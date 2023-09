Während die ukrainische Armee nach der Überwindung der russischen Verteidigungsanlagen im Süden weiter in Richtung Melitopol vorrückt, meldet das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) einen Verzweiflungsakt der in der Region stationierten russischen Offiziere der 58. Armee. Da sich ihre Lage in der Oblast Saporischschja verschlechterte, wandten sich die Soldaten an ihren abgesetzten Kommandeur, Generalmajor Iwan Popow, und baten ihn um Hilfe, schreibt das ISW unter Berufung auf Insider. Popow wurde Anfang Juli ins Abseits gedrängt, weil er das oberste Armeekommando in Moskau umgehen und die Schwierigkeiten in der Südukraine direkt dem russischen Präsidenten Putin melden wollte. Offenbar hätten die neuen Kommandeure in diesem Frontabschnitt noch nicht das Vertrauen ihrer Untergebenen gewonnen, schreibt das ISW.

+++ 02:45 Nach Prigozchins Tod: Wagner-Söldner verlieren alle Rechte +++

Verwundete Mitglieder der Söldnergruppe Wagner werden offenbar ohne abgeschlossene Behandlung aus den Krankenhäusern entlassen. Das berichtet der russische Telegram-Kanal „Mozhemobyasnit“ (MO, deutsch: „Wir können es erklären“). Infolgedessen wurden die Zahlungen für die medizinische Versorgung sowie Zahlungen und Leistungen an die Familien der Söldner ausgesetzt. Die Autoren von MO kommen zu dem Schluss, dass der Kreml nach dem gewaltsamen Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin seine Verpflichtungen gegenüber den Söldnern abrupt gekürzt hat. Den Wagner-Kämpfern werde der Veteranenstatus verweigert, so Pointmedia mit Verweis auf Chats mit den Söldnern und ihren Familien.

+++ 01:10 Ukrainischer General: Die stärkste Verteidigungslinie im Süden durchbrochen +++

Der Befehlshaber der ukrainischen Truppen im Süden, General Oleksandr Tarnawskyi, bestätigte in einem Interview mit dem britischen „Observer“, dass seine Einheiten die erste, am stärksten befestigte russische Verteidigungslinie durchbrochen hätten. Nach Angaben des Generals befindet sich das ukrainische Militär zwischen der ersten und zweiten Linie im Gebiet Robotyne-Verbowe. Die ukrainischen Streitkräfte könnten leichter weiterziehen, da sie im zurückeroberten Gebiet verschanzt seien, versicherte Tarnawskyi. Nach Angaben des Generals leidet die russische Armee unter einem raschen Verlust an Personalreserven.

+++ 00:10 Flop für den Kreml: Russischer Propagandafilm wird vor leeren Kinosälen gezeigt +++

Der russische Propagandafilm „The Witness“ wird zum Kassenflop. Mit einem Budget von 200 Millionen Rubel (1,7 Millionen Euro) spielte der Film in den ersten zwei Wochen seit seiner Premiere weniger als 14 Millionen Rubel (130.000 Euro) ein, schreibt The Guardian. Zuschauer im ganzen Land berichten von leeren Kinosälen. „Ich hatte bereits alle anderen Filme gesehen und hatte einen freien Abend, also beschloss ich, einfach nur „The Witness“ anzuschauen“, zitierte die Zeitung einen Russen, der anonym bleiben wollte. „Als ich im Theaterraum ankam, dachte ich, die Show sei vorbei, weil er so leer war.“ Der Film handelt von einem belgischen Geiger, der kurz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine in Kiew auftritt und überall vermeintliche Nazis sieht. Diese „Wahrheit“ möchte er dann der Welt vermitteln.

Kassengeschenk: Der Zeuge. (Foto: AP)

+++ 23:16 Selenskyj: Zwei Getreideschiffe durchbrechen die russische Blockade +++

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj sind trotz der russischen Seeblockade zwei weitere Frachtschiffe durch den von Kiew eingerichteten Getreidekorridor gefahren. „Die Ukraine stellt die Freiheit der Schifffahrt im Schwarzen Meer wieder her“, sagte Selenskyj am Abend auf Plattform X (ehemals Twitter). Zu den nun erfolgreich ausgelaufenen Schiffen machte Selenskyj keine Angaben. Allerdings zeigte das Internetportal Marinetraffic, das Schiffsbewegungen anzeigt, am Vortag, wie zwei Frachter den südukrainischen Schwarzmeerhafen Pivdenny, etwa 20 Kilometer östlich von Odessa, verließen.

+++ 22:16 Charkiw nutzt die umgebaute U-Bahn als Lehrerzimmer +++

Unter dem Beschuss russischer Bomben werden in Charkiw nun etwa 1.000 Schüler in einer umgebauten U-Bahn unterhalb der Stadt unterrichtet. „Das ist der erste Schritt, und wenn die Eltern sehen, welche Bedingungen hier geschaffen werden, wird die Zahl der Bewerber sicherlich steigen“, sagte Bürgermeister Ihor Terekhov im Telegram. „Keine andere Stadt auf der Welt hat Erfahrung mit solchen Dingen – Charkiw ist die erste“, sagte Terekhov.

+++ 21:45 Moskauer schließen dem Bericht zufolge eher eine Versicherung gegen Kamikaze-Drohnen ab +++

Die Nachfrage nach Kamikaze-Drohnenversicherungen steigt bei russischen Bürgern und Unternehmen, berichtet die russische Tageszeitung Izvestia. Demnach hatten einige Versicherer sogenannte Terrorpakete verkauft, andere hatten sich bereit erklärt, für „herabfallende Flugobjekte“ aufzukommen. Laut der russischen Zeitung haben die Anfragen im Grenzgebiet und in Moskau am stärksten zugenommen. In den letzten Monaten kam es immer häufiger zu ukrainischen Drohnenangriffen in Belgorod, Kursk, Moskau und anderen Regionen.

