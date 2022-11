Ukraine gedenkt Völkermord: Holodomor-Gedenken schlägt Parallelen zur Gegenwart

Vor 90 Jahren verursachte die Politik der sowjetischen Führung auch in der Ukraine eine verheerende Hungersnot. Millionen Menschen starben. In der Gedenkfeier verweisen ukrainische Politiker auf die heutige russische Aggression. Ein geplanter Bundestagsbeschluss zum Holodomor wird gelobt.

Inmitten des russischen Angriffskrieges gedachte die Ukraine der vor 90 Jahren von der sowjetischen Führung verursachten Holodomor-Hungersnot. Die Staats- und Regierungschefs von Belgien und Polen, Alexander De Croo und Mateusz Morawiecki, sowie die litauische Premierministerin Ingrida Simonyte reisten ebenfalls nach Kiew, um ihre Unterstützung zu zeigen. Belgien, Deutschland und Frankreich sagten weitere Millionenhilfen zu.

Der ukrainische Begriff Holodomor bedeutet Töten durch Hunger und bezieht sich auf die Jahre 1932 und 1933. Damals hatte der sowjetische Machthaber Josef Stalin durch Zwangskollektivierung der Landwirtschaft eine große Hungersnot ausgelöst, an der allein in der Ukraine mehrere Millionen Menschen starben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, sein Land könne nicht „zerbrochen“ werden. Die Ukrainer hätten „Schreckliches durchgemacht“, sagte Selenskyj in einem in Online-Netzwerken veröffentlichten Video. Er verwies auf die jüngste Zerstörung der ukrainischen Energieinfrastruktur durch russische Angriffe: „Einst wollten sie uns durch Hunger vernichten, jetzt durch Dunkelheit und Kälte.“

Nach massiven russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur sind derzeit Millionen Ukrainer ohne Strom und fließendes Wasser – und das im Winter, wenn die Temperaturen oft unter den Gefrierpunkt fallen. Auch die Hauptstadt Kiew war massiv betroffen. Nach Angaben der Behörden ist die Stromversorgung inzwischen zu 75 Prozent und die Heizung zu 90 Prozent wiederhergestellt.

Makeiev lobt Bundestagsbeschluss

Der neue ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, begrüßte derweil den geplanten Beschluss des Bundestags zum Holodomor. Es gehe um die Anerkennung der Wahrheit, sagte Makeiev dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Die Wahrheit, die seit Jahrzehnten zu vertuschen versucht wird. Und die Wahrheit, die niemals verjähren kann.“ Die Resolution, die am Mittwoch im Bundestag beraten werden soll, sieht dem Entwurf zufolge die Anerkennung des Holodomor als Völkermord vor. Sie wird gemeinsam getragen von den Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP sowie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Die Anerkennung des Holodomor als Völkermord werde Millionen von Menschen die Gerechtigkeit wiederherstellen und die Wahrheit über die Verbrechen Stalins und der sowjetischen Führung ans Licht bringen, sagte der Botschafter. Diese Anerkennung durch den Bundestag sei auch „äußerst wichtig für das Verständnis und die Aufarbeitung der historischen Zusammenhänge des heutigen russischen Völkermords“, fügte der ukrainische Diplomat hinzu.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einer Videobotschaft an die Opfer des Holodomor erinnert. Hunger dürfe nie wieder als Waffe eingesetzt werden, sagte der SPD-Politiker anlässlich einer neuen Initiative „Getreide aus der Ukraine“. Daher sollte die aktuelle Nahrungsmittelkrise nicht hingenommen werden. Millionen Menschen sind betroffen. Deshalb stellt die Bundesregierung in Abstimmung mit dem Welternährungsprogramm weitere 15 Millionen Euro für Getreidelieferungen aus der Ukraine bereit.

Andere Hilfszahlungen

Die Ministerpräsidenten Morawiecki und Simonyte versicherten ihrem ukrainischen Amtskollegen Denys Schmyhal, die Ukraine im neunmonatigen Angriffskrieg Russlands weiter zu unterstützen. Belgiens Ministerpräsident De Croo versprach weitere 37,4 Millionen Euro, um der Ukraine durch den Winter zu helfen. Frankreich kündigte zusätzliche Unterstützung von sechs Millionen Euro für ukrainische Getreideexporte an.

Unterdessen versammelten sich orthodoxe Priester am Holodomor-Denkmal im Zentrum von Kiew zu einer stillen Zeremonie für die Opfer der Hungersnot. Das sei künstlich herbeigeführt worden, es sei ein Völkermord an den Ukrainern gewesen, sagte Pfarrer Oleksandr Schmurygin der Nachrichtenagentur AFP. Und jetzt „wiederholt sich die Geschichte durch Russlands massiven und nicht provozierten Krieg.“

„Stalins System, der repressive Staat, wollte die Ukraine als Nation zerstören“, sagte der 39-jährige Anwalt Andryi Savchuk. „Heute sehen wir, dass Stalins Bemühungen von Präsident Wladimir Putin fortgesetzt werden“. Russland weist Völkermordvorwürfe an Ukrainern zurück. Sie weist darauf hin, dass die von Stalin provozierte große Hungersnot auch für Millionen von Opfern unter Russen, Kasachen und anderen Völkern verantwortlich war.