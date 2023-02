Ukraine: Harter Kampf gegen die „Kultur der Korruption“

Stand: 01.02.2023 11:12 Uhr

Seit den Maidan-Protesten ist im Kampf gegen die Korruption in der Ukraine viel passiert. Doch jetzt bietet der Krieg den Politikern neue Möglichkeiten, sich zu bereichern. Das will die Zivilgesellschaft nicht zulassen.

Von Rebecca Barth, ARD Studio Warschau

Tymofiy Mylovanov hasst Korruption. Der Präsident der Kyiv School of Economics, einer Privatuniversität, wird wütend, wenn er auf das Thema angesprochen wird. Korruption ist in der Ukraine seit Jahrzehnten ein großes Problem. Sie einzudämmen, war lange Zeit eine fast unmögliche Aufgabe.

Denn Korruption sei kein rein politisches Problem, sagt Mylovanov. Es ist ein kulturelles Problem. Und die Kultur der Korruption ist russisch geprägt. „Alles ist käuflich. Regeln spielen keine Rolle und jeder kämpft für sich. Es gilt das Gesetz des Stärkeren, der Einflusssphären. Alle russische Propaganda und sogar ihre Positionierung basiert auf dieser Philosophie. Und diese Philosophie ist auch die Philosophie von korrupte Menschen. Wir bekämpfen dies in der Ukraine an zwei Fronten, direkt gegen Russland und im Inland“, sagt Mylovanov.

Im Winter 2013 begannen Massenproteste in Kiew auf dem Maidan – dem Unabhängigkeitsplatz im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt. Während der damalige Präsident in einer pompösen Villa mit vergoldeter Toilette wohnt, wissen viele Menschen kaum, wie sie ihren Alltag finanzieren sollen. Die Revolution der Würde – wie die Proteste in der Ukraine genannt werden – verändert das Land. Seitdem kämpfen viele in der Ukraine gegen das Korruptionsproblem.

Aktivist: Russland will schwache Institutionen

Aber es sei immer Russland gewesen, das versucht habe, diesen Kampf zu manipulieren, sagt Tetiana Shevchuk, eine Aktivistin vom Aktionszentrum gegen Korruption. „Russland hat auf jede erdenkliche Weise versucht, dieses System anzuheizen und den Antikorruptionsreformen in der Ukraine entgegenzuwirken. Sie waren daran interessiert, dass die Ukraine wie Russland bleibt, mit schwachen Institutionen“, sagt sie.

„Viele Kollaborateure in den Regionen sind nicht ideologisch motiviert. Sie sind einfach korrupte Beamte, die auf die Seite Russlands übergelaufen sind, die ihnen einfach mehr bezahlen können. Das ist alles.“

Ärzte, die Bestechungsgelder annehmen

Davon ist auch Mylovanov von der Kyiv School of Economics überzeugt. Korruption tötet Menschen, sagt er im Rückblick auf seine eigenen Erfahrungen. Seine Mutter starb vor dreizehn Jahren an den Folgen eines Autounfalls. Der Ökonom ist überzeugt, dass es auch ohne Korruption heute noch leben würde.

Kliniken hätten keine Behandlungen durchführen können, weil sie nicht über vorgeschriebene Geräte verfügten. Und die Ärzte kümmerten sich erst, nachdem er sie bestochen hatte. Er zahlte insgesamt 20.000 Dollar an Bestechungsgeldern, aber seine Mutter konnte es nicht sparen.

Das war 2010. Zwei oder drei Jahre vor der Revolution. Das war damals das Ausmaß der Korruption. Nichts hat geklappt. Alle waren korrupt. Sogar der Arzt, der einen schwerkranken Patienten auf die Intensivstation bringen sollte, hat seine verdammte Arbeit nicht gemacht, bis ich ihm 20 Dollar Bestechungsgeld gegeben habe. Ich war am Boden zerstört.

Aber die Ukraine verändert sich. Der Kampf gegen Korruption ist ein beherrschendes Thema für Medien und Gesellschaft. Auch auf institutioneller Ebene wurden Maßnahmen ergriffen. Zwischen 2015 und 2019 wurde die nationale Antikorruptionsbehörde NABU – eine Strafverfolgungsbehörde – geschaffen. Außerdem eine auf Korruptionsbekämpfung spezialisierte Staatsanwaltschaft und der Hohe Antikorruptionsgerichtshof.

Das Land sei auf einem guten Weg, sagt der Aktivist Shevchuk: „Jetzt – nach acht Jahren – sehen wir, dass die wichtigsten Institutionen bereits geschaffen sind und Ergebnisse liefern. Das System wird nach und nach aufgeräumt. Das geht natürlich nicht.“ über Nacht ein Land verändern, aber in acht Jahren hat sich in diesem Bereich viel getan.“

Das zeigen auch die Daten von Transparency International. Der Ukraine geht es immer noch nicht gut – nur Russland ist im europäischen Vergleich noch korrupter. Aber: Im weltweiten Vergleich hat die Ukraine laut Transparency International in den vergangenen zehn Jahren die größten Fortschritte bei der Korruptionsbekämpfung gemacht.

aktuelle Korruptionsfälle

Trotz aller Erfolge schmerzen die jüngsten Korruptionsskandale – etwa im Verteidigungsministerium, sagt der investigative Journalist Maksim Opanasenko. Sein Team ist darauf spezialisiert, Korruptionsskandale aufzudecken. „Wir haben wirklich gehofft, dass der Krieg in seiner jetzigen Form etwas in den Köpfen einzelner Abgeordneter, einzelner Beamter, einzelner Minister verändern könnte. Leider nein. Es hat sich nichts geändert und man hat an manchen Stellen das Gefühl, dass der Krieg für sie existieren nicht.“

Nach den jüngsten Skandalen hat die ukrainische Regierung hart durchgegriffen. Eine Reihe von Politikern wurde entlassen, der stellvertretende Infrastrukturminister sogar festgenommen. Eine Reaktion, die von der ukrainischen Bevölkerung positiv aufgenommen wurde. Doch Mylovanov sagt, Strafverfolgung allein werde das Problem nicht lösen.

Institutionelle Veränderungen sind entscheidend. Auch die Europäische Union könnte in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, sagt Shevchuk. „Denn alle Reformen wurden als Voraussetzung für beispielsweise die Einführung von visumfreiem Reisen oder Kredithilfen durchgeführt. Das hat das Land vorangebracht einige Rahmenbedingungen und Impulse für eine Neustrukturierung der Korruptionsbekämpfung.“