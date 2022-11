Ukraine-Update: Polen bestätigt russischen Raketenangriff | Aktuelles Europa | DW

Das Wesentliche in Kürze:

Polen bestätigt den Einschlag einer „in Russland hergestellten Rakete“

Moskau weist jede Verantwortung zurück

Erhöhte Alarmbereitschaft für die polnische Armee

Krisentreffen beim G20-Gipfel

NATO-Botschafter verleihen bei einem Dringlichkeitstreffen

Ein Sprecher des polnischen Außenministeriums sagte, zwei Menschen seien getötet worden, als das Projektil am Dienstagnachmittag das Dorf Przewodów nahe der Grenze zur Ukraine traf. Der russische Botschafter in Warschau wurde vorgeladen, um „unverzüglich detaillierte Erklärungen“ zu dem Vorfall abzugeben. Polnische Armeeeinheiten und andere uniformierte Dienste wurden in höchste Alarmbereitschaft versetzt.

Dieses Foto aus Polen zeigt eine Rauchsäule an der Grenze zur Ukraine – ob es sich wirklich um ein Bild des angeblichen Raketeneinschlags handelt, lässt sich nicht verifizieren

Bei der Herkunft der Rakete ist allerdings noch nicht klar, in welchem ​​Land sie eingesetzt wurde. Sowohl die Ukraine als auch Russland verwenden von der Sowjetunion entworfene Raketen. „Wir wissen, dass es praktisch den ganzen Tag über einen russischen Raketenangriff auf die Ukraine gegeben hat“, sagte der polnische Präsident Andrzej Duda am frühen Morgen. „Aber wir haben derzeit keine eindeutigen Beweise dafür, wer die Rakete abgefeuert hat. Die Ermittlungen dauern an.“

Das russische Verteidigungsministerium bezeichnet alle Berichte über die angeblichen Auswirkungen in Polen als „gezielte Provokation“. Im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet wurden laut Moskau keine Ziele beschossen.

Am Abend berief Ministerpräsident Mateusz Morawiecki den Sicherheitsrat zu einer mehrstündigen außerordentlichen Sitzung ein. Anschließend kündigte er eine verstärkte Überwachung des polnischen Luftraums an. Polen prüft auch, ob ein Treffen auf der Grundlage von Artikel 4 des NATO-Vertrags beantragt werden sollte. Der Artikel besagt, dass Mitglieder des Militärbündnisses einander konsultieren werden, wenn beispielsweise die Sicherheit eines Mitglieds bedroht ist.

Dringlichkeitstreffen der NATO-Botschafter

Die NATO hat bereits für Mittwoch ein Notfall-Botschaftertreffen einberufen. Nato-Generalsekretär Stoltenberg werde die Beratungen leiten, „um diesen tragischen Vorfall zu erörtern“, sagte eine Sprecherin. Stoltenberg hatte zuvor vor übereilten Reaktionen gewarnt. „Es ist wichtig, dass alle Fakten geklärt werden“, schrieb Stoltenberg nach einem Telefonat mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda auf Twitter: „Die Nato beobachtet die Lage und die Verbündeten stimmen sich eng ab.“

Die US-Regierung äußerte ähnliche Vorbehalte. Sie werde „klären, was passiert ist und was die angemessenen nächsten Schritte wären“.

Der Krieg geht über

Die Explosion in dem Grenzdorf ist der erste Vorfall dieser Art im fast neunmonatigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Przewodów liegt etwa 60 Kilometer Luftlinie entfernt von der westukrainischen Stadt Lemberg, die auch Ziel russischer Angriffe war.

Polen, ein Nachbarland der Ukraine, ist Mitglied der EU und des westlichen Verteidigungsbündnisses NATO. Die USA, die Nato und die EU verfolgen die Situation mit entsprechender Sorge. Staatschef Andrzej Duda sprach mit US-Präsident Joe Biden, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Krisentreffen beim G20-Gipfel

Am Rande des G20-Gipfels auf Bali hat US-Präsident Joe Biden zu einem Krisentreffen aufgerufen. An den Gesprächen hinter verschlossenen Türen nahmen neben Bundeskanzler Olaf Scholz auch Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez, der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel teil.

Nach Angaben der Vereinigten Staaten wurde die Rakete wahrscheinlich nicht von Russland aus abgefeuert. „Ich werde dafür sorgen, dass wir genau herausfinden, was passiert ist“, sagte US-Präsident Joe Biden anschließend. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist es „unwahrscheinlich“, dass die Rakete von russischem Boden aus abgefeuert wurde.

rb/cw (AFP, AP, dpa, Reuters)

Dieser Artikel wird am Tag seiner Veröffentlichung laufend aktualisiert. Berichte aus den Kampfzonen können nicht unabhängig überprüft werden.