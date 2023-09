Gaskunden müssen sich zum Jahreswechsel möglicherweise auf höhere Preise einstellen. Der Grund: Das Finanzministerium will früher als erwartet wieder eine höhere Mehrwertsteuer auf Erdgas erheben. Wegen der plötzlich extrem hohen Preise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gewährte die Bundesregierung im vergangenen Jahr Steuererleichterungen für Gas und Fernwärme. Ursprünglich sollte bis März der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7 statt 19 Prozent gelten. Wenn die Anbieter dies vollständig weitergeben, werden die Gaspreise für Privathaushalte nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox im Januar um rund 11 Prozent steigen.

+++ 03:27 Russland meldet Drohnenabschuss über Moskau und der Krim +++

Russland hat nach eigenen Angaben eine ukrainische Drohne in der Hauptstadtregion Moskau und sechs weitere auf dem Flug zur annektierten Halbinsel Krim abgefangen. Eine Drohne sei heute früh im Bezirk Istrinsky in der Region Moskau abgeschossen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium auf Telegram mit. „Nach vorläufigen Informationen gab es in der Gegend, in die die Trümmer fielen, keine Schäden oder Verletzte“, sagte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin im Telegram. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden in dieser Nacht auch zwei ukrainische Drohnen an der Westküste der Krim abgefangen. Eine halbe Stunde später neutralisierte die russische Luftverteidigung vier ukrainische Drohnen an der Ost- und Nordwestküste der Halbinsel.

+++ 02:25 NATO-General: „Der Krieg wird noch lange dauern“ +++

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwartet kein schnelles Ende der Kämpfe in der Ukraine. „Die meisten Kriege dauern länger als erwartet, als sie ausbrachen. Deshalb müssen wir uns auf einen langen Krieg in der Ukraine einstellen“, sagte er den Funke-Zeitungen. „Wir alle wollen einen schnellen Frieden. Gleichzeitig müssen wir erkennen, dass ihr Land nicht mehr existieren wird, wenn Präsident Selenskyj und die Ukrainer aufhören zu kämpfen. Wenn Präsident Putin und Russland die Waffen einstellen, werden wir Frieden haben.“

+++ 01:20 Knapper Verteidigungshaushalt: Stoltenberg warnt Deutschland +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg fordert Deutschland auf, seine Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen. „Im Kalten Krieg, als Konrad Adenauer oder Willy Brandt regierten, betrugen die Verteidigungsausgaben drei bis vier Prozent der Wirtschaftsleistung“, sagte Stoltenberg den Funke-Zeitungen. In seiner Heimat Norwegen war es ähnlich. „Wir haben es damals geschafft, und wir müssen es heute wieder tun.“ Nach Angaben des IFO-Instituts gibt Deutschland in diesem Jahr nur 1,6 Prozent für Verteidigung aus, 2022 waren es nur 1,4 Prozent.

+++ 00:18 Rund 35.000 jüdische Pilger in der Ukraine +++

Trotz des Krieges in der Ukraine versammeln sich nach Angaben der Behörden mehr als 35.000 jüdische Pilger in der Stadt Uman im Zentrum des Landes, um das jüdische Neujahr Rosch Haschana zu feiern. Die jüdischen Feierlichkeiten in der Stadt seien wie geplant verlaufen, sagte Regionalgouverneur Igor Taburets im Telegram. Nach Angaben der ukrainischen Behörden kamen die meisten Pilger aus Israel, den USA und „anderen europäischen Ländern“. Jedes Jahr kommen chassidische Juden aus aller Welt am jüdischen Neujahr in die Stadt, um das Grab von Rabbi Nachman, dem Gründer der ultraorthodoxen Bewegung, zu besuchen.

+++ 23:15 Tausende Tschechen protestieren gegen Hilfe für die Ukraine +++

Mehrere tausend Menschen demonstrierten in Prag gegen die Mitte-Rechts-Regierung von Petr Fiala. Sie warfen der tschechischen Regierung unter anderem vor, dass ihr der Krieg in der Ukraine wichtiger sei als das eigene Volk. Die nicht im Parlament vertretene Oppositionspartei PRO, die Veranstalterin ist, spricht von mehr als 100.000 Teilnehmern, die tschechische Nachrichtenagentur CTK von rund 10.000 Demonstranten. Die tschechische Wirtschaft stagniert seit einem Jahr. Die Inflation sinkt nur langsam von dem vor einem Jahr erreichten Höchstwert von 18 Prozent. Unterdessen unterstützt Tschechien die Regierung in Kiew massiv mit humanitärer und militärischer Hilfe.

+++ 22:16 Marinesprecher: Drei russische Amphibienboote nach Angriff aus dem Schwarzen Meer verlegt +++

Russland hat drei amphibische Landungsboote vom Schwarzen Meer in das Asowsche Meer verlegt. Dies sagte der Sprecher der ukrainischen Marine, Dmytro Pletentschuk, laut einem Bericht der ukrainischen Zeitung Kyiv Independent während einer Frage-und-Antwort-Runde. Hintergrund soll ein Angriff auf einen russischen Marinestützpunkt am 13. September sein. Die angegriffene Sevmorzavod-Werft ist für die russische Marine wichtig für die Wartung von Schiffen. Berichten zufolge wurden auf der Krim ein russisches Landungsboot und ein U-Boot beschädigt. Pletentschuk sagte, dass das zerstörte Schiff „Minsk“ aufgrund der Art des Schadens und seines fortgeschrittenen Alters nicht wiederhergestellt werden könne. Diese Aussage entspricht Informationen des britischen Geheimdienstes.

