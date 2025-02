Status: 18.02.2025 04:23 Uhr

Die Vereinigten Staaten bereiten die Ukraine-Verhandlungen fast im Alleingang vor. Sie sehen Europäer nicht am Tisch – außer der Ukraine selbst. Wie wollen die europäischen Länder darauf reagieren?

Das Treffen in Paris hat kein Abflugsignal gesendet. Die Europäer fühlen sich eher selbst. Kanzler Olaf Scholz als der größte gemeinsame Nenner seiner Erklärung nach dem Treffen: „Wir begrüßen, dass es Diskussionen über die Entwicklung von Frieden gibt , was sie präsentiert wird. „

Debatte herum Friedenstruppen

Was dies jedoch im Detail für das Verfahren der europäischen Partner bedeutet, scheint nicht so klar zu sein. Einerseits gibt es das Thema der Truppen: Einige hatten bereits im Voraus angekündigt, dass eine Veröffentlichung von Soldaten in die Ukraine für den Friedensschutz ziemlich denkbar war – wie der britische Premier Strand. Schweden und Frankreich schließen auch nicht aus und schicken ihre eigenen Soldaten in die Ukraine.

Kanzler Scholz warnte dagegen nach dem Treffen, die Debatte überhaupt zu eröffnen. „Es ist völlig verfrüht und die völlig falsche Zeit, diese Diskussion jetzt zu führen“, sagte der SPD -Politiker. Es wurde über das mögliche Ergebnis von Friedensdiskussionen gesprochen, die noch nicht über die Leiter der Ukraine stattgefunden haben und dass die Ukraine nicht am Tisch sitzt. „Wir sind noch nicht in Frieden, aber mitten in einem Krieg von Russland, was ohne Prüfung fortgesetzt wird.“

Nach dem Treffen gingen streikende Stürmer, die natürlich immer von den Vereinigten Staaten unterstützt werden müssen. Nur mit amerikanischen Sicherheitsgarantien kann Russland durch einen neuen Angriff effektiv gehalten werden. Aber das Thema bleibt gefährlich.

Woher soll das Geld kommen?

Das zweite große Thema beim Pariser Krisenversammlung war die Verteidigungsausgaben: Polen Premierminister Donald Tusk sagte, dass alle Teilnehmer einig waren, dass eine „bedeutende“ Expansion der europäischen Verteidigungskapazitäten unerlässlich sei. Aber wie? Frankreich stützt sich auf gemeinsame Schulden. Der Präsident der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, schlägt vor, die sogenannte alternative Klausel zu aktivieren, die unter außergewöhnlichen Umständen mehr Überschuldung ermöglicht.

Kanzler Scholz basiert auf der Neudefinition der europäischen Schuldenregeln: Deutschland kann akzeptieren, dass die Kriterien für die staatliche Kreditfinanzierung in der EU nicht blockiert werden können, wenn die Mitgliedstaaten mehr als zwei Prozent für ihre Verteidigung ausgeben wollen. Scholz möchte auch die deutschen Schuldenregeln lockern, um jährlich eine weitere 30 -Milliarden -Euro für Verteidigung und Sicherheit investieren zu können.

„Wir haben gewusst, was seit Jahren getan werden muss“

Sicherheitsexperte Ulrike Franke vom Europäischen Rat für Außenbeziehungen in Paris. Es ist das Recht, sich auf die Stärkung der einzelnen Mitgliedstaaten zu konzentrieren. „Es geht jetzt weniger darum, neue aufregende, beispiellose Lösungen zu finden“, sagt sie. Zum Beispiel glaubt sie nicht an eine europäische Armee als Reaktion auf die Herausforderungen. „Wir wissen, was seit Jahren getan werden muss: Die Europäer müssen auf nationaler Ebene wieder praktisch stärker werden“, sagte Franke. Das bedeutet mehr Geld und Ausrüstung. „Wir müssen mehr militärische industrielle Fähigkeiten aufbauen.“

Es bleibt abzuwarten, ob all dies ausreicht, um in eine bessere Position zu gelangen und von den USA als Verhandlungspartner für den ukrainischen Frieden ernst genommen zu werden. Weitere Gespräche auf EU -Ebene sollten folgen.