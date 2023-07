KIEW – Ukrainische Beamte und Geheimdienstoffiziere warnten, dass Russland die Sprengung eines Atomkraftwerks vorbereiten könnte, was zu einer radioaktiven Umweltkatastrophe führen könnte.

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms im vergangenen Monat befürchtet Kiew, dass der Kreml plant, eine Explosion im Kernkraftwerk Saporischschja – dem größten in Europa – in der von Russland besetzten Stadt Enerhodar zu organisieren.

Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes wurden russische Arbeiter angewiesen, das Kraftwerk bis zum 5. Juli zu verlassen.

„Es besteht eine ernsthafte Bedrohung. Russland ist technisch bereit, eine lokale Explosion in der Anlage zu provozieren, die zur Freisetzung gefährlicher Stoffe in die Luft führen könnte“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Wochenende vor spanischen Journalisten in Kiew. „Wir Wir besprechen das alles mit unseren Partnern, damit jeder versteht, warum Russland das tut, und üben politisch Druck auf die Russische Föderation aus, damit sie gar nicht erst an so etwas denken.“

Letzte Woche, als der staatliche Notfalldienst der Ukraine in der Region Saporischschja radioaktive Sicherheitsübungen durchführte, berichtete der ukrainische Militärgeheimdienst, dass ein russisches Militärkontingent sowie von Russland unterstützte Arbeiter des Kernkraftwerks das Kraftwerk nach und nach verlassen würden.

„Zu den ersten, die die Station verließen, gehörten drei Rosatom-Mitarbeiter, die das Vorgehen der Russen steuerten“, hieß es in einer Erklärung des ukrainischen Militärgeheimdienstes. Ihnen wurde geraten, bis zum 5. Juli abzureisen. „Das auf der Station verbliebene Personal wurde angewiesen, im Falle etwaiger Notfälle die Ukraine zu beschuldigen.“

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte in einer Erklärung, dass die Tatsache, dass ukrainische Beamte in mehreren Städten Übungen zur Sicherheit radioaktiver Stoffe durchführten und zusätzliche Strahlungsmessgeräte aufstellten, bedeute, dass „Kiew eine Operation unter falscher Flagge vorbereitet“. Sacharowa legte jedoch keine Beweise für ihre Behauptung vor. Das Werk steht derzeit unter russischer Kontrolle.

Anfang letzten Monats sagte der ukrainische Spionagechef Kyrylo Budanov, Russland sei bereit, eine technische Katastrophe im Kernkraftwerk Saporischschja zu inszenieren. Der Teil, der am wahrscheinlichsten in die Luft gesprengt wird, wäre der künstliche Teich, der zur Kühlung des Kraftwerks benötigt wird, sagte Budanov.

Die Internationale Atomenergiebehörde hat die Informationen der Ukraine, dass das Kühlbecken vermint sei, nicht bestätigt, erklärte jedoch auch, dass sie nicht vollständigen Zugang zu allen Standorten des Kraftwerks habe.

Nach Angaben der IAEA konnten ihre Experten Teile des Kühlsystems der Anlage inspizieren, darunter auch einige Abschnitte des großen Kühlbeckens, in dem sich noch immer ein stabiler Wasserstand befindet, der zur Kühlung der Reaktoren benötigt wird. Die IAEO-Experten führten außerdem regelmäßig Besichtigungen der Reaktorblöcke und anderer Bereiche rund um den Standort durch. Die IAEA sagte, sie gehe immer noch davon aus, Zugang zu anderen Teilen des Standorts, einschließlich des Kühlsystems, zu erhalten.

In einem früheren Update vom 21. Juni teilte die IAEA mit, dass sie zwar keine sichtbaren Minen rund um das Kühlbecken gesehen habe, den Experten aber bekannt sei, dass frühere Minen außerhalb des Anlagengeländes und auch an bestimmten Stellen innerhalb des Werks platziert worden seien, die russisches Sicherheitspersonal vor Ort gehabt habe erklärt, dienten Verteidigungszwecken.

Selenskyj hat seine Behauptungen nicht zurückgewiesen und erklärt, die Russen könnten das Kraftwerk irgendwann in der Zukunft in die Luft sprengen, selbst wenn es wieder unter ukrainische Kontrolle käme, und zwar mit Minen, die aus der Ferne aktiviert werden könnten. „Es kann abgelegene Minen geben – dann kann man sagen, dass unter der Kontrolle der Besatzer alles in Ordnung war, aber explodierte, sobald es in die Ukraine zurückkehrte“, sagte Selenskyj.