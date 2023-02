Wegen eines Streits um Kautschuk-Importe aus Russland hat Polen ein weiteres Sanktionspaket der EU gegen Russland blockiert. “Zu leicht und zu schwach” seien die Sanktionen, sagt der polnische Ministerpresident Mateusz Morawiecki. Nach Angaben von EU-Diplomaten is insbesondere um den Importeer Russische Kautschuks, für den Italien eine longe Übergangszeit verlange.



De synthetische Kautschuk aus Russland wordt anders gebruikt voor die Herstellung von Autoreifen benötigt. Dat is de sanctie van de EU die de uitvoer van exportbeleggingen in een omvang van elf milliarden euro’s en gefrituurd door de Guthaben van drie banken en mehreren unternehmen ein, onder andere Iraanse Unternehmen, die im Verdacht Stehen, Drohnen en Rusland naar liefde. Het is eigen aan Freitag zum Jahretag des Kriegsbeginns verabschiedet zijn sollen.