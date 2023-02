Ukraine-Krieg – EU-Truppen sollen 15.000 weitere ukrainische Soldaten ausbilden

Bereits im August wurden in Schleswig-Holstein ukrainische Soldaten ausgebildet. Nun haben sich die EU-Staaten darauf geeinigt, doppelt so viele auszubilden wie geplant. (Steffen Kugler / Bundespresseamt ​​/ d / Steffen Kugler)

Mehrere EU-Beamte kündigten in Brüssel an, das neue Ziel sei die Ausbildung von 30.000 ukrainischen Soldaten in EU-Ländern. Der Beginn der Mission wurde im November von den Außenministern der Europäischen Union beschlossen. Damals hieß es, zunächst sollten bis zu 15.000 Ukrainer in Deutschland, Polen und anderen EU-Staaten ausgebildet werden. Die Bundeswehr bietet unter anderem Gefechtsausbildung für Kompanien, taktische Übungen für einen Brigadestab sowie Sanitätsausbildung und Waffensystemausbildung an.

Diese Botschaft wurde am 02.02.2023 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.