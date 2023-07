Nach Unzufriedenheit mit dem Umgang mit Staatsgeldern will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Kulturminister Olexander Tkachenko entlassen. Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache am Donnerstag, er habe Ministerpräsident Denys Schmyhal gebeten, eine Ablösung Tkatschenkos in Betracht zu ziehen. Zuvor berichteten ukrainische Medien darüber 500 Millionen Griwna (rund 12 Millionen Euro) will der Kulturminister für die Fertigstellung eines Nationalmuseums ausgebendas an die ukrainischen Opfer des Holodomor-Völkermords in den 1930er Jahren erinnert.

„In Kriegszeiten wie diesen sollte der Schwerpunkt der Regierung und damit der staatlichen Ressourcen auf der Verteidigung liegen.“, kritisierte Selenskyj. Natürlich seien Museen und andere Kulturbereiche wichtig, betonte er, „aber im Moment haben wir andere Prioritäten“. Nach rund 17 Monaten russischem Angriffskrieg versteht die ukrainische Gesellschaft, dass derzeit an Dingen gespart wird, die nicht dringend benötigt werden. Selenskyj wies die Regierung außerdem an, alternative Finanzierungsmöglichkeiten für kulturelle und andere Projekte zu entwickeln.