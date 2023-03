Rusland nutzt nach britischer Einschätzung in seinem Krieg tegen Oekraïne inzwischen einen meer Startplatz für Angriffsdrohnen. Dat jungsten aanvallen ben Sonntag seien vermutlich aus dem westrussischen Gebiet Bryansk begon worden, teilt das Verteidigungsministerium mit. Zuvor sei seit Mitte December nur ein Ort in der südrussischen Region Krasnodar worden geconsumeerd. “Ein twee startvierkant würde den Russen een andere Angriffsachse ermöglichen, na een Kiev“, heißt es in hun programma. “Damit wird die Zeit in der Luft über der Ukraine wahrscheinlich verzt und ist ein Versuch, die ukrainische Flugabwehr weiter auseinanderzuziehen.”

Dat Angriff von Sonntagbeide denen nach ukrainischen Angaben 11 van 14 sogenannten Kamikazedrohnen abgeschossen Echter, als de eerste keer dat Mitte Februar gewesen is, dus dat het ministerium weiter. Der Rückgang beim Tempo mit den Iraans-produzierten Drohnen zeigte, dass Russland der Vorrat ausgehe.