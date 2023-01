Ukraine-Krieg: Johnson berichtet von persönlicher Bedrohung durch Putin

Vor seinem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin offenbar auch diplomatische Tabus gebrochen – und dem damaligen britischen Premierminister Boris Johnson persönlich mit einem Raketenangriff gedroht.

„Putin vs. the West“ heißt eine Dokumentation, die an diesem Montagabend auf der britischen BBC ausgestrahlt wird. Und nach dem, was aus dem Film bereits bekannt wurde, scheute der russische Präsident zu Beginn seines Feldzugs gegen die Ukraine nicht vor persönlichen Drohungen westlicher Regierungschefs zurück.

Der frühere britische Premierminister Johnson berichtet in der Dokumentation von einem „außergewöhnlichen“ Telefonat mit dem Kreml-Machthaber im Februar vergangenen Jahres. Darin soll Putin Johnson persönlich mit einem Raketenangriff gedroht haben. „‚Boris, ich will dich nicht verletzen, aber mit einer Rakete würde es nur eine Minute dauern‘, oder so ähnlich“, sagte Putin zu ihm.

Boris Johnson wollte Wladimir Putin davon abhalten, in der Ukraine in den Krieg zu ziehen



Ob der russische Präsident seine Drohung ernst meinte, ist unklar. Johnson vermutet jedoch, dass dies Teil von Putins Verhandlungsstrategie war. „Ich denke, wegen seines sehr entspannten Tons, der Art von Distanz, die er zu haben schien, spielte er nur mit meinen Versuchen, ihn zu Verhandlungen zu bewegen.“ Der britische Premierminister hatte wie andere Staats- und Regierungschefs im Februar vergeblich versucht, Putin von einem Angriff auf das Nachbarland abzuhalten.

Johnson will unter anderem versichert haben, dass die Ukraine „in absehbarer Zeit“ nicht der Nato beitreten werde und Russland strenge Sanktionen für den Fall einer Invasion angekündigt habe. Er sagte Putin auch voraus, dass ein Krieg gegen die Ukraine in einer „totalen Katastrophe“ für Russland enden würde.

Ungeachtet der Schwere der Drohung gegen Johnson hat Russland in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass es willens und in der Lage ist, Anschläge im Ausland zu verüben, etwa 2011 im englischen Salisbury oder 2019 in Berlin.

In der Nacht zum 24. Februar klingelte erneut das Telefon in der Downing Street 10, berichtet Johnson in der BBC-Dokumentation weiter. Am anderen Ende der Leitung: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der „sehr, sehr ruhig“ gewesen sein soll. „Aber er sagte zu mir: ‚Weißt du, sie greifen überall an.'“

