Die ZDF-Talkshow von Maybrit Illner gibt einen Rückblick auf den NATO-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Dass es zu einer kontroversen Diskussion wird, liegt vor allem an einem Gast: dem AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland.

Es ist Donnerstagabend und die Talkshow mit Maybrit Illner läuft im ZDF. Sie luden vier Gäste ein, um über den NATO-Gipfel zu sprechen, der diese Woche in der litauischen Hauptstadt Vilnius stattfand. Es wurden auch die Aussichten für einen NATO-Beitritt der Ukraine erörtert. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor darauf bestanden, dass sein Land eine Einladung für die Nachkriegszeit erhalte. Daraus ist nichts geworden, Kanzler Olaf Scholz und der amerikanische Präsident Biden haben sich nicht dazu durchgerungen, es zu unterstützen. In einer Erklärung hieß es, dass die Zukunft der Ukraine in der NATO liege. Doch eine offizielle Einladung ist nur möglich, wenn die Verbündeten zustimmen und die Voraussetzungen erfüllt sind. Darin, wie auch in den meisten anderen angesprochenen Punkten, sind sich die Gäste bei Illner uneinig. Das liegt vor allem an einem Gast: dem AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland.

„Ich war froh, dass Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden dafür gesorgt haben, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wird“, sagt Gauland. Seine Partei ist grundsätzlich gegen eine NATO-Erweiterung bis zur russischen Grenze. Der Weg, den Putin geht, ist falsch. Der Angriffskrieg, den Russland derzeit gegen die Ukraine führt, wird von seiner Partei kritisiert. „Eigentlich müsste unser Außenminister jeden Tag zwischen Kiew und Moskau hin- und herfahren und versuchen, den Frieden wiederherzustellen. Das ist im Interesse Deutschlands.“ Jetzt müsste die Diplomatie eingreifen, um einen Kompromiss zwischen Russland und der Ukraine zu erzielen.

Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff, der bald deutscher Botschafter in Russland wird, verteidigt das Ergebnis: „Eine Annäherung zwischen der Ukraine und der NATO, wie es sie noch nie gegeben hat.“ Er weist außerdem darauf hin, dass die G7-Staaten vereinbart haben, das Land weiterhin militärisch zu unterstützen.

Dem CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter gehen die Beschlüsse des Nato-Gipfels nicht weit genug. Es sei viel erreicht worden, aber: „Wenn der russische Präsident Putin das Abkommen liest, weiß er, dass die NATO nicht einverstanden ist. Ich glaube, dass wir hier eine Chance verpasst haben.“ Eine Einladung hätte keine Mitgliedschaft bedeutet, aber es wäre klar gewesen, dass diese nicht mehr verhandelbar war.

„Länder haben an die Tür der NATO geklopft, nicht umgekehrt“

Gauland sagt, die russischen Eliten fühlten sich durch das Vordringen der NATO nach Osten bedroht. Er findet das auch falsch. Stattdessen fordert er: „Wir müssen die Russen in einen Befehl einbeziehen, und das hätten wir schon 1989 tun sollen.“ Putin hat wiederholt versucht, sich westlichen Positionen anzunähern. Der Westen hat dies wiederholt zurückgewiesen. Stattdessen rückte die NATO immer näher an Russland heran. Eine Behauptung, die nicht stimmt und die Graf Lambsdorff umgehend korrigiert.

Die osteuropäischen Länder waren nervös geworden, weil es nach 1990 Teile in Ländern wie Moldawien oder Georgien gab, die sich abspalteten. „Es war nicht die NATO, die an Russland herangetreten ist, sondern diese Länder haben an die Tür der NATO geklopft und gesagt: Wir wollen Ihren Schutz, damit uns nicht dasselbe passiert wie Georgien und Moldawien.“ Die Menschen in der Sowjetunion sind mit dem Feindbild der NATO aufgewachsen. Dieses Feindbild wird im heutigen Russland weiterhin bedient. „Es wird so getan, als ob die Nato im Notfall in Russland wäre. Aber der Vertrag von Vilnius macht sehr deutlich, dass die Nato keine Konfrontation mit Russland anstrebt. Es handelt sich um ein reines Verteidigungsbündnis.“

Gauland lässt das stehen, kritisiert dann aber, dass es deutsche Panzer gewesen seien, die russische Soldaten getötet hätten. Die Leiterin des „Spiegel“-Büros in der Hauptstadt, Melanie Amann, wirft ein: „Aber in einem Krieg, den Russland angezettelt hat.“ Gauland hingegen hält die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine für falsch – eine Aussage, die der Linken-Politiker Gregor Gysi immer wieder trifft.

Die AfD und die Diplomatie

Und Gauland fordert immer wieder, dass die Diplomatie für ein Ende des Krieges sorgen müsse. Kiesewetter erklärt, dass dies vor und während des Krieges immer wieder gescheitert sei. „Das ist der Punkt: Die russische Seite war bisher nicht an Verhandlungen interessiert, weil sie glaubte, dass das Gesetz des Stärkeren siegen wird und man sich am Ende nur lange genug gedulden muss.“

Und dann richtete Amann die entscheidende Frage an Gauland: „Was hindert die AfD eigentlich daran, einen leidenschaftlichen Appell an Putin zu richten, die Waffen zu schweigen? Was man von Ihnen immer hört, ist, dass es eine Friedensinitiative geben muss und niemand gewinnen darf.“ der Krieg.“

Die Antwort klingt vergleichsweise lahm: „In unserem Papier zu Russland und der Ukraine haben wir immer gesagt, dass der Krieg aufhören muss, dass Russland seine Truppen abziehen muss und dass es Verhandlungen geben muss.“ Amann: „Es ist auch möglich, dass sich der Angreifer einfach zurückzieht.“ Gauland: „Man kann sich auch den Himmel auf Erden wünschen. Aber Putin hat den Krieg begonnen. Es nützt trotzdem nichts, ihn zu beschuldigen und zu sagen, man dürfe nicht mit ihm reden. Das ist der falsche Weg.“

Doch da diplomatische Verhandlungsversuche offensichtlich gescheitert sind, ist für Lambsdorff und Kiesewetter klar, dass der Sieg auf dem Schlachtfeld derzeit die einzige Option ist. Kiesewetter: „Es war so wichtig, dass Vilnius diese Entschlossenheit hatte, dass diese Verteidigungsbereitschaft da war. Und ich bin sicher, wenn wir mehr tun, wird die Ukraine gewinnen.“