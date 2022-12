Ukraine-Update: Kreml soll hunderte Drohnen bestellt haben | Aktuelles Europa | DW

Das Wesentliche in Kürze:

Moskau soll beim Iran neue Drohnen und Raketen bestellt haben

Polen übernimmt nun doch Patriot-Flugabwehrsysteme aus Deutschland

Die Ukraine fordert mehr technische Ausrüstung

USA und Großbritannien bauen Energiepartnerschaft aus

Laut Diplomaten soll Russland Hunderte Drohnen und ballistische Raketen beim Iran bestellt haben. „Wir wissen, dass der Iran plant, seine Lieferungen von unbemannten Flugkörpern und Raketen nach Russland in erheblichem Umfang zu erhöhen“, sagten Beamte der Vereinten Nationen in New York der Deutschen Presse-Agentur. Moskau will dem akuten Mangel an Militärgütern entgegenwirken. Es gibt mehrere hundert Projektile und Hunderte von Drohnen. „Ich glaube nicht, dass sie noch versandt wurden, aber sie stehen definitiv in den Auftragsbüchern“, heißt es in einer Erklärung aus New York.

Übereinstimmenden Berichten zufolge hat der Iran im August Drohnen nach Russland geschickt, mit denen beispielsweise militärische Objekte wie Radarsysteme und Artillerie angegriffen werden können. Einige Wochen später griffen russische Streitkräfte wiederholt Ziele in der Ukraine mit iranischen Shahed-136-Kamikaze-Drohnen an, die mit hoher Geschwindigkeit abstürzten und großen Schaden anrichteten.

Polen akzeptiert nun doch Patriot-Systeme aus Deutschland

Polen will nun die von Deutschland angebotenen Patriot-Luftverteidigungssysteme zur Verteidigung seines Luftraums übernehmen. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und ihr polnischer Kollege Mariusz Blaszczak hätten sich „grundsätzlich geeinigt“, sagte ein Sprecher in Berlin. Details wie denkbare Standorte für die Stationierung und die notwendige Infrastruktur werden nun auf fachlicher Ebene diskutiert.

Gefechtsbereites Luftverteidigungssystem Patriot der Bundeswehr auf dem Militärflugplatz Schwesing in Schleswig-Holstein

Nachdem Mitte November eine Rakete das polnische Grenzgebiet zur Ukraine getroffen hatte, bot Deutschland seinem Nato-Partner Polen mit den Patriots Unterstützung an. Blaszczak nahm das Angebot zunächst an. Einen Tag später schlug er jedoch überraschend vor, die deutsche Flugabwehr auf ukrainischem Territorium statt in Polen zu stationieren. Das sorgte in Berlin für Unmut. Der Einsatz der Patrioten in der Westukraine hätte die polnische und ukrainische Sicherheit erhöht, erklärte Blaszczak via Twitter.

„Benötigen Abwehrsysteme und Ausrüstung für Kraftwerke“

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal fordert angesichts der russischen Raketenangriffe auf die Energieversorgung weitere Unterstützung. „Wir brauchen zwei Dinge, um eine humanitäre Katastrophe und eine neue große Flüchtlingswelle zu vermeiden“, sagte Schmyhal den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er nannte moderne Luftverteidigungs- und Raketenabwehrsysteme, über die westliche Länder, darunter auch Deutschland, verfügten. Darüber hinaus benötigt die Ukraine Ausrüstung und Ressourcen, um beschädigte Kraftwerke wiederherzustellen. Russland hat rund die Hälfte aller Kraftwerke in der Ukraine beschädigt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensyj hat am Montag Soldaten im Kriegsgebiet besucht.

USA: Hat die Ukraine nicht zum Angriff ermutigt

Nach den mutmaßlichen ukrainischen Drohnenangriffen auf Militärbasen in Russland hat US-Außenminister Antony Blinken Vorwürfe zurückgewiesen, Washington habe Kiew zu einem Angriff auf Russland „ermutigt“ oder „ermöglicht“. Es sei jedoch wichtig zu verstehen, „was die Ukrainer jeden Tag als Folge der anhaltenden russischen Aggression erleben“, sagte Blinken.

Russischen Quellen zufolge wurden bei Drohnenangriffen auf drei Stützpunkte in Zentralrussland am Montag drei Menschen getötet und zwei Flugzeuge beschädigt. Die Regierung in Kiew hat sich dazu noch nicht geäußert.

Experten gehen davon aus, dass die ukrainischen Streitkräfte auch mit einfachen Drohnen aus der Sowjetzeit in den russischen Luftraum eingedrungen sein könnten – und nicht auf die milliardenschwere Militärhilfe westlicher Verbündeter zurückgegriffen hätten.

USA und Großbritannien bauen Energiepartnerschaft aus

Angesichts steigender Energiepreise nach Russlands Krieg gegen die Ukraine bauen Großbritannien und die USA ihre Zusammenarbeit aus. Die Vereinigten Staaten streben an, im kommenden Jahr mindestens neun bis zehn Milliarden Kubikmeter verflüssigtes Erdgas (LNG) über britische Terminals zu exportieren, teilte die Regierung in London mit. Das ist doppelt so viel wie 2021.

LNG LNG-Terminal und Ölraffinerie in Wales, UK

Diese Partnerschaft wird die Preise für britische Verbraucher senken und dazu beitragen, die Abhängigkeit Europas von russischer Energie zu beenden, sagte der britische Premierminister Rishi Sunak. Es zielt auch darauf ab, Investitionen in saubere Energie anzukurbeln und Ideen zur Energieeffizienz und Reduzierung des Gasbedarfs auszutauschen.

