Ukraine: Ist die Gegenoffensive gescheitert?

General Valerii Zaluzhny, Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, sagt, der Krieg seines Landes mit Russland sei auf dem Schlachtfeld ins Stocken geraten. In einem Artikel im „Economist“ machte er dafür den Mangel an Kampfflugzeugen und Soldaten verantwortlich. Europas Medien diskutieren, was mit der Kritik zu tun ist.

Opfer ihres eigenen Erfolgs

Die Offensive war von Anfang an schlecht geplant, stellt Wprost fest:

„Die Ukrainer wurden Opfer ihres eigenen Erfolgs in der ersten Phase des Krieges, als eine beispiellose Mobilisierung und die Unterstützung der Nato es ihnen ermöglichten, die schwerfällige Kriegsmaschinerie Moskaus zu stoppen und sie sogar aus einigen Gebieten zurückzudrängen. Dann begann der Fluss militärischer Hilfe für die Ukraine zu versiegen. Um dies aufrechtzuerhalten, startete Präsident Selenskyj eine Offensive, an deren Sinnhaftigkeit sogar seine eigenen Generäle gezweifelt haben sollen. Ohne ausreichende Luft- und Artillerieunterstützung war das Ergebnis eine ausgemachte Sache: Die Ukrainer würden in schweren Kämpfen ausgeblutet werden.“

Die Ukraine braucht mehr Soldaten

Der vor einem Jahr an der Front schwer verwundete Anwalt und Menschenrechtsaktivist Masi Nayyem warnt auf seiner Facebook-Seite vor Personalengpässen in der ukrainischen Armee:

„Ich habe nichts dagegen, Kaffee zu trinken und friedlich in den Städten zu leben. Ich habe immer gesagt, dass dies der beste Indikator für die Leistungsfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte ist. Aber unter einer Bedingung: Junge Männer und Frauen eilen zur Hilfe, wenn die Reihen wieder aufgefüllt werden müssen. Und bis dahin trainieren und bereiten sie sich vor. Doch wenn Oberbefehlshaber Zaluzhnyi bereits öffentlich von Drückebergern spricht, sieht es ganz schlecht aus. Es kann viele Fragen an den Staat geben. … Aber wenn wir nicht gewinnen, wird es keine Fragen mehr geben, denn dann wird es keinen Staat mehr geben.“

Mehr zu diesem Thema Russland greift während der Preisverleihung ukrainisches Militär an und tötet dabei mindestens 20 Menschen

Ukrainische Medien behaupten unter Berufung auf Quellen, dass Soldaten, die sich am Tag der Artillerie- und Raketentruppen in einem Dorf an der Front zu einer Preisverleihung versammelt hatten, ein leichtes Ziel für den Feind gewesen seien.

Der Wahlkampf hat begonnen

Tvnet untersucht die Motive für Arestovychs Aussagen:

„Bereits im Sommer 2022 kündigte er seine Absicht an, in der Ukraine für das Präsidentenamt zu kandidieren, versprach jedoch, dies nur zu tun, wenn Selenskyj nicht für eine zweite Amtszeit kandidierte. Jetzt hat er jedoch seine Meinung geändert und sogar den Vorwahlkampf gestartet. … Arestovychs Chancen, die Präsidentschaft zu gewinnen, sind gering, selbst wenn in naher Zukunft Wahlen stattfinden. … Aber er scheint die Schwachstellen seines Rivalen Selenskyj erkannt zu haben – oder zumindest die Themen, bei denen er versuchen kann, die öffentliche Meinung in seine eigene Richtung zu lenken.“

Der Westen kann es sich jetzt nicht leisten, nachzulassen

Russland ist der Hauptnutznießer der Pattsituation, kommentiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung:

„Sein Territorium ist vom Krieg nahezu unberührt und verfügt über weitaus größere Ressourcen als die Ukraine. Wenn sich an dieser Situation nichts ändert, wird der russische Diktator in der Lage sein, das umkämpfte Land langsam auszubluten. Um dies zu verhindern, muss der Westen mehr denn je seine Unterstützung für die Ukraine aufrechterhalten. Und das nicht nur aus Solidarität, sondern auch aus eigenem Interesse. Wie Wladimir Putin selbst immer wieder sagt: In diesem Krieg geht es um viel mehr als nur um die Ukraine.“

Schlechte Aussichten für die Ukraine und den Westen

Eesti Päevaleht befürchtet, dass sich die Ukraine auf eine schmerzhafte Kapitulation vorbereitet:

„Die brutale Realität des Zermürbungskrieges könnte die Ukrainer bald zu schwierigen Entscheidungen zwingen. Der ukrainische Oberbefehlshaber General Valerii Zaluzhnyi sagte kürzlich dem Economist, dass ihn der Krieg jetzt an den Ersten Weltkrieg erinnere, was bedeutet, dass diejenigen mit den meisten Ressourcen gewinnen werden. Und das ist nicht die Ukraine. … Für uns, die Verbündeten der Ukraine, wäre das ein katastrophales Ergebnis, denn es würde bedeuten, dass die russische Aggression dem Westen nicht klar gemacht hat, dass wir auch die Selbstverteidigung ernst nehmen müssen.“

Neue Raketen drehen den Spieß um

Der Militäranalyst Colby Badhwar sieht in den jüngsten Waffenlieferungen einen möglichen Game Changer:

„Die Frage (ihrer) Auswirkungen wird daher davon abhängen, wie viele dieser Raketen der Ukraine geliefert werden und wie schnell.“ (Die Kurzstreckenraketen) ATACMS sind keine kriegsgewinnende Waffe, aber dies ist nur ein Strohhalm, der von denselben Skeptikern vorgehalten wird, die ihre Fähigkeit, das Spiel zu verändern, ablehnten. Während des größten Teils des Krieges war die westliche Militärhilfe ausschließlich auf russische Aktionen zurückzuführen. … Die Bereitstellung von Langstrecken-Präzisionsraketen: Storm Shadow & SCALP-EG aus Großbritannien und Frankreich und jetzt ATACMS aus den Vereinigten Staaten hat es der Ukraine ermöglicht, den Kampf auf zuvor sichere russische Ziele zu verlagern, und sie zur Anpassung gezwungen. ”

Die Originalveröffentlichung können Sie hier lesen.