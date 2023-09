Bei einem russischen Drohnenangriff auf den Donauhafen in der Stadt Ismail in der südukrainischen Region Odessa ist nach Angaben der Behörden eine Person getötet worden. Bei dem fast dreistündigen Angriff seien mehrere landwirtschaftliche Anlagen und Hafenanlagen beschädigt worden und es sei zu Bränden gekommen, sagte Regionalgouverneur Oleh Kiper. Ein Mitarbeiter einer Farm wurde schwer verletzt und starb später im Krankenhaus. Seit Russland im Juli aus dem Getreideabkommen ausgestiegen ist, hat es zunehmend ukrainische Häfen angegriffen. Die Donauhäfen sind heute die wichtigste Exportbasis der Ukraine für Getreide.

+++ 06:47 ISW: Ukraine rückt in der Region Saporischschja vor +++

Wie das Institut für Kriegsforschung berichtet, rücken ukrainische Streitkräfte in der westlichen Region Saporischschja vor. Geolokalisierte Aufnahmen zeigten, wie ukrainische Streitkräfte nordwestlich und südlich von Robotyne und nordwestlich von Werbowe vorrückten. Ukrainische Militärquellen bestätigten auch, dass die ukrainischen Streitkräfte in der Richtung Robotyne-Novoprokopivka südlich von Orichiv erfolgreich waren und südlich von Bachmut erfolgreiche Offensivoperationen durchgeführt hatten.

+++ 06:22 „Aufruf an Putin“: Bericht über Menschenrechtsverletzungen in besetzten Gebieten +++

Der ukrainische Philosoph, Journalist und Präsident des Pen-Clubs, Wolodymyr Jermolenko, beklagt massive Menschenrechtsverletzungen in den russisch besetzten Gebieten. Die Geschichten derjenigen, die unter Russen gelebt hätten, waren ähnlich. Menschen würden ihre Rechte verlieren – auch diejenigen, die mit Russland sympathisierten. Ihre Häuser und Autos könnten beschlagnahmt werden, sie selbst könnten entführt werden, niemand würde Nachforschungen anstellen. „Russland bringt kein russisches Recht, sondern Gesetzlosigkeit.“ Viele Menschen werden vermisst und niemand weiß, ob sie noch am Leben sind. Aus Angst vor Repressalien schwiegen die Familienangehörigen oft. Auch viele Geschäfte seien geschlossen, man dürfe sein Dorf nicht verlassen, schreibt Jermolenko. Folter ist weit verbreitet, insbesondere mit Elektrizität. „Die russischen Folterer nennen es ‚Putin anrufen‘. Sie geben also selbst zu, dass die Gräueltaten Putins Namen tragen sollten.“

+++ 06:01 Uhr Luftalarm in der gesamten Ukraine – Explosionen in Kiew +++

Nach Angaben der Militärverwaltung in Kiew sind ukrainische Luftverteidigungssysteme im Einsatz, um einen russischen Luftangriff auf die Hauptstadt abzuwehren. Augenzeugen berichten von mehreren Explosionen. Seit 5.50 Uhr gilt in der gesamten Ukraine Luftalarm

+++ 05:44 CDU-Politiker: Ukraine braucht mehr Hilfe bei Krim-Befreiung +++

CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt fordert mehr deutsche Unterstützung für die Rückeroberung der Krim durch die Ukraine. „Ich glaube, dass die Ukraine das Recht hat, die Krim zurückzuerobern, und dass wir das unterstützen sollten“, sagte er den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Hardt kritisiert, dass Bundeskanzler Olaf Scholz zu zögerlich sei, wenn es um Militärhilfe geht. Konkret fordert Hardt die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine, die das Land schon seit Längerem fordert. Aufgrund ihrer Reichweite könnten diese auch Ziele in Russland erreichen.

+++ 04:45 Briten wollen Wagner-Gruppe auf Terrorliste setzen +++

Großbritannien will die russische Söldnergruppe Wagner auf die Liste der Terrororganisationen setzen. Die Zeitung Daily Mail berichtet unter Berufung auf Innenministerin Suella Braverman, dass Großbritannien die Wagner-Gruppe auf der Grundlage von Anti-Terror-Gesetzen verbieten will. Das Projekt soll heute dem Parlament vorgelegt werden. Bei Verdacht auf terroristische Aktivitäten kann der britische Innenminister eine Organisation verbieten. Ein solches Verbot gilt bereits für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat und das Terrornetzwerk Al-Kaida.

+++ 03:41 Keine Cholera-Fälle nach Dammbruch +++

Drei Monate nach der Zerstörung des Kakhovka-Staudamms in der Südukraine sind die befürchteten Cholera-Ausbrüche in den von Kiew kontrollierten Überschwemmungsgebieten nach Angaben der Regierung ausgeblieben. Nach Angaben des stellvertretenden ukrainischen Gesundheitsministers Ihor Kusin wurden unter den rund 900.000 Menschen im Überschwemmungsgebiet des Flusses Dnipro 22 Infektionsfälle wegen unsauberem Trinkwasser registriert. Bei zwei Fällen bestand der Verdacht auf Cholera – keiner davon konnte bestätigt werden. Die Zahl der Opfer der Überschwemmungen stieg leicht an. „Bisher wurden 32 Tote und 28 Verletzte bestätigt“, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Kiew. 39 Personen werden vermisst.

+++ 02:20 Weißrussland schränkt die Ausstellung von Reisepässen ein +++

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat die Botschaften seines Landes angewiesen, die Ausstellung von Reisepässen einzustellen. Laut einem am Montag veröffentlichten Erlass können Weißrussen nur bei „den konsularischen Dienststellen ihres letzten gemeldeten Wohnsitzes“ in Weißrussland einen neuen Reisepass erhalten oder einen alten Reisepass erneuern. Bisher war dies auch in belarussischen Auslandsvertretungen möglich. Die neue Regelung richtet sich vor allem an Lukaschenko-Kritiker im Exil.

+++ 01:11 Mehr als vier Prozent des BIP: Polen erhöht Verteidigungshaushalt +++

Wegen Sicherheitsbedenken wegen des Krieges im Nachbarland Ukraine will das NATO-Land Polen seinen Verteidigungshaushalt deutlich erhöhen. Im kommenden Jahr wird Warschau „137 Milliarden Zloty (rund 30,6 Milliarden Euro) und damit mehr als vier Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben“, sagt Präsident Andrzej Duda nach Angaben der polnischen Nachrichtenagentur PAP. Dies ist eine Steigerung gegenüber den bereits für dieses Jahr geplanten vier Prozent und weit mehr als die von den NATO-Partnern vereinbarten zwei Prozent.

+++ 00:40 Selenskyj verspricht Soldaten neue Ausrüstung +++

Nach seinem Besuch bei den Truppen in den umkämpften Regionen Donezk und Saporischschja versprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Soldaten erneut neue Ausrüstung. „Es wird neue Lieferungen geben“, sagt Selenskyj in seiner Videobotschaft, die am Abend in Kiew verbreitet wurde. Er erzählt von seinen Gesprächen mit Kommandeuren und Militärärzten während seiner Reise nahe der Front. Demnach besuchte Selenskyj 13 Brigaden.

+++ 23:50 Ukrainische Grenzschutzbeamte verhinderten die Flucht von 20.000 Männern +++

Seit Beginn der russischen Invasion vor mehr als 18 Monaten haben die Grenzschutzbeamten der Ukraine mehr als 20.000 Wehrpflichtige an der Flucht gehindert. „Insgesamt haben die Grenzschützer seit dem 24. Februar letzten Jahres rund 14.600 Menschen festgenommen, die die Ukraine illegal verlassen wollten“, sagt Grenzschutzsprecher Andrij Demtschenko im Nachrichtenfernsehen. Zudem wurden rund 6.200 Männer mit gefälschten Ausreisegenehmigungen erwischt. Nach Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat sind jedoch mehr als 650.000 ukrainische Männer im Alter von 18 bis 64 Jahren in den 27 EU-Ländern sowie Norwegen, der Schweiz und Liechtenstein als Flüchtlinge registriert.

+++ 23:05 Gipfel ohne Xi und Putin: USA unterstreicht Bedeutung von G20-Treffen +++

Die US-Regierung betont die Bedeutung dieser Treffen im Vorfeld des G20-Gipfels in Indien an diesem Wochenende. Bei den Beratungen der Staats- und Regierungschefs der Gruppe wichtiger Wirtschaftsnationen in Neu-Delhi „kommen alle großen Volkswirtschaften der Welt zusammen, um globale Probleme zu lösen“, sagt der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan. Es würden Ergebnisse geliefert. In diesen schwierigen Zeiten ist es wichtiger denn je, ein Arbeitsforum mit den größten Volkswirtschaften der Welt zu haben, um sinnvolle Ergebnisse zu erzielen. Allerdings bleiben Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin dem diesjährigen Treffen fern, bei dem auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine eine wichtige Rolle spielen wird.

+++ 22:05 CNN: Russische Streitkräfte bedecken Kampfflugzeuge mit Autoreifen +++

Nach Angaben des US-Senders CNN haben die russischen Streitkräfte damit begonnen, einige ihrer Kampfflugzeuge mit Autoreifen zu bedecken, was Experten zufolge ein Versuch sein könnte, sie vor ukrainischen Drohnenangriffen zu schützen. Satellitenbilder von Maxar zeigen den Luftwaffenstützpunkt Engels tief in Russland, wo Autoreifen auf den Rümpfen zweier strategischer Tu-95-Bomber liegen. Den Grund dafür konnte CNN nach eigenen Angaben nicht unabhängig verifizieren. Experten zufolge könnte es sich jedoch um einen „ungeschickten Versuch“ handeln, nicht nur eine weitere Schutzschicht gegen ukrainische Drohnen hinzuzufügen, sondern auch die Erkennbarkeit des Flugzeugs, insbesondere nachts, sichtbar zu verringern.

