblick auf die vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz veröffentlichten Richtlinien zur Berichterstattung über Kriegsgefangene und zum Schutz dieser vor möglichen Problemen im Falle einer Rückkehr Russland Um sie zu schützen, verwendete der Sender nicht ihre echten Namen.

Im Beisein zweier ukrainischer Soldaten die drei Männer sprachen über die schlechte Moral in ihren Schützengräben, die Unordnung und die offensichtliche Entbehrlichkeit einiger russischer Truppen.

Er saß in Russland wegen Drogenbesitzes im Gefängnis, sagte Anton, es sei seine dritte Strafe, nachdem er in der Vergangenheit wegen eines ähnlichen Verbrechens und eines Raubüberfalls verurteilt worden war. Ihm wurde eine saubere Bilanz versprochen, wenn er sich freiwillig zum Kampf in der Ukraine melden würde, aber er wusste nicht, dass er an die Front geschickt werden würde. Er und sein Mithäftling Slava erhielten vor ihrem Einsatz nur eine zweiwöchige Grundausbildung.

„Wir hatten keinen Kampfgeist“, gab Slava gegenüber CNN zu. „Wir erwarteten, die Verteidigungslinie wie versprochen zu halten. Uns wurde gesagt, dass Wagner für die Feindseligkeiten verantwortlich sei. Und dass wir diejenigen sein würden, die in den befreiten Gebieten stationiert seien.“

Als der Krieg begann, verbüßte er eine zehnjährige Haftstrafe in einem russischen Gefängnis wegen Drogenhandels, sagte Slava dem Sender. Ihm wurde auch versprochen, dass sein Strafregister gelöscht würde, wenn er in den Krieg ziehe. Als die beiden in Kriegsgefangenschaft gerieten, flohen er und Anton in eine Notunterkunft.

Der endlose Kampf Neue Satellitenbilder dokumentieren die totale Zerstörung im hart umkämpften Gebiet Bachmut

Nach tagelangem Beschuss – ohne Essen und nur mit Regenwasser zum Trinken – rückten ukrainische Soldaten zum Schutzloch vor, sagte Anton. Er hörte ein Klicken und zwei Granaten wurden hineingeworfen. Die Tiefe des Lochs schützte ihn vor der Explosion. „Es war eine Weile ruhig, dann kamen sie zurück. Ich dachte, das wäre das Ende“, zitierte CNN den Kriegsgefangenen. Er glaubte, dass er entweder hingerichtet oder brutal gefoltert werden würde. „Ich habe das Gewehr auf Einzelschussmodus umgestellt und dachte, ich würde mich selbst erschießen. Aber es gelang mir nicht.“

„Unsere Artillerie hat wie immer nicht funktioniert“



Sergei, ein weiterer russischer Kriegsgefangener, sagte gegenüber CNN, er habe gerade „Ich kapitulieren“ gerufen, als zwei Granaten in seiner Nähe einschlugen und die Soldaten neben ihm in den Schützengräben töteten. Sein Kommandant war bereits geflohen.

„Ich habe mich in den Schützengräben versteckt. Wer versuchte, von einer Stellung zur anderen zu fliehen, wurde einfach von Maschinengewehren und Panzern abgeschossen“, erinnert er sich. Als er die ukrainischen Soldaten sah, kroch er voller Angst davon und drängte sich zu zwei Soldaten. Einer von ihnen forderte über Funk die russische Artillerie zur Deckung auf, bevor er durch umherfliegende Granatsplitter getötet wurde.





„Unsere Artillerie hat wie immer nicht funktioniert“, sagte Sergej. Dann hätten die Kreml-Einheiten Grad-Raketenwerfer eingesetzt, aber sie hätten ihr Ziel immer wieder verfehlt. Endlich kamen die Ukrainer. „Ich fing an zu schreien: ‚Wir ergeben uns‘, dann warfen sie eine Granate auf uns.“ Er spürte, wie ein Splitter seine Hand traf.

„Sie fragten mich, wer ich sei, und ich sagte, dass ich Russe sei und mich ergeben würde“, fuhr Sergej fort. Als er aus dem Graben klettern wollte, flog eine zweite Granate. „Ich habe es in einer Sekunde geschafft, halb aus dem Graben herauszukriechen.“ Der Soldat hinter ihm wurde durch die Granate getötet und am Bein verletzt. Laut CNN erklärte ein ukrainischer Soldat später, dass es während der Kämpfe schwierig gewesen sei, die Worte der russischen Soldaten zu verstehen.

Anders als Anton und Slava ist Sergei laut CNN kein russischer Sträfling, sondern ein Vertragssoldat. Der junge Vater berichtete dem Sender, dass er die zugesagte Zeit letztes Jahr in Cherson in der Südukraine verbracht habe. Nach seiner Rückkehr in die Heimat drohte ihm der Militärstaatsanwalt, dass er wegen Desertion inhaftiert würde, wenn er nicht auf das Schlachtfeld zurückkehrte.

Seine bisherigen militärischen Erfahrungen hätten ihn nicht auf das vorbereitet, was ihn im „Fleischwolf“ Bachmut erwartete, berichtete Sergej. „Es war ganz anders als das, was ich im Fernsehen gesehen habe. Eine parallele Realität. Ich habe die Angst, den Schmerz und die Enttäuschung gegenüber meinen Kommandanten gespürt.“

Die Ukraine will Russen für den Gefangenenaustausch einsetzen



Laut CNN erzählten Anton und Slava ähnliche Geschichten. Um an Nahrung und Wasser zu kommen, hätten sie fünf Kilometer durch Minenfelder laufen müssen. Ihr unmittelbarer Kommandant war ebenfalls ein Sträfling. Ihre Kommandeure hätten den Vorrat an Schmerzmitteln genutzt, um high zu werden. Unter Drogeneinfluss hätten diese Kommandeure Soldaten ins Mörserfeuer geschickt und „unsinnige Befehle“ gegeben.

Die Berichte von Anton, Slava und Sergei können nicht unabhängig bestätigt werden. Man muss davon ausgehen, dass die Kriegsgefangenen – auch wenn sie die Interviews freiwillig gegeben haben – bei ihren Entscheidungen und Aussagen die ukrainischen Reaktionen auf sie im Hinterkopf gehabt haben müssen. Laut CNN schienen die Russen bei den Verhören jedoch nicht unter Zwang zu stehen.

Ein ukrainischer Soldat, der das provisorische Gefängnis leitet, sagte gegenüber CNN, dass er in den letzten sechs Monaten russische Sträflinge mit ähnlichen Geschichten empfangen habe – im Gegensatz zu den hochmotivierten Soldaten, die letztes Jahr im Kampf gefangen genommen wurden. Sie wollen die Russen gegen ukrainische Soldaten austauschen, die von den Kreml-Truppen festgehalten werden, haben diesbezüglich aber keine großen Hoffnungen, sagte der Soldat. „Sie sind der russischen Regierung nicht viel wert.“

Quellen: CNN, BBC, NBC-Nachrichten