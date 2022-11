Ukraine heute: „Der schlimmste Winter seit dem Zweiten Weltkrieg“ | Aktuelles Europa | DW

Das Wesentliche in Kürze:

– Kiews Bürgermeister Klitschko warnt vor dem Winter

– Die Ukraine richtet Tausende von Notfallzentren ein

– Angeblicher russischer Raketenangriff auf ein Entbindungsheim

– Deutschland darf Unternehmen in der Nachkriegszeit mit Milliarden helfen

– Tschechische Armee reagiert auf veränderte Bedrohungslage

„Das ist der schlimmste Winter seit dem Zweiten Weltkrieg“, sagte Vitali Klitschko der „Bild“-Zeitung (Mittwochsausgabe). Auf das „schlimmste Szenario“ flächendeckender Stromausfälle bei niedrigen Temperaturen müsse man sich laut Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt einstellen: „Dann müssten Teile der Stadt evakuiert werden“, warnte der frühere Profiboxer leitet die Metropole seit 2014.

Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, warnt vor einem schwierigen Winter für seine Stadt

Er beschuldigte den russischen Staatschef Wladimir Putin, versucht zu haben, die Ukrainer durch Angriffe auf die zivile Infrastruktur zur Flucht aus Kiew zu zwingen. „Putin will die Menschen terrorisieren, sie ohne Licht einfrieren lassen.“ Auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj soll Druck ausgeübt werden.

„Aber das wird nicht passieren. Mein Eindruck ist, dass die Menschen nur noch wütender und entschlossener werden. Wir werden nicht sterben oder fliehen, wie Putin es will“, sagte Klitschko. Er forderte Deutschland auf, neben Verteidigungswaffen dringend Generatoren, Schutzkleidung und humanitäre Güter zu schicken.

4000 „Unbesiegbarkeitszentren“

Die Ukraine richtet im ganzen Land Notfallzentren ein, um die Bevölkerung zu versorgen. Als „Unbesiegbarkeitszentren“ bezeichnete Präsident Selenskyj die Versorgungsstationen, in denen Strom, Wärme, Wasser, Internet, Telefon und Medikamente kostenlos zur Verfügung stehen.

Ladekabel und Heizung – wie in dieser Bahnhofshalle in Cherson soll der Bevölkerung in Notrufzentralen geholfen werden

In seiner abendlichen Videoansprache sagte er: „Sollte es zu einem weiteren massiven russischen Angriff kommen und es ist klar, dass die Stromversorgung über Stunden nicht wiederhergestellt werden kann, werden die ‚Unbesiegbarkeitszentren‘ mit allen wesentlichen Diensten in Aktion treten.“ Die Ukraine muss auf jedes Szenario vorbereitet sein. Mehr als 4.000 Zentren wurden bereits eingerichtet, weitere sind geplant.

Lokale Behörden sollten Informationen bereitstellen, „wo man Unterstützung bei einem längeren Stromausfall findet“. Auch Unternehmen werden gebeten, Räume oder Hilfe zur Verfügung zu stellen. Als Folge der russischen Angriffe auf das Stromnetz kämpft die Ukraine mit Stromausfällen, aber auch mit Problemen bei der Heizungs-, Wasser- und Gasversorgung.

Russische Raketen auf Entbindungsklinik?

Ukrainischen Quellen zufolge wurde ein Entbindungsheim in der Region Saporischschja von russischen Raketen getroffen. Dabei sei ein Baby getötet worden, schreibt der Gouverneur der Region, Olexandr Staruch, auf Telegram.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters konnte der Bericht zunächst nicht unabhängig verifiziert werden. Russland bestreitet Angriffe auf Zivilisten.

„Tausende Orte zurückerobern“

In einer Videobotschaft für französische Kommunalpolitiker erklärte Selenskyj nach Angaben des Präsidialamts in Kiew, dass in der Ukraine noch rund 2.000 von russischen Truppen besetzte Städte und Dörfer befreit werden müssten. Einige Dutzend Orte wie die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer oder Wolnowacha in der Region Donezk wurden durch russische Angriffe vollständig zerstört.

Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj (19.11.2022)

Die Ukraine versuche, das Leben in den zurückeroberten Städten schnell wieder normal zu machen, sagte Selenskyj. Sein Land sei daher dankbar für alle Hilfe bei Verteidigung und Wiederaufbau. Wo sich die russische Armee zurückzieht, plündert sie erneut die besetzten Städte und Dörfer und zerstört die Infrastruktur. Die ukrainische Armee habe in den fast neun Monaten des Krieges bisher rund 1.880 Städte befreit, sagte der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, Kyrylo Timoschenko.

„EU darf nicht müde werden zu helfen“

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat an die Europäische Union appelliert, angesichts des Krieges in der Ukraine „alle Zweifel“ und „Müdigkeit“ abzulegen und das „längst überfällige“ neunte Sanktionspaket „so schnell wie möglich fertigzustellen“. „, sagte er am Dienstag auf einer Online-Pressekonferenz. „Wenn wir Ukrainer nicht müde sind, hat der Rest Europas weder ein moralisches noch ein politisches Recht, müde zu sein.“

Dymtro Kuleba, Außenminister der Ukraine, fordert weitere Hilfe von der EU

Kuleba forderte eine Bestrafung des staatlichen Nuklearbetreibers Rosatom für seine Rolle bei der Beschlagnahme des ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja. Wichtig sind auch Sanktionen, die es ermöglichen, die russische Rüstungsindustrie „auszubremsen“.

„Russlands Fähigkeit, neue Raketen zu produzieren, muss zerstört werden, um zu verhindern, dass sie über zusätzliche Ressourcen verfügen, um Ukrainer zu töten, ukrainische Städte und das Energiesystem zu zerstören“, argumentierte er.

Kuleba appellierte auch an den Westen, seine Waffenlieferungen, insbesondere Luftverteidigungssysteme, nach Kiew zu erhöhen. Moskau zerstört seit Wochen gezielt die Energieinfrastruktur des Nachbarlandes.

Weitere Milliarden aus den USA

Die US-Regierung sagte unterdessen, sie werde der Ukraine über die Weltbank 4,5 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen, um die wirtschaftliche Stabilität zu fördern und wichtige Regierungsdienste zu unterstützen. „Diese Mittel werden in den kommenden Wochen ausgezahlt“, sagte Finanzministerin Janet Yellen.

Die US-Gelder kommen „zu einem kritischen Zeitpunkt, da das Land mit schweren Energieunterbrechungen und kälterem Wetter konfrontiert ist“, sagte Weltbankpräsident David Malpass. Laut Malpass hat die Weltbank bisher fast 17,8 Milliarden US-Dollar an Nothilfe zur Unterstützung des ukrainischen Volkes mobilisiert, von denen mehr als 11,4 Milliarden US-Dollar ausgezahlt wurden.

Deutschland kann Unternehmen gegen Kriegsfolgen helfen

Deutschland kann Unternehmen mit weiteren Milliarden helfen, die Folgen des Krieges Russlands gegen die Ukraine abzufedern. Die EU-Kommission genehmigte eine entsprechende Änderung bestehender Förderprogramme, wie die Brüsseler Behörde am Dienstagabend mitteilte.

Konkret geht es um mehrere Maßnahmen, die angepasst wurden und nun mit einem zusätzlichen Betrag von bis zu 45 Milliarden Euro ausgestattet werden. Neu ist auch, dass Hilfen bis zum 31.12.2023 gewährt werden können. Bisher wurden die Maßnahmen nur bis Ende des Jahres angemeldet. Zudem können vom Krieg betroffene Unternehmen nach einer der Regelungen mit bis zu zwei Millionen statt 500.000 Euro unterstützt werden.

Viele Unternehmen stöhnen vor allem unter den stark gestiegenen Energiepreisen in Folge des Krieges, aber auch Lieferketten sind gestört. Die von der EU verhängten Sanktionen gegen Russland wirken sich auch auf deutsche Unternehmen aus. Die staatlichen Mittel für die nun angepassten Maßnahmen werden den Angaben zufolge auf verschiedenen Wegen gewährt – etwa in Form von Zuschüssen oder Darlehen.

Tschechien ändert Verteidigungsstrategie

Der Nato-Mitgliedsstaat Tschechien ändert wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine seine Verteidigungspläne, um auf eine mögliche Eskalation vorbereitet zu sein. Man müsse sich in erster Linie auf einen groß angelegten Krieg gegen einen hochentwickelten Gegner vorbereiten, sagte Generalstabschef Karel Rehka nach Angaben der Agentur CTK in Prag.

Karel Rehka, tschechischer Generalstabschef, stellt die neuen Verteidigungsrichtlinien vor

Zuletzt hatte sich das Training stärker auf die Teilnahme an Anti-Terror- und Peacekeeping-Einsätzen im Ausland, etwa in Mali, konzentriert. Rehka warnte davor, dass das Potenzial für eine Eskalation des Krieges in der Ukraine weiter wachsen werde. Auch die „seriösen Szenarien“ der weiteren Entwicklung seien nicht mehr auszuschließen.

Deutschlands Nachbar ist seit 1999 Mitglied des westlichen Verteidigungsbündnisses. Tschechien hat fast 27.000 Berufssoldaten und rund 3.600 Reservisten. Die allgemeine Wehrpflicht wurde 2004 abgeschafft. Für die nächsten Jahre ist ein umfangreiches Investitionsprogramm in die Armee geplant.

