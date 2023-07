Die ukrainische Luftverteidigung sagte, sie sei am frühen Morgen eingesetzt worden, um einen russischen Luftangriff auf Kiew abzuwehren. Nach vorläufigen Erkenntnissen habe die Luftverteidigung alle Ziele getroffen, erklärt die Luftwaffe gegenüber Telegram. Reuters-Zeugen hörten Explosionen, die dem Geräusch von auf Ziele treffenden Flugabwehrsystemen ähnelten. Über mögliche Schäden liegen zunächst keine Informationen vor.

+++ 02:00 Kuleba sieht drei Hauptprobleme bei der Gegenoffensive +++

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sieht in der russischen Lufthoheit eines der drei Hauptprobleme bei der Gegenoffensive seines Landes. Das von den Russen stark verminte Gebiet und die stark befestigten russischen Verteidigungslinien seien schwer zu überwinden, sagte er in einem Interview mit den zum Axel-Springer-Verlag gehörenden Medien Bild, Welt und Politico. „Und drittens leiden unsere Streitkräfte stark unter dem Mangel an Luft-, Hubschrauber- und Flugabwehrwaffen am Boden.“ Die Entscheidung der westlichen Verbündeten, Kampfflugzeuge auszuliefern, hätte schon früher fallen können, nun bittet er die Partner um eine Beschleunigung der Lieferungen.

+++ 00:30 Behörden: Kirche in Nikopol beschossen +++

Aus dem Süden der Ukraine gibt es Berichte über erneute Artillerieangriffe auf Nikopol. Die russischen Truppen hätten zehn Granaten auf die Stadt abgefeuert, teilte die Verwaltung der Region Dnipropetrowsk auf Telegram mit. Niemand wurde verletzt, mehrere Gebäude, darunter eine Kirche, wurden jedoch beschädigt.

+++ 22:51 Ukrainisches Militär meldet Fortschritte an der Südfront +++

Die ukrainischen Streitkräfte machen Fortschritte und rücken entlang der Südfront vor, berichtet General Tarnavski, Kommandeur der militärischen Kämpfe der Ukraine in den Oblasten Donezk und Saporischschja. Artillerie- und Raketeneinheiten haben in den letzten 24 Stunden 1.201 Feuereinsätze absolviert. Die Zahl der in diesem Zeitraum getöteten oder verwundeten russischen Streitkräfte beläuft sich auf fast zwei Kompanien. Eine Kompanie kann aus mehr als 200 Soldaten bestehen. Darüber hinaus wurden vierzehn Einheiten russischer Militärausrüstung zerstört, darunter gepanzerte Personentransporter, Drohnen, selbstfahrende Artilleriesysteme und Grad-Mehrfachraketenwerfersysteme sowie vier russische Munitionsdepots. Tarnawskis Behauptungen können nicht unabhängig überprüft werden.

+++ 22:29 US-Regierung: Präsident Biden empfängt Schwedens Regierungschef wegen NATO-Mitgliedschaft +++

Rund eine Woche vor Beginn des Nato-Gipfels in Litauen will US-Präsident Joe Biden Schwedens Premierminister Ulf Kristersson in Washington empfangen. Die Regierung in Washington gab bekannt, dass er voraussichtlich am Mittwoch im Weißen Haus sprechen werde. Dabei wird es auch um den Beitritt Schwedens zum transatlantischen Verteidigungsbündnis gehen. Nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine seit Februar 2022 beantragte Schweden im Mai 2022 ebenso wie Finnland die Mitgliedschaft. Finnland ist bereits Mitglied. Schweden fehlt die Zustimmung von Türkiye und Ungarn.

+++ 22:01 Selenskyj blickt im „Haus Europa“ zuversichtlich auf die Zukunft der Ukraine +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich zuversichtlich in die europäische Zukunft seines Landes. Ein „gemeinsames europäisches Haus“ sei ohne die Ukraine schon immer nicht vorstellbar gewesen, doch nun habe Kiew erreicht, dass Europa auch auf politischer Ebene nicht mehr ohne die Ukraine gedacht werde, sagt er in seiner täglichen Videoansprache. Der Besuch des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez am ersten Tag der spanischen EU-Ratspräsidentschaft sei in dieser Hinsicht eine wichtige Geste gewesen, fügt er hinzu. Der ukrainische Staatschef halte seine Rede im Nordwesten des Landes im Kernkraftwerk Riwne, wo er auch eine Unterrichtung über die Sicherheit von Kernkraftwerken hielt, sagt Selenskyj.

+++ 21:33 CIA-Chef kündigt Rekrutierung neuer Spione in Russland an +++

Laut CIA-Chef William Burns ist die Unzufriedenheit Russlands mit dem Krieg in der Ukraine eine einzigartige Gelegenheit, Spione zu rekrutieren. Bei einem Vortrag in England sagte Burns, seine Agentur werde sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.

+++ 20:57 Experten: Prigozhins Trollfabrik arbeitet gegen ihren Gründer +++

Laut dem ukrainischen Exilmedium Meduza habe sich die Trollfabrik Jewgeni Prigoschin Anfang Mai gegen ihren Gründer gewandt, sagen Experten. Demnach arbeiteten früher rund 15.000 Bots für den Chef der Söldnerkompanie Wagner, mittlerweile sind es rund 1.400. Das Bot-Netzwerk versucht mit (halb-)automatischen Veröffentlichungen in sozialen Netzwerken, insbesondere auf Twitter und dem russischen VKontakte, Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen. Prigozhins Patriot Media Group, der die Trollfabrik gehörte, wurde aufgelöst, berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS am Freitag.

+++ 20:23 Lukaschenko unterzeichnet Mediengesetz gegen „unfreundliches“ Vorgehen anderer Länder +++

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko erlässt ein Gesetz, das es ermöglicht, Medienaktivitäten aus anderen Ländern im Falle sogenannter „unfreundlicher“ Aktionen dieser Länder gegenüber belarussischen Medien zu verbieten. Darüber hinaus erweitert die neue Verordnung die Möglichkeiten, Medien zu verbieten und den Zugang zum Internet einzuschränken.

