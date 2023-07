Die Mitgliedschaft der Ukraine ist eines der Hauptthemen beim NATO-Gipfel in Vilnius nächste Woche. Der Hauptstreitpunkt ist, ob dem Land, das von Russland angegriffen wird, tatsächlich eine Mitgliedschaft angeboten werden sollte – wie auch Kiew fordert. Deutschland und die USA stehen einem solchen Schritt derzeit skeptisch gegenüber. Der britische „Telegraph“ berichtet nun, Deutschland wolle den Beitritt des Landes zum Militärbündnis gänzlich verhindern. Unter Berufung auf eine Nato-Quelle berichtet die Zeitung, Berlin wolle den Gipfel nutzen, um andere dazu zu drängen, sich auf Sicherheitsgarantien statt auf Beitrittsvorschläge zu konzentrieren, um der Ukraine zu helfen, sich auch ohne Beitritt zu verteidigen. „Berlin ist distanziert, was die Aussicht auf eine sofortige Mitgliedschaft angeht“, sagt die Quelle gegenüber dem Telegraph. „Sie möchte einen Prozess und Zeit, um Garantien zu entwickeln, um die Mitgliedschaft im Wesentlichen zu blockieren.“ Berlin möchte nicht, dass der russische Präsident Putin Artikel 5 prüft, der die Beistandspflicht der Nato regelt. Bundeskanzler Olaf Scholz machte zuletzt mehrfach deutlich, dass er derzeit nicht über konkrete Beitrittsperspektiven der Ukraine diskutieren möchte.

+++ 06:28 Wagner-Kommandeur: Söldner versammeln sich erst Anfang August in Weißrussland +++

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko überraschte kürzlich mit der Aussage, Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin und seine Söldner seien nicht in seinem Land – wie nach dem Ende des Wagner-Aufstands vor zwei Wochen vereinbart. Ein Kommandeur der Söldner sagte nun in einem Interview mit einem russischen Militärblogger, dass sich die Gruppe derzeit in einer Ruhe- und Erholungsphase befinde und bis August nach Weißrussland aufbrechen werde. Laut Wagner-Kommandant Anton Elizarov, der vom US-amerikanischen Institut für Kriegsforschung (ISW) zitiert wird, habe Prigozhin persönlich das gesamte Wagner-Personal in der Ukraine angewiesen, bis zu einem unbestimmten Datum Anfang August in den Urlaub zu fahren. Elizarov fuhr fort, dass der Kommandeursrat der Wagner-Gruppe die Söldner in „entfernte Richtungen“ (wahrscheinlich Afrika und den Nahen Osten) versetzen müsse, um die Logistik für ihre neuen Stützpunkte in Weißrussland vorzubereiten und zu organisieren.

+++ 05:22 Die Ukraine fordert ein klares Bekenntnis zum NATO-Beitritt +++

Im Vorfeld des NATO-Gipfels drängt die Ukraine weiterhin auf ein klares Bekenntnis zum Bündnisbeitritt. „Vom Gipfel in Vilnius erwarten wir eine klare Einladung und Richtung zum NATO-Beitritt“, sagt der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev. Auch wenn der Beitritt nicht von heute auf morgen erfolgen wird, ist zu erwarten, dass die NATO keine Unklarheiten mehr zulassen wird. Makeiev warnt davor, dass sich die Fehler des Nato-Gipfels 2008 in Bukarest wiederholen. Damals hatte sich vor allem Deutschland unter der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel gegen eine schnelle Aufnahme der Ukraine in das Bündnis gewehrt. „Wenn die Ukraine bereits 2014 Mitglied der NATO gewesen wäre, hätte es die Annexion der Krim, den Krieg im Donbass und jetzt den groß angelegten russischen Angriffskrieg sicherlich nicht gegeben“, sagt der Botschafter.

+++ 04:39 US-Finanzministerin Yellen: China darf Russland nicht unterstützen +++

Laut dem US-Finanzminister darf China Russland keine materielle Hilfe für den Krieg gewähren. Während ihres Besuchs in China sagte US-Finanzministerin Janet Yellen, es sei „wesentlich“, dass chinesische Unternehmen Russland keine materielle Unterstützung für den Krieg oder zur Umgehung von Sanktionen zukommen ließen. Dort diskutierte sie mit ihren chinesischen Gesprächspartnern auch über den Krieg Russlands in der Ukraine.

+++ 03:49 Russische Paramilitärs kündigen „Überraschung“ an +++

Nach Angaben eines Sprechers plant das paramilitärische russische Freiwilligenbataillon „Legion Freiheit Russlands“ weitere Aktionen im russischen Grenzgebiet. „Im kommenden Monat oder so wird es eine weitere Überraschung geben“, sagte Maximillian Andronnikov, der sich Caesar nennt, in einem Interview mit der britischen Sonntagszeitung The Observer. „Das wird unsere dritte Mission sein“, sagt er. Danach wird es eine vierte und eine fünfte geben. „Wir haben ehrgeizige Pläne. Wir wollen unser gesamtes Gebiet befreien“, so der Sprecher weiter. Die „Legion der Freiheit Russlands“ besteht aus russischen Nationalisten, die derzeit auf der Seite der Ukraine kämpfen.

+++ 01:32 Selenskyj ernennt neuen Chef der Nationalgarde +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ernennt Oleksandr Pivnenko zum neuen Chef der Nationalgarde. Piwnenko sei ein hochdekorierter Offizier mit Kampferfahrung, der sich insbesondere in den Kämpfen gegen russische Truppen rund um die Stadt Bachmut in der Ostukraine hervorgetan habe, lobte ihn Selenskyj bei der Ernennung in Lemberg. Er wurde außerdem mit der Medaille „Held der Ukraine“, der höchsten Auszeichnung des Landes, ausgezeichnet.

+++ 00:00 Spanien gegen Lieferung von Streumunition an die Ukraine +++

Der Nato-Partner Spanien verweigert den USA die Lieferung von Streumunition an die Ukraine. „Spanien hält an seinen Verpflichtungen gegenüber der Ukraine fest, aber auch an der Tatsache, dass bestimmte Waffen und Bomben unter keinen Umständen geliefert werden dürfen“, sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles, wie der staatliche Fernsehsender RTVE berichtete. Der Sozialist betont, dass es sich hierbei um eine souveräne Entscheidung der USA handele, nicht jedoch der NATO. Spanien sei der Meinung, dass solche Waffen nicht einmal im Rahmen einer „legitimen Verteidigung“ eingesetzt werden sollten, sagt Robles.

+++ 23:02 Ukraine: Russische Vorstöße im Lyman-Gebiet zurückgeschlagen +++

Laut ukrainischen Quellen ist die Zahl der Toten nach russischem Artilleriebeschuss auf die Stadt Lyman von zuvor sechs Zivilisten auf mindestens acht gestiegen. Der ukrainische Generalstab gab in seinem abendlichen Lagebericht bekannt, dass 13 Menschen verletzt worden seien. Russische Truppen rückten im Lyman-Sektor in Donezk erfolglos vor. Mindestens zehn Städte und Dörfer wurden von russischer Artillerie beschossen.

+++ 22:04 Portugal befürwortet NATO-Mitgliedschaft der Ukraine +++

Portugal unterstützt die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine in einer gemeinsamen Erklärung mit Kiew im Anschluss an ein Telefongespräch zwischen Präsident Wolodymyr Selenskyj und dem portugiesischen Premierminister Antonio Costa. Portugal erklärt, dass es „die Ukraine weiterhin auf ihrem Weg zu einer künftigen Mitgliedschaft unterstützen und sich dafür einsetzen wird, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird, sobald die richtigen Bedingungen geschaffen sind“. Portugal hat bereits militärische Ausrüstung an die Ukraine geliefert, darunter drei in Deutschland hergestellte Leopard-2-Panzer. Beide Länder sagen, dass sie versuchen werden, die Frage der Mitgliedschaft und der militärischen Unterstützung der Ukraine auf dem bevorstehenden NATO-Gipfel in Vilnius zu klären.

+++ 21:36 Selenskyj telefoniert mit Rutte über Pilotenausbildung auf F-16-Kampfflugzeugen +++

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, er habe in einem Telefonat mit dem niederländischen Premierminister Mark Rutte bestätigt, wann ukrainische Piloten mit der Ausbildung zum Bedienen von F-16-Kampfflugzeugen beginnen werden. Der Termin selbst wurde noch nicht bekannt gegeben. Zu den europäischen Ländern, die an der sogenannten „Kampfjet-Koalition“ teilnehmen, die der Ukraine Kampfflugzeuge und Ausbildung liefern soll, gehören das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Polen, Dänemark, Schweden, Belgien, Portugal und Frankreich, sagt er. Auch die USA haben sich dieser Koalition angeschlossen. Auf einer Pressekonferenz Ende Mai sagte Rutte, die Niederlande würden „ernsthaft darüber nachdenken“, der Ukraine F-16-Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen. Seit vielen Monaten wirbt die Ukraine mit ihren westlichen Verbündeten um die Bereitstellung von Kampfflugzeugen, um der Ukraine die Lufthoheit über Russland zu verschaffen.

+++ 21:10 USA wollen Kiews Position am Verhandlungstisch stärken +++

500 Tage nach Beginn des russischen Angriffskrieges haben die USA der Ukraine weiterhin ihre Unterstützung zugesichert und Russland bedroht. „Während der Kreml versucht, die Ukraine zu unterwerfen, ihr Land wegzunehmen und ihre demokratisch gewählte Regierung zu stürzen, bleibt der Geist des ukrainischen Volkes ungebrochen und die Vereinigten Staaten sind weiterhin entschlossen, der Ukraine bei ihrer Verteidigung und beim Wiederaufbau für die Zukunft zu helfen“, erklärte der Außenminister Antony Blinken. Die USA und ihre Verbündeten und Partner würden der Ukraine so lange wie nötig zur Seite stehen – auch damit das Land „zu gegebener Zeit“ eine möglichst starke Position am Verhandlungstisch einnehmen könne. Auch an Moskau sendet Blinken eine klare Botschaft: Die USA wollten der russischen Führung durch Sanktionen, Exportkontrollen und andere Maßnahmen, die die Kriegsführung beeinträchtigten, weiterhin hohe Kosten aufbürden.

+++ 20:41 Kiew besorgt über Geheimgespräche zwischen Moskau und Washington +++

Die Ukraine ist besorgt über angebliche geheime Gespräche zwischen ehemaligen US-Beamten und kremlnahen Russen über die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, berichtet NBC News unter Berufung auf einen ungenannten ukrainischen Beamten. „Angesichts des Zeitpunkts dieser Materialien in den Massenmedien am Vorabend des Vilnius-Gipfels stellt sich die Frage, ob Washingtons harte Haltung gegenüber der Einladung der Ukraine zum NATO-Beitritt irgendwie mit diesen Hinterzimmerkonsultationen zusammenhängt“, heißt es in einer Erklärung des Beamten im Auftrag der ukrainischen Regierung. NBC News berichtete, dass ehemalige US-Sicherheitsbeamte im April in New York mit Russen, darunter Außenminister Sergej Lawrow, gesprochen hätten, um den Krieg und das Schicksal der von Russland gehaltenen Gebiete zu besprechen, wenn die Ukraine ihnen nicht mit militärischer Macht entgegentreten könne, um sie zu befreien.

