Der Ukrainisches Militär spricht von einem geplanten Verlauf der eigenen Gegenoffensive – klärt aber gleichzeitig eine „schwierige Lage“ an der Front A. Im im Süden des Landes sei auf „erbitterten Widerstand“ der russischen Besatzer angetroffen, schreibt der ukrainische Oberbefehlshaber Valeriy Saluschnyj auf Telegram. Der Vormarsch der Ukrainer befestigte, dichte Minenfelder und eine „große Anzahl von Reserven“ behindert. „Der Betrieb läuft planmäßig weiter“, sagt Zalushny.

Darüber berichtet unterdessen die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar „Schwierige Lage“ und heftige Kämpfe auch in der Ostukraine. Das russische Militär versuche, in Kupjansk in der Region Charkiw und in Lyman in der angrenzenden Region Luhansk die Initiative zurückzugewinnen, sagte sie.