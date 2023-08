Ukraine-Gipfel in Saudi-Arabien: Große Aufmerksamkeit

Stand: 05.08.2023 04:02

Saudi-Arabien strebt nach Anerkennung und versucht, sein Image aufzupolieren. Nun wollen die Saudis mit einem Gipfeltreffen zum Krieg gegen die Ukraine punkten. Dient das Land nun als Friedensengel?

In Saudi-Arabien schauen gerne Überraschungsgäste vorbei: Er begrüße den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj herzlich, sagte der saudische Kronprinz und De-facto-Herrscher Mohammed bin Salman im Mai beim Gipfeltreffen der Arabischen Liga, bei dem Selenskyj überraschenderweise auch sprach. Und fügte direkt hinzu: „Ich hoffe, dass unsere Bemühungen erfolgreich sein werden.“

Bemühungen – der saudische Machthaber meint möglicherweise auch sein eigenes Interesse: die erfolgreiche Rolle als Vermittler in globalen Konflikten. Das ölreiche Land am Golf feilt wie besessen an seinem Image, um sowohl regional als auch international als wichtiger Akteur wahrgenommen zu werden.

Gute Kontakte nach allen Seiten

Der Politikwissenschaftler Mustafa Kamal Sayyed von der Universität Kairo sagt: Saudi-Arabien ist überzeugt, dass es über die finanzielle und wirtschaftliche Macht und den politischen Einfluss verfügt, um auf der internationalen Bühne eine aktive Rolle zu spielen. „Die Saudis haben gute Beziehungen zu vielen wichtigen Akteuren wie den USA, Russland, China, Europa – daher sind die Machthaber davon überzeugt, dass sie in der richtigen Position sind, um in Konflikten zu vermitteln“, erklärt er.

Zu allen Seiten im Golf bestehen gute Kontakte. Selenskyj bescheinigte Saudi-Arabien bereits erste Vermittlungserfolge im Ukraine-Krieg. „Wir haben mit Saudi-Arabien bereits gute Erfahrungen gemacht, wenn es um die Freilassung unserer von Russland gefangenen Leute geht. Diese Erfahrungen können wir ausbauen“, sagte er.

Nun also das nächste Forum für die Ukraine in Saudi-Arabien. Ein Gipfeltreffen mit rund 30 Ländern – neben Vertretern aus den USA und der EU vor allem aus Ländern des sogenannten Globalen Südens: Staaten wie Indien, Brasilien, Ägypten und Indonesien – Entwicklungs- und Schwellenländer, die es bisher geschafft haben blieb im Ukraine-Krieg weitgehend neutral. Die Ukraine will ihnen ihren Zehn-Punkte-Friedensplan schmackhaft machen, und das alles in der saudischen Hafenstadt Dschidda. China ist auch dabei, Russland ist nicht vertreten.

Saudi-Arabien profitiert vom Krieg

Dient die konservative arabische Ölmonarchie Saudi-Arabien nun als Friedensengel gegen Russland? Kaum wahrscheinlich. Analysten zufolge haben die Saudis ein eigenes Interesse an einem Ende des Krieges, da die weltweiten Versorgungsengpässe auch den Nahen und Mittleren Osten zu destabilisieren drohen. Aber auch zu Moskau pflegt Riad hervorragende Beziehungen.

Als großer Ölexporteur am selben Tisch wie Russland in der OPEC+ profitiert Saudi-Arabien sogar von den höheren Ölpreisen aus dem Ukraine-Krieg. Außerdem kauften die Saudis Fässer billigen russischen Öls auf, um Doppelgeschäfte zu machen. Und kurz nachdem Selenskyj im Mai in Saudi-Arabien war, schickte Russland seinen Innenminister zu Sicherheitsgesprächen an den Golf.

Schwieriges Verhältnis zu den USA

Lediglich ein Verhältnis geriet zuletzt erheblich ins Wanken: Die USA sind seit langem ein enger Verbündeter Saudi-Arabiens. Doch die Kürzungen der Ölförderung erzürnten Washington, und der Westen beobachtet mit Sorge die zunehmend unabhängige Politik der Saudis: das Ende der politischen Eiszeit und die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen mit Iran – ausgerechnet unter Vermittlung der Chinesen beschäftigt, Geschäfte mit Saudi-Arabien zu machen. Verbesserte Beziehungen zum syrischen Diktator Assad. Die enge Verbindung zu Russland.

Im vergangenen Jahr begrüßte US-Präsident Joe Biden den saudischen Kronprinzen nur mit der ausgestreckten Faust, dem sogenannten Fistbump, statt mit einem Händedruck – natürlich mit Bezug auf Corona.

Experte sieht Signal an Washington

Ist das aktuelle Ukraine-Treffen in Dschidda ein Zugeständnis – ein Signal der Saudis an den Westen, dass der Golf den USA nicht völlig den Rücken gekehrt hat?

Ja, sagt der Politikwissenschaftler Mustafa Kamal Sayyed. Denn Saudi-Arabien hat klare Interessen gegenüber den USA: „Die Saudis wollen mit den USA ein Sicherheitsabkommen abschließen, das Saudi-Arabien wie einem NATO-Land im Falle eines Angriffs Schutz vor den USA gewähren würde.“ Die Saudis „Ich möchte auch, dass die USA ein nationales ziviles Atomprogramm in Saudi-Arabien unterstützen, das von den USA überwacht würde“, sagte Mustafa Kamal Sayyed. „Und die Saudis interessieren sich für amerikanische Waffensysteme.“

Auch die Saudis hätten aus mehreren Gründen ein großes Interesse an guten Beziehungen zu den USA, so der Politikwissenschaftler, wüssten aber auch: „Um eine ernsthafte Verhandlungsmacht zu sein, brauchen sie gute Beziehungen zur Gegenseite, mit.“ Russland und China.“

Größe Friedenskonferenz als Ziel

Als Reaktion auf die saudischen Forderungen drängt die Biden-Regierung auf eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel – auch als regionales Bollwerk gegen den Iran. Bisher hielt sich Riad bedeckt.

Jetzt versuchen sie auch auf anderen Gebieten zu punkten: Der Gipfel zum Ukraine-Krieg an diesem Wochenende in Dschidda ist die Nachfolgekonferenz zu einem ähnlichen Treffen Ende Juni in Dänemark. Ziel ist es, noch in diesem Jahr eine große Friedenskonferenz einzuberufen, zu der dann auch Russland eingeladen wird. Doch auch wenn das Gipfeltreffen an diesem Wochenende voraussichtlich keinen direkten Frieden in der Ukraine bringen wird, sind sich die Saudis eines bereits sicher: einer großen Portion internationaler Aufmerksamkeit.