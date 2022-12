Ukraine-Update: Putin: „Vertrauen ist natürlich fast bei null“

Das Ukraine-Update: Was gestern Abend passiert ist

Putin zu möglicher „Einigung“: „Vertrauen ist natürlich fast bei null“

Nach den Worten des russischen Präsidenten Wladimir Putin muss eine „Vereinbarung“ erzielt werden, um den Konflikt in der Ukraine zu beenden. „Das Vertrauen ist natürlich fast bei null (…), aber am Ende muss eine Einigung erzielt werden“, sagte Putin am Freitag beim Gipfeltreffen der Eurasischen Wirtschaftsunion in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek. „Ich habe oft gesagt, dass wir bereit und offen für eine Einigung sind“, fügte er hinzu.

Putin reagierte damit auf Äußerungen der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Minsker Abkommen, das 2015 mit Paris und Berlin ausgehandelt wurde, um die Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine im Donbass zu beenden. Merkel hatte der Wochenzeitung „Die Zeit“ am Donnerstag gesagt, das Abkommen von 2014 sei unterzeichnet worden, um „der Ukraine Zeit zu geben“, Kiew habe die Zeit genutzt, „um stärker zu werden“.

Putin sagte in Bischkek, er sei „enttäuscht“ von Merkels Äußerungen. Er sei „immer davon ausgegangen, dass die Bundesregierung ehrlich handelt“, fügte er hinzu. „Nach solchen Aussagen stellt sich die Frage: Wie können wir uns einigen? Und gibt es jemanden, dem man zustimmen kann? Welche Garantien gibt es?“ sagte Putin.

Mehr über Putin und Merkel lesen Sie in unserem News-Ticker.

Premierminister der Ukraine: Alle Wärme- und Wasserkraftwerke beschädigt

Wegen der russischen Angriffe auf das ukrainische Stromnetz müssen die Menschen den ganzen Winter über mit Stromausfällen rechnen. Das sagte Ministerpräsident Denys Schmyhal am Freitag bei einer Kabinettssitzung in Kiew. Obwohl die Situation derzeit „unter Kontrolle“ sei, gebe es aufgrund der Schäden noch immer Mängel in der Stromversorgung. „Alle Wärme- und Wasserkraftwerke des Landes wurden beschädigt.“ Zudem wurden rund 40 Prozent der Hochspannungsnetzanlagen unterschiedlich stark beschädigt. „Deshalb sind die Einschränkungen in der Stromversorgung in den meisten Regionen nach wie vor erheblich“, resümiert er.

„Seien wir ehrlich, in diesem Winter werden wir ständig unter den Bedingungen eines begrenzten Stromverbrauchs leben“, sagte er laut der staatlichen Agentur Unian. Es müssten Prioritäten gesetzt werden. Priorität haben kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Wasser- und Wärmeversorgung, gefolgt vom militärisch-industriellen Komplex unter dem Motto „Alles für die Front“. Erst an dritter Stelle stehen kritische Versorgungsobjekte wie Bäckereien oder Molkereien. Erst an vierter Stelle steht die Versorgung der Zivilbevölkerung mit Strom.

Zuvor hatte Wolodymyr Kudryzkyj, Chef des staatlichen Stromnetzbetreibers Ukrenerho, auf die Probleme hingewiesen. Das Stromdefizit kann teilweise durch Maßnahmen wie Stromimporte ausgeglichen werden, jedoch nicht vollständig.

Die russischen Raketenangriffe der vergangenen Wochen haben die gesamte Energieinfrastruktur der Ukraine ins Visier genommen. In der Folge brach die Stromversorgung in weiten Teilen des Landes zusammen. Inzwischen kann die Bevölkerung zumindest stundenweise mit Strom versorgt werden.

London: Russland will mehr Waffen vom Iran kaufen – für Militärhilfe

Nach Angaben Großbritanniens will Russland im Gegenzug für Militärhilfe weitere Waffen vom Iran kaufen. „Russland versucht jetzt, mehr Waffen zu erwerben, darunter Hunderte von ballistischen Raketen. Im Gegenzug bietet Russland dem Iran ein beispielloses Maß an militärischer und technischer Hilfe“, sagte die britische UN-Botschafterin Barbara Woodward am Freitag in New York. Die Deutsche Presse-Agentur berichtete am Mittwoch unter Berufung auf UN-Diplomatenkreise, Moskau habe erneut Hunderte bestellt von Drohnen und ballistischen Raketen in Teheran, um seine militärische Versorgung zu sichern.

„Der Iran ist jetzt einer der größten militärischen Unterstützer Russlands“, sagte der britische Außenminister James Cleverly in London. „Durch diese schmutzigen Geschäfte hat das iranische Regime Hunderte von Drohnen nach Russland geschickt, die verwendet wurden, um die kritische Infrastruktur der Ukraine anzugreifen und Zivilisten zu töten.2 Moskau wiederum bietet dem Regime in Teheran militärische und technische Unterstützung an. Dies wiederum erhöht das Risiko für britische Partner im Nahen Osten und für die internationale Sicherheit. London wird diese „verzweifelte Allianz“ weiter aufdecken und beide Länder zur Rechenschaft ziehen.

Woodward sagte, Großbritannien befürchte, dass Russland den Iran mit fortschrittlicherer militärischer Ausrüstung versorgen könnte, die den Einfluss der Regionalmacht erhöhen könnte. 2Die Verbreitung von Waffen durch den Iran stellt eine reale und erhebliche Bedrohung für die gesamte internationale Gemeinschaft weit über die Region hinaus dar.“ Informationen, wonach Russland zuletzt erneut Ziele in der Ukraine angegriffen habe, vermutlich mit Hilfe iranischer Drohnen, könnten darauf hindeuten, dass bereits Nachschub eingetroffen sei in Russland.

Die Ukraine plant eine Offensive auf „gefrorenem Boden“ und könnte erfolgreich sein

US-Stabschef Mark A. Milley erwartet von der Ukraine in diesem Winter „offensive Maßnahmen“. Er sagte dem Wall Street Journal, dass, während sich das Tempo der Feindseligkeiten im Herbst verlangsamte, die kalte Jahreszeit eine „potenzielle Gelegenheit“ für Angriffe darstelle.