Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums schießen russische Luftverteidigungssysteme zwei von der Ukraine gestartete Drohnen über dem Gebiet Kursk ab. Die Region liegt im Süden Russlands und grenzt an die Ukraine. Die Ukraine hat sich nicht geäußert. Die Regierung in Kiew äußert sich fast nie öffentlich zu Angriffen in Russland oder auf russisch kontrolliertem Gebiet in der Ukraine.

+++ 02:15 Kiew übt Druck auf Taurus-Raketen aus +++

Der ukrainische Präsidentenberater Mikhailo Podoliak hat die Forderung seines Landes nach einer baldigen Lieferung der Taurus-Marschflugkörper bekräftigt. „Es ist notwendig, Entscheidungen schneller und entschiedener zu treffen“, sagt Podoljak der „Bild“-Zeitung. Es gebe „keine andere Möglichkeit, die russische Logistik und die Nachhut zu zerstören, also ist Taurus nötig“, argumentiert er. Ziel sei nicht „ein Angriff auf russisches Territorium“, sondern „die Zerstörung der Ressourcen der Besatzer“.

+++ 01:17 „Worauf wartet Scholz?“ Strack-Zimmermann drängt auf eine Taurus-Lieferung +++

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat in der Diskussion um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine scharfe Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz geäußert. „Worauf in Gottes Namen wartet die Kanzlerin?“ schreibt Strack-Zimmermann am Abend in „X“, ehemals Twitter. „Allein Scholz blockiert diese koalitionsinterne Entscheidung. Das ist unverantwortlich“, fügt sie hinzu.

+++ 00:25 In die Ukraine geflohen: Russischer Pilot ruft Kameraden zur Desertion auf +++

Der russische Pilot eines Mi-8-Hubschraubers, der sich nach der Landung auf einem ukrainischen Flugplatz am 23. August der Ukraine ergab, ruft nach Angaben der Informationsplattform Kyiv Independent andere russische Piloten dazu auf, seinem Beispiel zu folgen. Ein Video zeigt die Landung des Hubschraubers in der Region Charkiw. Der russische Pilot Maksim Kuzminov wird von Mitarbeitern des ukrainischen Geheimdienstes empfangen. Die Szene ist in der Dokumentation „Downed Russian Pilots“ zu sehen, die am Abend im ukrainischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Der Film zeigt, wie die Landung geplant und durchgeführt wurde. „Wenn du tust, was ich getan habe, wirst du es überhaupt nicht bereuen. Du wirst für den Rest deines Lebens mit absolut allem versorgt“, erklärt Kuzminov im Film. Berichten zufolge lieferte der Pilot „wertvolle Beweise über die Luftfahrt, Kommunikationssysteme und das Flugplatznetz der russischen Armee“. Abschließend erklärt Kuzminov, dass es in der Ukraine keine Faschisten oder Nazis gebe.

+++ 23:18 Selenskyj spricht mit Macron über Pilotenausbildung in Frankreich +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, er habe mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine „sehr wichtige Vereinbarung über die Ausbildung unserer Piloten in Frankreich“ getroffen. Er und Macron hätten auch darüber gesprochen, was Frankreich tun könne, um die Stadt Odessa und die Region dort zu schützen, sagt Selenskyj in einer Videoansprache.

+++ 22:01 Verteidigungsministerium in Kiew entscheidet über Neuerungen, wer als wehrtauglich gilt +++

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat eine geänderte Liste von Krankheiten genehmigt, die Ukrainer vom Militärdienst befreien. Wie „Ukrainian Military Pages“ berichtet, wurden die Gesetzesänderungen am 18. August vorgenommen und traten am 25. August in Kraft. Von nun an sind Menschen mit klinisch geheilter Tuberkulose, Virushepatitis, langsam fortschreitenden Blutkrankheiten, Schilddrüsenerkrankungen mit geringfügigen Funktionsstörungen betroffen sowie HIV-positive, aber symptomfreie Personen gelten als wehrfähig. Darüber hinaus wurden Menschen mit leichten psychischen Störungen, langsam fortschreitenden Erkrankungen des Zentralnervensystems und anderen in die Liste aufgenommen. Am 30. August kündigte Präsident Selenskyj eine Massenüberprüfung der Entscheidungen militärmedizinischer Kommissionen zur Ausstellung ärztlicher Atteste über Invalidität oder Untauglichkeit für den Militärdienst an.

