Nach Angaben Pekings lobte der russische Außenminister Sergej Lawrow das chinesische Positionspapier vom Februar zum Ukraine-Krieg. Lawrow habe bei einem Treffen mit seinem Kollegen Wang Yi in Moskau betont, dass das Papier die Sicherheitsbedenken aller Seiten berücksichtige, teilte das chinesische Außenministerium in Peking mit. Ende Februar forderte die Volksrepublik im Zwölf-Punkte-Papier einen Waffenstillstand und Verhandlungen, was im politischen Westen jedoch skeptisch gesehen wurde.

+++ 05:14 Luftalarm und Explosionen in Lemberg +++

Ukrainischen Quellen zufolge wird die westukrainische Stadt Lemberg von Explosionen erschüttert. Sowohl der Bürgermeister der Stadt, Andriy Sadowy, als auch der Gouverneur der Region, Maksym Kosytskyi, fordern die Bevölkerung auf, in Notunterkünften zu bleiben, da weitere Angriffe zu erwarten sind. Seit dem frühen Morgen herrscht in der Westhälfte der Ukraine Luftalarm. Nach Angaben der örtlichen Behörden sind die Luftverteidigungssysteme damit beschäftigt, einen russischen Luftangriff abzuwehren.

+++ 04:19 IAEA: Sicherheit im Kernkraftwerk Saporischschja leicht verbessert +++

Einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge hat sich die Sicherheit im ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja leicht verbessert. „Bisher haben wir eine gewisse Verbesserung gesehen, aber die Situation ist immer noch sehr fragil“, zitiert die russische Nachrichtenagentur den Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi. Die Atomaufsichtsbehörde konnte keinen Angriff auf die Anlage beobachten. „Aber ich wäge meine Worte sorgfältig ab.“ Das größte Atomkraftwerk der Ukraine wird seit den ersten Kriegstagen von Russland kontrolliert.

+++ 03:11 Vor UN-Rede: Selenskyj besucht verwundete Soldaten +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ehrt vor seiner Rede vor den Vereinten Nationen verwundete ukrainische Soldaten in einem New Yorker Krankenhaus. „Für uns ist es sehr wichtig, dass alle unsere Worte, alle unsere Botschaften von unseren Partnern gehört werden“, sagte Selenskyj gegenüber Reportern im Staten Island University Hospital, wo ukrainische Soldaten wegen Amputationen behandelt werden. Er verleiht den Soldaten und einigen Krankenhausmitarbeitern Orden. An diesem Dienstag wird Selenskyj zum ersten Mal seit der russischen Invasion seines Landes im Februar 2022 persönlich vor der Generalversammlung der 193 Mitglieder umfassenden Weltorganisation sprechen.

+++ 02:13 Scholz sieht das hässliche Gesicht des Imperialismus in Russland +++

Zum 50. Jahrestag der deutschen UN-Mitgliedschaft wirbt Bundeskanzler Olaf Scholz eindringlich für die internationale Zusammenarbeit. Derzeit tun sich neue Gräben in der Welt auf und der Imperialismus zeige „wieder einmal sein hässliches Gesicht“, sagt der SPD-Politiker mit Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Doch die Lehre aus einem halben Jahrhundert deutscher UN-Mitgliedschaft lautet: „Selbst tiefe Gräben können überwunden werden, wenn wir mutig, mit Kreativität und mit einem unerschütterlichen Bekenntnis zu den Prinzipien unserer Vereinten Nationen zusammenarbeiten“, sagte Scholz bei einem Jubiläumsempfang in das Gebäude der Vereinten Nationen am New Yorker East River.

+++ 01:11 Baerbock will ein UN-Signal gegen Putin +++

Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine fordert Außenministerin Annalena Baerbock ein starkes Zeichen der internationalen Gemeinschaft gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Gerade in diesen Zeiten, in denen der russische Präsident nicht nur die europäische Friedensordnung, sondern auch die Charta der Vereinten Nationen angreift, kann es auch bei den Vereinten Nationen kein ‚Business as Usual‘ geben“, sagte die Grünen-Politikerin vor einem Treffen mit ihren EU-Mitgliedern -Kollegen am Rande der UN-Generalversammlung in New York.

+++ 00:11 Slowakei von Kiews Getreideklage überrascht +++

Trotz einer ukrainischen Klage bei der Welthandelsorganisation (WTO) will die Slowakei an ihrem Einfuhrverbot für bestimmte Agrarprodukte aus der Ukraine festhalten. Das sagte Landwirtschaftsminister Jozef Bires am Abend der Nachrichtenagentur TASR nach Gesprächen der EU-Agrarminister in Brüssel. Kiew hat bei der WTO Klage gegen die drei Nachbarstaaten Polen, Ungarn und die Slowakei wegen deren Importverbots für ukrainische Agrarprodukte eingereicht. Bires zeigte sich von der Klage „überrascht“ und verteidigte das Vorgehen der Slowakei.

+++ 23:07 Charkiw unter russischem Beschuss +++

Ukrainischen Quellen zufolge wurde das Zentrum der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw von russischen Raketen angegriffen. „Charkiw wird erneut von russischen Raketen angegriffen“, schreibt Bürgermeister Ihor Terekhov auf Telegram. „Nach ersten Informationen werden zentrale Bezirke angegriffen.“ Mehrere andere Telegram-Nutzer berichteten von Explosionen in der Stadt.

+++ 22:15 Pistorius wegen Corona nicht beim Ukraine-Treffen in Ramstein +++

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nimmt wegen einer Corona-Erkrankung nicht an einem internationalen Treffen zur Unterstützung der Ukraine auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein teil. Das bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Abend. Auf dem US-Stützpunkt in Rheinland-Pfalz besprachen am Dienstag hochrangige Militärs und Verteidigungsminister zahlreicher Länder weitere Hilfen für die Ukraine bei der Verteidigung gegen Russland.

Mehr zu den Ereignissen des Vortages können Sie hier nachlesen.