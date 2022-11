Ukraine-News: Alle Wärme- und Wasserkraftwerke in der Ukraine weisen Schäden auf

Wegen des Strommangels im ukrainischen Netz Selenskyj wendet sich an die regionalen und kommunalen Verwaltungen: Sie sollten die Bürger weiter zum Stromsparen animieren. Auch im öffentlichen Raum muss Strom gespart werden. „Heute Abend ist die Situation in Kiew und Umgebung sowie in Winnyzja, Sumy, Ternopil, Tscherkassy, ​​Odessa und einigen anderen Städten und Regionen besonders schwierig“, sagt Selenskyj. „Der Systemschaden, der unserem Energiesektor durch die Anschläge russischer Terroristen zugefügt wurde, ist so groß, dass alle unsere Bürger und Unternehmen, sehr sparsam zu sein und den Verbrauch über die Stunden des Tages verteilen.“ Seit Mitte Oktober zerstört Russland völkerrechtswidrig das Energiesystem der Ukraine mit Raketenangriffen.