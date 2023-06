Aufgrund der falsch berechneten Kosten der Militärhilfe für die Ukraine stellt die US-Regierung Kiew zusätzliche Unterstützung in Höhe von mehr als 6 Milliarden Dollar zur Verfügung. „In einer erheblichen Anzahl von Fällen basierten die Dienstleistungen auf Wiederbeschaffungskosten und nicht auf dem Nettobuchwert, wodurch der Wert der aus US-Beständen entnommenen und in die Ukraine verschifften Ausrüstung überschätzt wurde“, sagte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh. Dadurch stehen Washington nun zusätzliche 6,2 Milliarden Dollar (rund 5,7 Milliarden Euro) zur Verfügung. Das Verteidigungsministerium erklärte, es sei befugt, das Geld für Militärhilfe zu verwenden, und betonte, dass es keine Auswirkungen auf weitere Hilfspakete haben werde.

+++ 01:12 Ukraine: Russland hat das Kühlbecken des Kernkraftwerks Saporischschja vermint +++

Nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes (GUR) wurde das Kühlbecken für die Reaktoren des Kernkraftwerks Saporischschja von Russland vermint. Der aus sechs Reaktoren bestehende Komplex, Europas größtes Atomkraftwerk, ist seit kurz nach der russischen Invasion im Februar letzten Jahres besetzt. „Das Erschreckendste ist, dass in dieser Zeit auch das Kernkraftwerk Saporischschja vermint wurde – nämlich das Kühlbecken“, sagt GUR-Chef Kyrylo Budanov, ohne Beweise vorzulegen. Das russische Verteidigungsministerium reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters nach einem Kommentar.

+++ 00:17 Lambsdorff wird deutscher Botschafter in Moskau +++

Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff wird neuer deutscher Botschafter in Russland. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin bestätigte, dass die russische Regierung ihre Zustimmung, das sogenannte Agrément, für das Personal erteilt habe. Der Termin ist für diesen Sommer geplant. Lambsdorff soll die Nachfolge von Géza Andreas von Geyr antreten, der derzeit Botschafter in Moskau ist. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine galt der Posten als besonders schwierig.

Lambsdorff sitzt für die FDP im Bundestag. Er war früher im Auswärtigen Dienst tätig. (Foto: IMAGO/Sven Simon)

+++ 23:28 Selenskyj: Wiederaufbau der Ukraine schützt vor „russischem Terror“ +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft, dass die morgen beginnende Wiederaufbaukonferenz seinem Land neue Stärke verleihen wird. „Eine wiederaufgebaute Ukraine, eine verwandelte Ukraine, eine stärkere Ukraine ist (…) ein Garant für Sicherheit, ein Schutz vor jeder Form des russischen Terrors“, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. In Deutschland habe es bereits Gespräche gegeben. in der Schweiz, in Frankreich und Italien für Wiederaufbauhilfe. Es gehe nicht nur um Bauprojekte, sondern auch um Schutz für die Ukraine, sagt der Präsident. Er selbst wolle seine Philosophie einer ukrainischen Transformation vorstellen, und am Ende des Monats sie Im Land selbst solle die „vollständige Vision“ präsentiert werden.

+++ 22:17 UN-Generalsekretär: Lebensmittelexporte aus der Ukraine sind massiv zurückgegangen +++

UN-Generalsekretär António Guterres ist „enttäuscht“ über den aktuellen Stand der Umsetzung des Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine. Unter anderem würden die Schiffe nun langsamer kontrolliert, sodass insgesamt weniger Schiffe ukrainische Häfen erreichen und verlassen und somit weniger Getreide bei den Empfängern ankomme, sagt Guterres nach Angaben eines Sprechers in New York. Insgesamt gingen die durch das Abkommen ermöglichten Lebensmittelexporte im Mai im Vergleich zum vergangenen Oktober um rund drei Viertel zurück. Der UN-Generalsekretär forderte alle Beteiligten auf, die Umsetzung zu beschleunigen und die weitere Umsetzung des Abkommens sicherzustellen.

+++ 21:43 Moskauer Gericht verurteilt Telegram zu einer Geldstrafe +++

Medienberichten zufolge wurden die Betreiber der Messaging-Apps Telegram und Viber von einem Moskauer Gericht mit einer Geldstrafe belegt, weil sie Nachrichten über den Krieg verbreitet hatten. Die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtet, man habe es versäumt, Inhalte zu löschen, die Russland für illegal hält. Dies sind auch Informationen über den Ukraine-Krieg. Das in Dubai ansässige Unternehmen Telegram wird zu einer Zahlung von vier Millionen Rubel, rund 43.500 Euro, verurteilt, das japanische Unternehmen hinter Viber zu einer Million Rubel, rund 11.000 Euro. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass hat sich Telegram geweigert, 32 Konten zu entfernen, von denen Moskau behauptet, dass sie falsche Informationen über den Krieg veröffentlichen.

+++ 21:00 Kiew: Verteidigungsstellungen im Osten halten +++

Nach ukrainischen Angaben ist es den russischen Streitkräften bisher nicht gelungen, weiter nach Osten vorzustoßen. „Wenn für uns die Hauptoffensive im Süden in mehrere Richtungen verläuft, dann bestimmt der Feind den Osten als Hauptrichtung seines Angriffs und seine Hauptoffensive geht dort weiter“, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliar im ukrainischen Fernsehen. Obwohl die Russen im Süden in der Defensive sind, gibt Moskau seine Pläne, die Grenzen der Gebiete Donezk und Luhansk zu erreichen, nicht auf. Der Kreml setzte für die Anschläge auch Luftlandetruppen ein. Bisher sei ihm jedoch kein Durchbruch gelungen, sagt Maliar.

+++ 20:16 Blinken kündigt neues Hilfspaket für die Ukraine an +++

US-Außenminister Antony Blinken kündigt ein neues Hilfspaket für die Ukraine an. Details sollen am Mittwoch bekannt gegeben werden, sagt der Demokrat. Das Hilfspaket soll Unternehmen dazu ermutigen, in den Wiederaufbau der Ukraine zu investieren, berichtet Angur Reuters. Blinken nimmt morgen an einer Ukraine-Recovery-Konferenz teil, die dieses Jahr in London stattfinden wird. Erwartet wird auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.

