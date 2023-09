Washington. US-Außenminister Antony Blinken kündigte bei seinem Besuch in Kiew neue US-Hilfen in Höhe von mehr als einer Milliarde US-Dollar für die Ukraine an. Das Paket umfasst Waffen im Wert von 175 Millionen US-Dollar aus Beständen des US-Verteidigungsministeriums. Weitere 100 Millionen US-Dollar an Zuschüssen würden es der Ukraine ermöglichen, zusätzliche Waffen zu kaufen, teilte das US-Außenministerium mit. Blinken sagte, dies werde die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte stärken.

Das Militärpaket umfasst unter anderem Ausrüstung zur Unterstützung des ukrainischen Luftverteidigungssystems, Munition für die Himars-Mehrfachraketenwerfer und Artilleriemunition. Erstmals wird auch Panzermunition mit abgereichertem Uran geliefert. Großbritannien hatte bereits vor Monaten zusammen mit den Kampfpanzern Challenger 2 Urangranaten an die Ukraine geliefert.

Die Uranmunition ist für die US-amerikanischen Abrams-Panzer bestimmt. Aufgrund seiner höheren Dichte als Stahl oder Blei verfügt abgereichertes Uran über eine höhere Durchschlagskraft. Laut einer Stellungnahme des Wissenschaftlichen Ausschusses für Gesundheits- und Umweltrisiken (SCHER) der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2010 gibt es „keine Hinweise auf Umwelt- oder Gesundheitsrisiken“ durch abgereichertes Uran.

John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der Vereinigten Staaten, sagte am Mittwoch: „Wir wollen sicherstellen, dass die Ukrainer so effektiv wie möglich Gegenangriffe durchführen können, und wir glauben, dass die Munition mit abgereichertem Uran ihnen helfen wird, effektiver zu sein.“ Viele Armeen, nicht nur in den USA, verwendeten abgereichertes Uran – auch in Russland. Es gebe hier also „keine große Kontroverse“, außer der, die Russland daraus machen will.

Vereinigte Staaten: Mehr als 40 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe

Neben der Militärhilfe kündigte Blinken auch weitere Unterstützung für Kiew in Höhe von fast 805 Millionen US-Dollar an. Nach Angaben seines Ministeriums sind darunter 300 Millionen US-Dollar für die Polizei, 206 Millionen US-Dollar für humanitäre Hilfe, 203 Millionen US-Dollar für die Korruptionsbekämpfung und 90,5 Millionen US-Dollar für die Minenräumung. Teil des Pakets ist auch die zuvor angekündigte Übertragung eingefrorener Vermögenswerte russischer Oligarchen im Wert von 5,4 Millionen US-Dollar an die Ukraine.

Das Geld dafür wurde bereits vom US-Kongress genehmigt. Präsident Joe Biden hat für die letzten Monate des Jahres 2023 zusätzliche 21 Milliarden US-Dollar beantragt. Es ist jedoch unklar, wie viel davon vom Kongress genehmigt wird. Die Unterstützung der US-Öffentlichkeit für die kostspielige Unterstützung der Ukraine ist zuletzt zurückgegangen.

Blinken schrieb am Mittwochabend auf X, ehemals Twitter, dass er Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen in Kiew die unerschütterliche Unterstützung der USA zugesagt habe. „Wir werden der Ukraine so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist.“

Die Vereinigten Staaten gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine bei der Abwehr der russischen Invasion. Nach Angaben des Pentagons haben die Vereinigten Staaten seit Kriegsbeginn Ende Februar 2022 mehr als 43 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe für Kiew bereitgestellt oder zugesagt.

US-Außenminister Blinken reiste am Mittwoch in die Ukraine und traf sich mit seinem Amtskollegen Dmytro Kuleba und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen.

RND/dpa/AP/seb