Ukraine-Live-Blog: ++ Lemke verspricht der Ukraine Umwelthilfe ++



Stand: 20. Oktober 2023 17:32 Uhr

Bundesumweltminister Lemke verspricht der Ukraine Unterstützung bei der Beseitigung kriegsbedingter Folgen für die Umwelt. Der ukrainische Präsident Selenskyj dankt den USA für weitere angekündigte Hilfe. Die Entwicklungen im Liveblog.

17:32 Uhr Russland ermittelt gegen kanadisch-ukrainischen SS-Veteranen

Russland hat Ermittlungen gegen den ukrainischen Kriegsveteranen Jaroslaw Hunka eingeleitet. Die Ermittler erwägen die Ausstellung eines internationalen Haftbefehls gegen Hunka. Der Untersuchungsausschuss sagte, Behörden in Kanada, Polen und Weißrussland seien gebeten worden, bei der Aufklärung von Hunkas Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs zu helfen.

Hunka erhielt im September während eines Besuchs des ukrainischen Führers Wolodymyr Selenskyj im kanadischen Parlament für seinen Kampf für eine unabhängige Ukraine während des Zweiten Weltkriegs Beifall. Offenbar wussten weder die Abgeordneten noch Selenskyj noch der kanadische Premierminister Justin Trudeau von Hunkas SS-Vergangenheit. Später wies ein kanadischer Historiker darauf hin, dass Hunka während des Zweiten Weltkriegs Mitglied der Waffen-SS war. Der Präsident des kanadischen Parlaments trat daraufhin zurück. Premierminister Trudeau entschuldigte sich für den „schrecklichen Fehler“.

17:01 Uhr Laut Lawrow hat Russland keine militärischen Lieferungen von Nordkorea erhalten

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die Behauptungen der USA, Nordkorea habe Munition an Russland geliefert, zurückgewiesen. Washington habe dafür keine Beweise vorgelegt, sagte er im russischen Staatsfernsehen.

Lawrow reiste diese Woche in die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang, um im Anschluss an ein Gipfeltreffen zwischen dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im September Möglichkeiten zur Stärkung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu besprechen.

Das Weiße Haus teilte letzte Woche mit, Nordkorea habe mehr als 1.000 Container mit militärischer Ausrüstung und Waffen an Russland geliefert. Es wurden Bilder veröffentlicht, die zeigen, wie die Container auf ein unter russischer Flagge fahrendes Schiff verladen werden, bevor sie per Zug in den Südwesten Russlands transportiert werden.

16:41 Uhr Russland sagt, es wehre ukrainische Angriffe ab

Die russische Armee hat nach eigenen Angaben Angriffe des ukrainischen Militärs auf das von ihr besetzte Ufer des Flusses Dnipro im Süden der Ukraine abgewehrt. Die ukrainische Armee habe mehrfach erfolglos versucht, Brückenköpfe auf Inseln und am Ostufer des Dnipro einzunehmen, teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit.

Russische Militärblogger sagten jedoch, dass es den ukrainischen Einheiten gelungen sei, den Fluss zu überqueren. Demnach stehen die Soldaten weiterhin auf der von Russland kontrollierten Seite. Vertreter der Ukraine lehnten es bisher ab, sich zu Militäreinsätzen in der Region zu äußern.

Konfliktparteien als Quelle In der aktuellen Situation können Informationen über den Kriegsverlauf, Beschuss und Verluste, die von offiziellen Stellen der russischen und ukrainischen Konfliktparteien bereitgestellt werden, nicht direkt von einer unabhängigen Stelle überprüft werden.

15:38 Uhr Lemke: Die Ukraine erhält Hilfe zur Beseitigung von Umweltschäden

Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat der Ukraine Unterstützung bei der Beseitigung kriegsbedingter Umweltschäden zugesichert. „Der russische Angriffskrieg bringt unermessliches Leid für die Menschen und bedeutet auch erhebliche Zerstörung von Natur und Umwelt – akut und langfristig“, erklärte Lemke in Kiew. „Das Ausmaß der Umweltauswirkungen des Krieges wird noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang zu spüren sein.“

Lemke nahm an einer internationalen Konferenz in Kiew für einen klimafreundlichen Wiederaufbau des Landes teil. Am Rande des Ministertreffens unter dem Motto „Gemeinsam für Gerechtigkeit – Vereint für die Natur“ wollte sie gemeinsam mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Ruslan Strilets ein Klimabüro eröffnen, das nach Angaben des Bundesumweltministeriums „die ukrainische Regierung unterstützen wird“. auf zentraler, regionaler und lokaler Ebene an einem klima- und umweltfreundlichen Umbau beteiligt und soll den EU-Beitrittsprozess unterstützen.“

14:42 Uhr Scholz ruft Selenskyj am Telefon an

Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Die beiden Politiker hätten sich über die politische, militärische und humanitäre Lage in der Ukraine ausgetauscht, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit anschließend in Berlin. Selenskyj informierte die Kanzlerin über die Auswirkungen der jüngsten russischen Angriffe und dankte der Bundesregierung für ihre militärische Unterstützung.

Der ukrainische Präsident erwähnte insbesondere die Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung im Rahmen des sogenannten zweiten Winterpakets der Bundesregierung. Scholz wiederum bekräftigte „die anhaltende und unerschütterliche Solidarität mit der Ukraine angesichts der anhaltenden Aggression Russlands“.

13:57 Uhr Putin besucht Hauptquartier in Südrussland

Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem Militärhauptquartier im Süden Russlands einen Besuch abgestattet. Das Staatsfernsehen berichtete, er sei am späten Donnerstag in Rostow am Don gewesen, um sich über den Fortgang der Militäroperationen in der Ukraine zu informieren. Auf den Bildern ist zu sehen, wie General Valery Gerasimov Putin mitteilt, dass die Soldaten ihre Aufgaben wie geplant erfüllen.

13:46 Uhr Der Kreml verurteilt Bidens Äußerungen über den „Tyrannen“ Putin

Der Kreml hat eine Rede von US-Präsident Joe Biden als „inakzeptabel“ zurückgewiesen, in der Biden den russischen Führer Wladimir Putin einen „Tyrannen“ nannte und Russland mit der Hamas verglich. „Solche Rhetorik passt nicht zu Staatsoberhäuptern und ist für uns inakzeptabel“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. „Wir akzeptieren einen solchen Ton gegenüber der Russischen Föderation, gegenüber unserem Präsidenten nicht.“

In einer Fernsehansprache an die Nation vom Oval Office am Donnerstagabend sagte Biden, dass die Vereinigten Staaten Israel und der Ukraine gegen Hamas und Russland zur Seite stehen müssen, weil sie „eine benachbarte Demokratie vollständig zerstören“ wollen. „Wir können und werden nicht zulassen, dass Terroristen wie Hamas und Tyrannen wie Putin gewinnen“, fuhr Biden fort.

13:13 Uhr Pistorius: Kann man die Ukraine und Israel gleichzeitig unterstützen?

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat deutlich gemacht, dass die aktuelle Eskalation im Nahen Osten nach dem Angriff der militant-islamistischen Hamas auf Israel nicht zu Einschränkungen der deutschen Unterstützung für die Ukraine führen wird. „Ich sehe keinen Wettbewerb zwischen den Ländern um militärische Ausrüstung“, sagte Pistorius dem Handelsblatt. Israel sei jedenfalls „sehr gut gerüstet“.

Auch die Ukraine und Israel stünden vor sehr unterschiedlichen Gegnern und hätten daher unterschiedliche militärische Bedürfnisse, sagte der Minister. Er wies erneut darauf hin, dass Deutschland mittlerweile nach den USA der zweitgrößte Unterstützer von Waffenlieferungen an die Ukraine sei. Diese Unterstützung wird fortgeführt. „Wir bereiten uns darauf vor, dass der Krieg noch lange andauern wird“, sagte Pistorius.

11:56 Uhr Ukraine: Angriff auf Awdijiwka abgewehrt

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben einen neuen russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Awdijiwka abgewehrt. Die russische Armee gebe ihre Versuche, die Stadt einzukesseln, nicht auf, teilte der ukrainische Generalstab mit. Unsere eigenen Truppen konnten jedoch ihre Verteidigungslinien halten.

Zuletzt griffen russische Truppen am 10. Oktober Awdijiwka an und erlitten nach Angaben der Ukraine schwere Verluste. Avdiivka liegt 13 Kilometer nördlich von Donezk.

11:30 Uhr Selenskyj dankt den USA für geplante Hilfe

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte US-Präsident Joe Biden für das versprochene neue milliardenschwere Hilfspaket. Die unerschütterliche Unterstützung der USA sei „unglaublich ermutigend für alle unsere Kämpfer und unsere gesamte Nation“, schrieb Selenskyj auf der Online-Plattform X. „Amerikas Investition in die ukrainische Sicherheit wird die langfristige Sicherheit für ganz Europa und die Welt gewährleisten“, sagte der Ukrainer Staatsoberhaupt.

Biden hatte zuvor in einer Rede angekündigt, beim US-Kongress Hilfe für die Ukraine und Israel zu beantragen. Einen Betrag nannte er allerdings nicht. Biden betonte, dass die USA nicht zulassen könnten und würden, dass Terroristen wie die Hamas oder Tyrannen wie Kremlchef Wladimir Putin gewinnen.

10:11 Uhr Umweltminister Lemke in Kiew

Bundesumweltministerin Steffi Lemke reiste in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Bei den Gesprächen werde es vor allem um den Wiederaufbau des Landes und die Kriegsschäden gehen, die sich auch negativ auf die Umwelt auswirken, sagte die Grünen-Politikerin nach ihrer Ankunft. Die Hauptthemen sind zerstörte Trink- und Abwassersysteme, Wärmeversorgung und der Umgang mit Abfällen. Beim angestrebten Wiederaufbau der Infrastruktur sollten Umwelt- und Klimaaspekte von Anfang an berücksichtigt werden.

Seit fast 20 Monaten wehrt sich die Ukraine mit westlicher Unterstützung gegen den russischen Angriffskrieg. Die Kämpfe verursachten auch große Umweltschäden. Unter anderem wurde ein Damm am Unterlauf des Flusses Dnipro zerstört. Kiew sprach damals von der größten Umweltkatastrophe seit Jahrzehnten in der für die Landwirtschaft wichtigen Region.

9:47 Uhr Russland verweigert Nordkorea Militärhilfe

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die Behauptungen der USA zurückgewiesen, dass Russland militärische Ausrüstung von Nordkorea erhalten habe. Die russische Nachrichtenagentur Tass zitierte ihn mit den Worten, es handele sich nur um „Gerüchte“.

Die US-Regierung erklärte vor wenigen Tagen, Nordkorea habe offenbar kürzlich Russland mit Waffen beliefert und bezeichnete dies als „besorgniserregende Entwicklung“.

9:01 Uhr Großbritannien sieht Rückschläge für das russische Militär

Das britische Verteidigungsministerium spricht in seiner täglich veröffentlichten Einschätzung zum Verlauf des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine von erfolgreichen Angriffen ukrainischer Truppen auf russische Hubschrauberstützpunkte. Dies bedeutete schwere Rückschläge für die russische Armee.

In Berdjansk im Süden der Ukraine wurden vermutlich neun Kampfhubschrauber zerstört. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums diente der Stützpunkt den Russen als wichtiger Stützpunkt für ihre Operationen entlang der Südfront. „Wenn sich diese Verluste bestätigen, werden sie höchstwahrscheinlich die Fähigkeit Russlands beeinträchtigen, diese Achse zu verteidigen und weitere Offensivaktivitäten durchzuführen“, heißt es in der Einschätzung.

8:45 Uhr Der Live-Blog vom Donnerstag zum Nachlesen

