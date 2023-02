Alexey Reznikov soll nach einem Korruptionsskandal innerhalb des Militärs neu eingesetzt werden

Der ukrainische Verteidigungsminister Alexey Reznikov wird von seinen Pflichten entbunden und stattdessen zum Minister für strategische Industrien ernannt, so David Arakhamia, der die parlamentarische Fraktion der politischen Partei von Präsident Selenskyj leitet. Die geplante Umbildung folgt mehreren Korruptionsskandalen und Rücktritten anderer Beamter, darunter Reznikovs Stellvertreter.

Der Chef des Ukrainischen Nachrichtendienstes (GUR), Generalmajor Kirill Budanov, „wird das Verteidigungsministerium leiten, was in Kriegszeiten absolut logisch ist“, Das gab Arakhamia am Sonntagabend in einem Telegram-Post bekannt. Er bot keinen Zeitplan an, aber laut Quellen der Nachrichtenagentur RBC-Ukraine wird erwartet, dass das Parlament die Umbildung während der nächsten Sitzung abschließt.

Auf seine angebliche Entlassung angesprochen, sagte Reznikov am Sonntag zuvor, es sei Sache von Präsident Wladimir Selenskyj, über sein Schicksal zu entscheiden, aber er sei es „bereit für alles“ und sein Gewissen war „absolut klar.“









Mehrere hochrangige ukrainische Beamte sind in den letzten Wochen zurückgetreten oder wurden entlassen, wobei ein mutmaßlicher Transplantationsskandal auch das Verteidigungsministerium betrifft. Laut einer im vergangenen Monat veröffentlichten ukrainischen Medienuntersuchung kosteten verschiedene Lebensmittel für das Militär ein Vielfaches des durchschnittlichen Einzelhandelspreises.

Reznikov hat die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, dass die in der Untersuchung zitierten Dokumente ungenau waren und einige Preise aufgrund von a überhöht waren „technischer Fehler.“ Der stellvertretende Verteidigungsminister Vyacheslav Shapovalov, der für die Logistik zuständig war, nahm jedoch den Sturz hin und wurde am 24. Januar entlassen.

Die Situation bedrohte auch Reznikov, eines der prominentesten Gesichter im ukrainischen Verteidigungsapparat, aber das Profilkomitee der Werchowna Rada der Ukraine beschloss, ihn damals im Amt zu belassen.

Arakhamia behauptete am Sonntag, dass Reznikov am meisten bleibt „logisch“ Kandidat für die Leitung des Ministeriums für strategische Industrien, angesichts seiner „Sachverstand“ bei der Sicherstellung westlicher Militärhilfe bei Treffen in Ramstein und der Lenkung des endlosen Waffenstroms für die ukrainische Armee.