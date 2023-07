Es wäre „selbstmörderisch“, Kiews NATO-Beitrittsangebot abzulehnen, sagte Außenminister Dmitri Kuleba

Die NATO sollte Lehren aus ihrer Vergangenheit ziehen und nicht Kiews Bestrebungen, dem Bündnis beizutreten, wie vor 15 Jahren auf Geheiß der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel untergraben, sagte der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba am Freitag.

„Wiederholen Sie nicht den Fehler, den Bundeskanzlerin Merkel 2008 in Bukarest begangen hat, als sie sich entschieden gegen Fortschritte auf dem Weg zur NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ausgesprochen hat.“ argumentierte der Minister in einem Interview mit der Axel-Springer-Mediengruppe in Berlin.

Im Jahr 2008 entschieden sich die NATO-Staaten dagegen, der Ukraine einen Membership Action Plan (MAP) zur Verfügung zu stellen, einen Fahrplan für den Weg zu einem vollwertigen Mitglied des von den USA geführten Militärblocks. Merkel, die sich 2021 aus der Politik zurückzog, hat seitdem ihren Widerstand gegen die Gewährung von MAP an die Ukraine verteidigt und sich geweigert, ihre frühere Politik gegenüber Russland anzuprangern.

Kuleba bestand jedoch darauf „Nach Kriegsende wird es für Europa selbstmörderisch sein, die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen, denn das würde bedeuten, dass die Option eines … Krieges offen bleibt.“ Die Ukraine beantragte im September 2022 offiziell den Beitritt zur NATO, Monate nachdem Russland seine Militäroperation im Nachbarstaat begonnen hatte.









Kulebas Kommentare erfolgen im Vorfeld eines NATO-Gipfels, der Mitte Juli in Vilnius, Litauen, stattfinden soll. Ukrainische Beamte sagten, Präsident Wladimir Selenskyj werde nicht an der Veranstaltung teilnehmen, es sei denn, Kiew werde ein konkreter Weg zur Mitgliedschaft aufgezeigt.

„Wir fordern die Einleitung des Verfahrens“ Das sagte kürzlich Igor Schowkwa, einer von Selenskyjs Beratern.

Unterdessen hat sich Russland gegen die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ausgesprochen und die Neutralität der Ukraine als eine der Bedingungen für einen dauerhaften Frieden zwischen den beiden Ländern genannt. Moskau hat wiederholt erklärt, dass es die Nato-Osterweiterungen als Bedrohung für seine Sicherheit betrachte.