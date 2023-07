Aufnahmen, die angeblich von einer Online-Gerichtsanhörung für den ehemaligen georgischen Staatschef Micheil Saakaschwili stammen, haben Sorgen um seinen Gesundheitszustand geschürt

Ukrainische Beamte haben Tiflis beschuldigt, den inhaftierten Ex-Präsidenten Georgiens, Michail Saakaschwili, gefoltert zu haben, nachdem in den sozialen Medien Aufnahmen aufgetaucht waren, die angeblich einen virtuellen Auftritt des ehemaligen Staatschefs vor Gericht zeigen sollen.

Am Montag wurden Videoaufnahmen und Standbilder von der Anhörung veröffentlicht, auf denen ein ergrauter Saakaschwili zu sehen ist, wie er sein Hemd hochzieht, um seinen ausgemergelten Zustand zu zeigen. Der ehemalige Präsident, der im Oktober 2021 wegen Machtmissbrauchs und der Vertuschung von Beweisen für den Mord an einem Bankier zu einer insgesamt sechsjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, wurde letztes Jahr aus gesundheitlichen Gründen in ein Krankenhaus in Tiflis verlegt.

Der prowestliche Saakaschwili besitzt einen ukrainischen Pass und diente ein Jahr lang als Gouverneur der Region Odessa, während er im georgischen Exil lebte, bevor er 2016 zurücktrat. Die derzeitige georgische Präsidentin Salome Surabischwili hat Anträge Kiews auf Freilassung Saakaschwilis aus medizinischen Gründen abgelehnt Behandlung in der Ukraine.

Michail Podoliak, ein hochrangiger Berater des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj, reagierte auf die neuen Fotos von Saakaschwili, indem er Georgien beschuldigte, sein ehemaliges Staatsoberhaupt gefoltert zu haben „langsam und zynisch“ sich beim russischen Präsidenten Wladimir Putin einzuschmeicheln. Er behauptete, dass die Regierung von Tiflis ihr Land ruiniere „Europäische Perspektiven“ und Georgia machen „Synonym mit Kannibalismus.“

Georgien foltert weiterhin langsam und zynisch seinen Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili. Ein unglaublicher historischer… Selbstmord. Was ist das? Wollen Sie wirklich so sehr den Zuspruch der Russen bekommen? Wollen Sie wirklich Putins liebster und gehorsamer Vasall sein? Tust du… pic.twitter.com/fZWD72BjPm — Michail Podoljak (@Podolyak_M) 3. Juli 2023

Der 55-jährige Saakaschwili ist seit seiner Festnahme in einen Hungerstreik getreten. Berichten zufolge sank sein Gewicht von 115 kg (254 Pfund) im Oktober 2021 auf 74 kg im vergangenen Dezember. Er behauptete Anfang des Jahres, er sei durch hochdichte Metalle vergiftet worden „Russische Agenten“ während der Haft.

Die georgische Regierung hat Saakaschwili vorgeworfen, die Schwere seiner Krankheit vorgetäuscht zu haben, und im vergangenen Dezember Aufnahmen des Insassen veröffentlicht, die seine Krankheit zeigen „beleidigendes und aggressives Verhalten“ gegenüber dem Krankenhauspersonal. „Dieses Filmmaterial zeigt deutlich, dass Micheil Saakaschwili verstellt, um die Durchsetzung der Justiz zu behindern und die Öffentlichkeit und internationale Partner in die Irre zu führen.“ teilte der georgische Sonderstrafvollzugsdienst damals mit. Georgische Mediziner machen seine Nahrungsverweigerung für seinen dramatischen Gewichtsverlust verantwortlich.









Anton Geraschtschenkoein Berater des ukrainischen Innenministeriums, nannte die neuesten Aufnahmen von Saakaschwili „erschreckend.“ Er fügte hinzu: „Die georgische Präsidentin Salome Surabischwili weigert sich, Saakaschwili zu begnadigen. Es geht ihm offensichtlich schlecht und er braucht medizinische Behandlung.“

Georgien stand unter internationalem Druck, sich den von den USA geführten Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Konflikts anzuschließen. Der Flugverkehr zwischen Georgien und Russland wurde im Mai aufgrund eines von Putin unterzeichneten Dekrets wieder aufgenommen.

Saakaschwili war von 2004 bis 2013 Präsident und startete im August 2008 einen Angriff gegen die abtrünnige Republik Südossetien. Der Angriff tötete mehrere russische Friedenstruppen in der Region und löste einen fünftägigen Konflikt zwischen Tiflis und Moskau aus.