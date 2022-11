Ukraine-Talk bei Maischberger: „Die Welt hat gestern den Atem angehalten“

Ihre Parteien gehören der Ampelkoalition an, doch ihre Meinungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Am Mittwochabend haben Außenpolitiker Ralf Stegner von der SPD und FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der ARD-Talkshow „Maischberger“ über die Lehren aus dem Raketeneinschlag in Polen gestritten.

In einem kleinen Dorf im Osten Polens ist am Dienstag eine Rakete eingeschlagen. Zwei Menschen werden getroffen und sterben. Viele fragen sich: Was nun? Steht der dritte Weltkrieg bevor? Wie sich am Mittwoch herausstellte, wurde die Flugabwehrrakete offenbar in der Ukraine zur Abwehr eines russischen Angriffs abgefeuert, der zivile Infrastruktur zerstörte. Der Beschuss des Dorfes – ein Unfall. Wie es in der Ukraine weitergeht und welche Rolle Deutschland spielen soll, ist Thema der Sendung „Maischberger“ am Mittwochabend des Ersten. Zwei Menschen kommen ins Gespräch, deren Meinungen unterschiedlicher kaum sein könnten.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht derzeit keine Möglichkeit für Verhandlungen mit Moskau. (Foto: IMAGO/Horst Galuschka)

Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages. Sie fordert seit Monaten, dass Deutschland mehr Waffen an die Ukraine liefert. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben, in dem sie fordert, Deutschland solle endlich eine militärische Führungsrolle übernehmen. Deshalb wird es, wie zu erwarten war, zu einem Kampf kommen. Denn ihr Gegner ist Ralf Stegner von der SPD, der Waffenlieferungen in die Ukraine unterstützt, aber dennoch auf diplomatische Lösungen setzt, um den Krieg in der Ukraine zu beenden.

„Das ist ein Kollateralschaden“

Zunächst geht es aber um die Rakete, die versehentlich Ostpolen getroffen hat. Das sind Kollateralschäden, damit muss man immer rechnen, sagt Strack-Zimmermann. Hier hätte Moderatorin Sandra Maischberger prüfen können, ob man bei zwei Toten wirklich von Kollateralschäden sprechen kann. Aber sie hält sich eher zurück, wenn die beiden Gäste darüber sprechen.

„Die Welt hat gestern den Atem angehalten“, sagt Ralf Stegner. Nur dank der Besonnenheit der Nato-Staaten ist es nicht zu einer Katastrophe gekommen. „Der Krieg ist gefährlich und muss beendet werden, auch weil Dinge passieren, die wir vielleicht nicht mehr in den Griff bekommen“, schloss Stegner.

Setzt eher auf Diplomatie als Ausweg aus dem Krieg: Ralf Stegner von der SPD. (Foto: IMAGO/Klaus W. Schmidt)

„Die Reaktion der Nato war richtig“, sagt Strack-Zimmermann. Sie weist jedoch darauf hin, dass am Ende nicht die Nato entscheidet, was passiert. Das ist Putins Sache, die beide einen „Massenmörder“ nennen. Der deutsche Einfluss auf den russischen Präsidenten sei nahe Null, sagt der FDP-Politiker. Was Putin berührt, ist die Tatsache, dass China beginnt, sich von ihm abzuwenden. „Es ist eine andere Qualität, die Putin nicht erwartet hat.“

„Fenster zur Diplomatie ist offener“

Nachdem die meisten G20-Staaten in dieser Woche den Krieg in der Ukraine verurteilt haben, sieht Stegner das Fenster für diplomatische Verhandlungen offen. Er führt die veränderte Haltung Chinas auch auf die Gespräche zurück, die Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden mit Chinas Staatschef Xi Jinping geführt haben.

„Aber Putin versteht nur Stärke“, analysiert Strack-Zimmermann. Stärke hieße vor allem: militärisch. „Und da ist noch Luft nach oben“, kritisiert der FDP-Politiker das Engagement Deutschlands. 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, so der Verteidigungsexperte, habe Deutschland gelernt, eine Demokratie zu sein, und sei nun bereit, eine militärische Führungsrolle zu übernehmen. Danken können Sie auch den Ländern, die Deutschland bei seiner Entwicklung unterstützt haben.

Gerade weil noch Menschen lebten, die sich an die deutschen Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs erinnern konnten, war es nicht an Deutschland, militärisch zu führen. Anders ist dies bei wirtschaftlicher Unterstützung oder humanitärer Hilfe. Aber militärisch ist es an Deutschland, mit den anderen europäischen Staaten ein Team zu bilden und die Ukraine zu unterstützen.

Wie erwartet wird der Streit nicht beigelegt. Der Moderator, der am Ende noch ein wenig Harmonie schaffen möchte, bekommt es hin. Immerhin ziehe er Strack-Zimmermann als Verteidigungsexperten für die Union vor, sagt Stegner – ein Riesenkompliment für einen Norddeutschen. Und dann sagen beide, dass sie sich gegenseitig Songs für ihre Playlists empfehlen. Stegners letzter Tipp für Strack-Zimmerman war Donovans „Universal Soldier“.