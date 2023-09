Unterdessen geht der Krieg in der Ukraine weiter. Geheimdienstberichten zufolge zerstörte die ukrainische Armee einen versteckten Kommandoposten der russischen Streitkräfte in der besetzten Stadt Melitopol. Das Personal sei in einer Motorenfabrik untergebracht und durch einen Raketenangriff zerstört worden, berichteten ukrainische Medien am Donnerstag unter Berufung auf den Geheimdienst SBU.

Melitopol im Süden der Ukraine dient während der russischen Besatzung als Verwaltungshauptstadt für die noch nicht vollständig eroberte Region Saporischschja. Die ukrainische Seite gab an, bei dem Angriff den Kommandeur der russischen 58. Armee und seinen Stabschef verletzt zu haben. Diese Behauptung konnte nicht unabhängig überprüft werden.