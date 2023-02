Ukraine-Treffen in Kiew: EU verhängt neue Sanktionen gegen Russland

Stand: 02.02.2023 14:20 Uhr

Die EU bleibt bei der Ukraine. Das machten die 16 Spitzenpolitiker in Kiew deutlich. Sie kündigten neue Sanktionen gegen Russland an – zum Jahrestag des Angriffskriegs. Die Verhandlungen über die EU-Mitgliedschaft dauern an.

Zum ersten Mal seit dem Ukraine-Krieg treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU in Kiew. Außerdem im Gepäck: neue Sanktionen gegen Russland.

„Zwischen jetzt und dem 24. Februar, genau ein Jahr nach Beginn der Invasion, wollen wir ein zehntes Sanktionspaket abschließen“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Von der Leyen: Sanktionen wirken

Die bisher verhängten Sanktionen hätten der russischen Wirtschaft bereits erheblichen Schaden zugefügt, betonte der Kommissionspräsident. Allein die Preisobergrenze für russisches Öl koste Moskau „rund 160 Millionen Euro am Tag“.

Das neue Sanktionspaket, das seit Dezember in Vorbereitung ist, soll Neuzugänge und Vermögenssperren für die Verantwortlichen in Russland und dem Verbündeten Weißrussland beinhalten.

Am Sonntag soll zudem eine Preisobergrenze für russische Mineralölprodukte wie Diesel oder Kerosin in Kraft treten, über die Höhe diskutieren Vertreter der EU-Staaten noch. Alle Sanktionen bedürfen einer einstimmigen Entscheidung der 27 EU-Staaten.

Selenskyj will Entscheidungen der EU-Partner

Ein weiteres Thema der zweitägigen Konferenz sind die EU-Beitrittsperspektiven der Ukraine. Selenskyj sagte kürzlich in seiner abendlichen Videoansprache, er erwarte von den EU-Partnern Entscheidungen, die den offensichtlichen Reformfortschritten entsprechen. Er bezog sich darauf, dass die EU die Ukraine im vergangenen Juni in die Liste der Beitrittskandidaten aufgenommen, den Beginn der Beitrittsverhandlungen aber von der Erfüllung von sieben Bedingungen abhängig gemacht habe.

Dabei geht es um das Auswahlverfahren für ukrainische Verfassungsrichter und einen stärkeren Kampf gegen Korruption – vor allem auf hoher Ebene. Auch die EU fordert die Einhaltung von Standards im Kampf gegen Geldwäsche und die Umsetzung eines Gesetzes gegen die übermäßige Einflussnahme von Oligarchen.

Mehr Maßnahmen gegen Korruption gefordert

Die EU-Kommission sagte kürzlich, die Ukraine habe Fortschritte gemacht, eine offizielle Empfehlung für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen werde aber wohl frühestens in der zweiten Jahreshälfte ausgesprochen. „Wir haben eine Reformdynamik registriert, aber es gibt noch viel zu tun“, sagte ein hochrangiger Beamter am Dienstag in Brüssel. Auch in Kiew ist von weiteren notwendigen Fortschritten etwa im Kampf gegen die Korruption und einer möglichen EU-Unterstützung die Rede.

Ausbildung für weitere 15.000 Soldaten

Der aktuelle EU-Ausbildungsauftrag soll deutlich ausgebaut werden. Laut EU-Außenbeauftragtem Josep Borrell ist das neue Ziel der Ausbildungsmission die Ausbildung von 30.000 ukrainischen Soldaten in EU-Staaten. Bisher ist das Ziel, rund 15.000 Soldaten auszubilden.

Weitere 25 Millionen Euro für Minenräumung

Darüber hinaus sollen weitere 25 Millionen Euro für die Minenräumung in von der Ukraine zurückeroberten Gebieten bereitgestellt werden.

Weitere Themen auf der Agenda der zweitägigen Konferenz sind der Abbau von Handelsbarrieren, humanitäre und militärische Hilfe sowie die geplante Aufnahme der Ukraine in den EU-Roaming-Raum. Letzteres würde bedeuten, dass Ukrainer mit ihren Mobilgeräten innerhalb der EU telefonieren, SMS schreiben und Datendienste nutzen könnten, ohne zusätzliche Kosten befürchten zu müssen. Ebenso würde dies für EU-Bürger in der Ukraine gelten.