Ukraine: Im Wald versteckte Drohnenbetreiber sind entscheidend für die Schlacht im Osten

In der Nähe von Kreminna, Ukraine

CNN

—



Die Kiefernwälder nahe der Stadt Kreminna sind zu einem der heißesten Kampfgebiete des Krieges in der Ostukraine geworden. Fast jede Waffe scheint hier am Werk zu sein, Artillerie, Haubitzen, Panzer und Mörser. Aber das Wichtigste ist vielleicht das Kleinste: Die Aufklärungsdrohne.

Ukrainische und russische Streitkräfte kämpfen hier seit fast zwei Monaten. Wenn die Ukrainer die russischen Linien durchbrechen und Kreminna erreichen können, können sie die russischen Versorgungswege stören.

Aber es ist ein viel härteres Unterfangen als Ende letzten Jahres. Russlands Verteidigungslinien wurden mit schweren Waffen und Langstreckenartillerie verstärkt.

CNN begleitete zwei ukrainische Drohnenbetreiber des Dnipro-1-Bataillons tief in den Wald, um zu sehen, wie sie arbeiten. Die Reise verlief auf Wegen aus weichem Sand inmitten eines dünnen Kieferndachs durch eine unheimliche Landschaft, die mit Bächen und Mooren übersät war.

Vor einem Jahr war einer der Drohnenbetreiber, der sich nur als Ruslan nannte, Snowboard- und Kajaklehrer. Jetzt beobachtet er die Bewegung der russischen Rüstung entlang der Waldwege und lässt seine Drohne gekonnt über die Baumkronen gleiten.

An einem Schützenloch angekommen, werden die Fahrzeuge der Drohnenführer vorsichtig unter Baumschutz manövriert. Auch die Russen haben Aufklärungsdrohnen, und ukrainische Drohnenbetreiber gelten als hochwertige Ziele.

Ruslan zeigt nach Osten und Norden: Die Russen waren 7 Kilometer (4 Meilen) in eine Richtung und 3 Kilometer in die andere Richtung entfernt.

Eine Mavic-3-Drohne – das Arbeitstier der ukrainischen Aufklärung, auch wenn sie weniger als ein Kilogramm wiegt und nur 35 Zentimeter (14 Zoll) Spannweite hat – steigt mit einem Surren von einer nahe gelegenen Lichtung auf. Es kann etwa 45 Minuten in der Luft bleiben und insgesamt bis zu 30 Kilometer zurücklegen, wobei es hochauflösende Videos an die Bediener zurückgibt.

Ihre Aufgabe ist es, Informationen über russische Positionen und Bewegungen in Echtzeit bereitzustellen und der ukrainischen Artillerie bei der Zielfestlegung zu helfen. Versteckt zwischen den Wäldern befinden sich Stellungen mit 120-mm- und 82-mm-Artillerie und irgendwo in der Nähe eine massive Krab-155-mm-Haubitze, eine von etwa 50, die Polen gespendet hat. Die Ukrainer mögen die Krabbe wegen ihrer Genauigkeit und Kraft, aber es ist anspruchsvoll, sie zu erhalten.

„Das ist den ganzen Tag Artilleriegefechte“, sagt Ruslan.

Er übertreibt nicht. Während der Stunde, in der CNN bei Ruslan und seinem Kollegen ist, gibt es wenige Momente der Stille. Artilleriegranaten, die von einer nahe gelegenen ukrainischen Stellung abgefeuert werden, geben ein ohrenbetäubendes Dröhnen von sich. In der Ferne hallt der Knall russischer Granaten.

„Im letzten Monat ist die russische Armee immer häufiger hier“, sagt Ruslan. „Die Gesamtlinie ist statisch, aber die Positionen ändern sich ständig. Manchmal gehen die Russen (vorwärts) und manchmal geht unsere Armee.“

Das bedeutet Feuergefechte mitten im Wald. Aber es bedeutet auch, dass die Ukraine ihre Artilleriemunition schnell aufgebraucht hat. Lastwagen rumpeln mit frischen Vorräten durch das nahe gelegene Dorf Jampil, aber Ruslan sagt, die Ukraine brauche hier viel mehr Artilleriemunition.

Im nahe gelegenen Dorf Zarichne, gleich hinter dem Waldrand, schießt russische Artillerie jeden Tag auf eine wackelige Brücke. Vom Dorf ist nicht mehr viel übrig geblieben: Zurückgeblieben sind vor allem Alte und Mittellose. Sie können oder wollen nicht gehen.

Eine von ihnen – eine 69-Jährige, die ihren Namen als Valentina angibt – erzählt CNN, dass die Russen das Dorf die ganze Zeit bombardieren.

„Es ist gefährlich, aber was können wir tun? Wir ertragen. Manchmal verstecken wir uns. Aber jetzt ist es im Keller zu kalt, da kann man erfrieren“, sagt sie.

„Schau dir meine Fenster an, da ist kein Glas mehr übrig. Nur Holz und Plastik haben wir verwendet, um sie zu bedecken. Und es ist kalt.“

Wehmütig blickt sie die Straße hinunter, als würde sie sich an bessere Zeiten erinnern.

Valentinas Tochter lebt weit weg in Dnipro in der Zentralukraine, aber sie wird ihr Zuhause nicht verlassen, um sich ihr anzuschließen. Schließlich hat sie Kartoffeln gepflanzt. „Ich werde sie nicht im Stich lassen“, sagt sie mit einem müden Lächeln.

Zarichne war – wie große Teile dieser Region – einen Großteil des letzten Jahres von den Russen besetzt, bevor es im Herbst von ukrainischen Streitkräften befreit wurde. Aber die Befreiung kam nur dem Namen nach. Die Hänge und Wälder dahinter hallen vom Einschlag von Raketen und Granaten wider. Ukrainische Einheiten sind in der Nähe zwischen Kiefern und Sand eingegraben, wo Blindgänger den Waldboden verunreinigen.

Ein paar Kilometer entfernt hat das Dnipro-1-Bataillon eine eigene Drohnenwerkstatt, in der Nato-Granaten sorgfältig in zwei Hälften gesägt werden, um sie in kleine, frei fallende Munition umzuwandeln. Unter einem Tisch liegt eine Platte aus C-4-Plastiksprengstoff. Es ist ein mühsamer und anspruchsvoller Prozess, bei dem alle 20 Minuten eine handgemachte Munition produziert wird.

Einige der Drohnenmunition der Einheit sind im Wesentlichen Splittergranaten, die auf Infanterie abgeworfen werden – und insbesondere auf Kämpfer des russischen privaten Militärunternehmens Wagner-Kämpfer um Bakhmut. Schwerere Versionen können einen Panzer beschädigen oder deaktivieren.

Der Kommandant der Drohneneinheit von Dnipro-1 heißt Graf. Er sagt, dass Drohnen „eines der wichtigsten Elemente dieses Krieges geworden sind – sowohl für uns als auch für den Feind. Ohne Drohnen geht nichts.“

Und das macht seine Männer zu Zielen. „Im Moment ist der Drohnen-Operator einer der gefährlichsten Jobs. Der Feind weiß, dass wir die Augen unserer Armee sind. Sobald sie einen Drohnenoperator ausfindig machen, setzen sie alle Arten von Waffen ein: Laufartillerie, MLRS, Panzer“, sagt Graf.

„Wir haben eine hohe Verlustrate unter den Piloten, der Feind sucht immer nach uns.“ Graf sagt.

Kein ukrainischer Soldat an dieser Front gibt sich der Illusion hin, dass dieser Konflikt bald gewonnen wird. In der gesamten östlichen Donbass-Region toben brutale Zermürbungskämpfe: Gewinne und Verluste werden in Hunderten von Metern gemessen.

Graf wiederholt, was jeder ukrainische Soldat zu sagen scheint. „Jetzt erhalten wir Panzer – also brauchen wir mehr Panzer. Und wir brauchen Flug- und Langstreckenraketen. Wir müssen den Feind bei seiner Annäherung an die Ukraine vernichten. Nur so kann man gewinnen.“

Und für seine Einheit träumt Graf davon, US-Predator-Angriffsdrohnen zu bekommen. Das wird in Washington, DC nicht in Betracht gezogen.

Währenddessen halten Ruslan und seine Kollegen die Linie – und in Zarichne betet Valentina für sie.

„Verdammt, diese Russen, die in das Land anderer Leute kommen!“ Sie sagt. „Ich stehe für die Ukraine, ich bin hier geboren, meine Vorfahren stammen von hier, ich war immer pro-Ukraine und werde es immer sein.“