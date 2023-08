Laut ukrainischen Quellen griff das russische Militär das Dorf Olhivka in der Region Cherson an. Ein 73-Jähriger und eine 77-jährige Frau seien verletzt worden, teilte die Militärverwaltung der Region Cherson mit. Beide Frauen wurden mit „akuten Verletzungen“ ins Krankenhaus eingeliefert. Dem Bericht zufolge schlug eine der Granaten im Hof ​​eines Privathauses ein.

+++ 03:22 Experte: Chinas Rolle bei Friedensplänen könnte ein wichtiges Signal sein +++

Chinas Teilnahme an Friedensgesprächen in Saudi-Arabien könnte ein Zeichen für eine Änderung der Haltung Pekings sein, sagen Experten gegenüber Reuters-Journalisten. Shen Dingli, ein in Shanghai ansässiger Wissenschaftler für internationale Beziehungen, sagt der Nachrichtenagentur, dass China sich an internationalen Friedensbemühungen beteiligen müsse, da Russland „unweigerlich besiegt werden“ werde. 40 Länder nahmen an den internationalen Gesprächen teil, die vom 5. bis 6. August in Dschidda stattfanden, um den Weg der Ukraine zum Frieden zu besprechen. Obwohl China es ablehnte, im Juni an einem ähnlichen Gipfel in Kopenhagen teilzunehmen, vertrat der Sondergesandte für eurasische Angelegenheiten Li Hui Peking bei den Gesprächen in Dschidda.

+++ 01:58 Ukrainischer Ex-Parlamentarier fällt an der Saporischschja-Front +++

Serhiy Slabenko, ein ehemaliges Mitglied des ukrainischen Parlaments, ist im Kampf an der Saporischschja-Front getötet worden. Dies teilt die ukrainische Regierung mit. Slabenko saß zwischen 2002 und 2006 im Parlament und war während seiner Amtszeit Vorsitzender des Unterausschusses für Gerichte, Gerichtsverfahren und Justizreform des Rechtspolitischen Ausschusses.

+++ 00:39 Russland bombardiert sieben Gemeinden im Oblast Sumy +++

Russische Streitkräfte beschossen sieben Gemeinden in der Region Sumy, teilte die Militärverwaltung der Region in einem Telegramm mit. Die Angriffe trafen die Gemeinden Krasnopillja, Bilopillya, Esman, Seredyna-Buda, Schalyhyne, Nowoslobidske und Khotin, die an der nordöstlichen Grenze der Ukraine zu Russland liegen.

+++ 23:15 Ukraine: Sechs russische Munitionsdepots zerstört +++

Brigadegeneral Oleksandr Tarnavskyi berichtet, dass ukrainische Streitkräfte in den letzten Tagen sechs Munitionsdepots und andere militärische Ausrüstung an der Südfront zerstört hätten. Zu den zerstörten russischen Militärausrüstungen gehören drei gepanzerte Fahrzeuge, zwei Drohnen, zehn Artilleriesysteme und Mörser für Militärfahrzeuge.

+++ 22:18 Gouverneur warnt vor Drohnenangriff in Charkiw +++

Der Gouverneur von Charkiw, Oleh Synyehubov, warnte auf seinem Telegram-Kanal vor einem russischen Drohnenangriff. Es besteht die Gefahr, dass der Feind UVAs einsetzt. „Achtung, Einwohner der Stadt Charkiw und der Region, bleiben Sie in Notunterkünften!“

+++ 22:06 Kiew: Innerhalb von sieben Tagen feuerte Moskau 178 Drohnen und 65 Raketen ab +++

Laut dem ukrainischen Präsidenten haben russische Streitkräfte in der letzten Woche 65 verschiedene Raketen und 178 Kampfdrohnen abgefeuert, darunter 87 im Iran hergestellte Shahed-Drohnen. Selenskyj stellte fest, dass die meisten Raketen und Drohnen von der Luftverteidigung abgeschossen wurden. Der ukrainische Führer sagte auch, seine Streitkräfte hätten diese Woche die Fähigkeit demonstriert, Hyperschallraketen vom Typ Kinchal (Dolch) abzufeuern. Er fügte hinzu, dass die Lieferung von Luftverteidigungssystemen und Raketen westlicher Partner für die Ukraine von entscheidender Bedeutung sei, um ihre Bürger vor russischen Angriffen zu schützen. „Die Ukraine kann diesen Kampf gewinnen, und unser Luftschild wird später die Sicherheit ganz Europas garantieren“, sagte Selenskyj.

+++ 21:28 Generalstab: Russische Artillerie an der Südfront zerstört +++

In den letzten 24 Stunden haben ukrainische Streitkräfte russische Artilleriesysteme an der Südfront zerstört, berichtet der Generalstab der Streitkräfte in seinem täglichen Update. Demnach kam es zu rund 30 Kampfhandlungen zwischen ukrainischen Verteidigern und russischen Truppen. Die Städte Vodyane, Wuhledar, Blahodatne und Staromajorske im Oblast Donezk gerieten unter russisches Artilleriefeuer. Im Oblast Saporischschja startete die russische Armee erfolglose Gegenangriffe in der Nähe von Robotyne. Mehr als zehn Siedlungen gerieten unter russisches Artilleriefeuer, darunter Nowodariwka in der Oblast Luhansk, Malyniwka in der Oblast Charkiw sowie Huljaipole, Vessele in Saporischschja und Pjatytschatky in der Oblast Dnepropetrosk. Gleichzeitig führten die ukrainischen Streitkräfte weiterhin Offensivoperationen gegen Melitopol und Berdjansk in der Oblast Saporischschja durch.

+++ 20:48 Selenskyj lobt das deutsche Luftverteidigungssystem Iris-T – „bemerkenswerte Ergebnisse“ +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist mit den Verteidigungssystemen Patriot aus den USA und Iris-T aus Deutschland zufrieden. Das seien leistungsstarke und hocheffektive Systeme, sagt Selenskyj in einer Videoansprache. „Sie haben bereits bemerkenswerte Ergebnisse erzielt.“ Die Ukraine hat in der vergangenen Woche einen Großteil der russischen Luftangriffe abgewehrt. Unter anderem wurden 65 Raketen und 178 Drohnen abgeschossen. Iris-T ist ein Mittelstrecken-Flugabwehrsystem. Es besteht aus einem Radar, Trägerraketen und Raketen.

+++ 20:23 Luftstreitkräfte haben laut Selenskyj mehr als 14.000 Kampfeinsätze geflogen +++

Am Tag der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte gratulierte Präsident Wolodymyr Selenskyj der Luftwaffe des Landes. Die Piloten hätten seit Beginn des russischen Angriffskriegs mehr als 14.000 Kampfeinsätze geflogen, schrieb Selenskyj auf Telegram. Geteilte Bilder und Videos zeigen, wie der Präsident „Ehre sei der Ukraine“ auf eine mutmaßliche französische Scalp/EG-Marschflugrakete schreibt und unterschreibt, die an einem Kampfflugzeug auf einem unbekannten Luftwaffenstützpunkt angebracht ist. Auf dem Marschflugkörper ist in den Farben der französischen Flagge die Bezeichnung des Raketentyps aufgedruckt, daneben ist auch ein Eiffelturm zu sehen. Scalp/EG ist die französische Bezeichnung für die gemeinsam mit Großbritannien entwickelte Marschflugkörper Storm Shadow.

+++ 19:40 Lukaschenko-Gegner vereinen sich und planen „Neu-Belarus“-Pässe +++

Im Exil lebende Gegner von Präsident Alexander Lukaschenko haben sich in Polen getroffen, um Einigkeit zu zeigen und eine Strategie zu planen, einschließlich der Ausstellung von „Neu-Belarus“-Pässen. Die im August 2022 von Swetlana Tichanowskaja eingesetzte selbsternannte Exilregierung hat mehr als 20 alternative Botschaften und Informationszentren im Ausland eröffnet. Tichanowskaja sagte, die Opposition werde die internationale Anerkennung der alternativen Pässe anstreben. In einer Rede in einem Warschauer Hotel vor mehreren hundert Aktivisten, darunter unabhängige Medien und Bürgergruppen, rief sie die Oppositionskräfte im Ausland dazu auf, sich zu vereinen und die Schaffung einer „Neu-Belarus“-Bewegung zu unterstützen. Der 40-Jährige ist ein ehemaliger Englischlehrer. Sie kandidierte bei der Präsidentschaftswahl 2020 in Weißrussland. Nach den offiziell bekannt gegebenen Ergebnissen, die Analysten und ihre Unterstützer als manipuliert bezeichneten, belegte es den zweiten Platz. Sie floh aus Weißrussland und ließ sich in Litauen nieder.

+++ 19:11 Zehntausende Russen sollen seit Kriegsausbruch nach Deutschland gezogen sein +++

Zehntausende Russen sind offenbar seit Beginn des Ukraine-Krieges nach Deutschland gezogen. Ende Juni lebten 301.511 russische Staatsangehörige in Deutschland, wie die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf das Bundesinnenministerium berichtete. Das sind 32.183 mehr als Ende Februar 2022, als Russland in die Ukraine einmarschierte. Den Angaben zufolge stammen die Zahlen aus dem Ausländerzentralregister. Dort werden Ausländer untergebracht, die sich nicht nur vorübergehend im Land aufhalten. Das Auswärtige Amt berichtet, dass die deutschen Konsulate seit Kriegsbeginn „rund 32.000 nationale Visa“ an russische Staatsangehörige ausgestellt hätten. Diese dienten „grundsätzlich einem längeren Aufenthalt und einer Migration“ und betreffen vor allem Fachkräfte, Familiennachzug oder Studierende. Darüber hinaus seien „mehr als 51.000“ sogenannte Schengen-Visa an russische Staatsangehörige ausgestellt worden. Dies ermöglicht kurzfristige Aufenthalte von bis zu drei Monaten in der EU.

+++ 18:40 Peskow: Russland will vier annektierte Gebiete kontrollieren – keine weiteren Eroberungen geplant +++

In Moskau sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, der Militäreinsatz in der Ukraine werde auf absehbare Zeit fortgesetzt. Moskau wolle keine weiteren ukrainischen Gebiete erobern, sagte er laut Tass der Zeitung „New York Times“. Doch Russland will die in seiner Verfassung verankerten Gebiete kontrollieren. Dabei handelt es sich um die 2014 annektierte ukrainische Halbinsel Krim und seit 2022 um die Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson. Militärisch sind diese Gebiete jedoch nur teilweise in russischer Hand. Zudem machte er für die Präsidentschaftswahlen in Russland im nächsten Jahr deutlich, dass es nur einen Gewinner geben werde: „Unsere Präsidentschaftswahlen sind nicht wirklich Demokratie, sondern kostspielige Bürokratie. Herr Putin wird nächstes Jahr mit mehr als 90 wiedergewählt.“ Prozent der Stimmen.“ er zitiert.

Update 19.06 Uhr: Kremlsprecher Dmitri Peskow sagt, die „New York Times“ habe ihn kürzlich in einem Interview falsch zitiert. Er bestritt seine Aussage zur Wahl. Gegenüber der Nachrichtenagentur Tass sagte er: „Nein (das habe ich nicht gesagt), das wurde vom Autor dieses Artikels völlig falsch interpretiert.“ Er fuhr fort: „Der Grad der Konsolidierung der Gesellschaft rund um den Präsidenten ist absolut beispiellos, und selbst jetzt kann man mit Sicherheit sagen, dass Putin, wenn er nominiert wird, mit großer Mehrheit wiedergewählt wird.“ Daran besteht kein Zweifel.“ Und weiter: „Aber Wahlen sind eine Demokratie, darüber hat der Präsident selbst in seiner Rede gesprochen.“

