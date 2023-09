Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben das Dorf Klischtschjiwka in der Nähe der kriegszerstörten Stadt Bachmut zurückerobert. Wenn die Informationen der Ukraine stimmen, verschlechtert sich die taktische Lage der russischen Besatzer in der Region erheblich.

Das ukrainische Militär meldete die Rückeroberung der lange Zeit von russischen Truppen besetzten Stadt Klischtschjiwka im Osten des Landes. „Ich kann bestätigen, dass dies dank der Bemühungen der 80. Luftangriffsbrigade, der 5. Angriffsbrigade und der vereinten Brigade der Nationalen Polizei „Ljut“ („Wut“) erreicht wurde“, zitierte die Zeitung „Ukrainskaya Pravda“ den Sprecher wie am Sonntag die Heeresgruppe Ost, Ilya Jewlash, sagte. Einige Stunden zuvor hatte der Leiter des Präsidialamtes in Kiew, Andrij Jermak, auf Telegram ein Foto veröffentlicht, das ukrainische Soldaten in der Stadt in der Region Donezk zeigen soll. „Der Ukraine „Bekommt ihr immer zurück“, schrieb Jermak.

Soldaten hielten die Flagge der Ukraine



Die Brigade „Ljut“ veröffentlichte ein Video, in dem sie auch die Stadt unmittelbar südlich der Stadt eroberte Bachmut angekündigt. „Aber der Feind versucht weiterhin, sie wieder zu besetzen“, sagte einer der Soldaten, der die ukrainische Flagge und die Flaggen der beteiligten Armeeeinheiten in die Kamera hielt. Im Hintergrund ist der ständige Kampflärm zu hören. Bisher gab es von russischer Seite keinen Kommentar. Die Berichte der Konfliktparteien können zunächst oft nicht unabhängig überprüft werden.

Mit der Einnahme von Klischtschjiwka durch die Ukraine verschlechterte sich die taktische Lage der russischen Besatzer in Bachmut erheblich. Sie laufen nun Gefahr, in die Zange von Süden und Norden zu geraten. Rund um Bachmut in der Gegend Donezk Gut sechs Monate lang kämpften Russen und Ukrainer. Seitens der russischen Streitkräfte wurden hier vor allem Söldner der Wagner-Privatarmee eingesetzt. Ende Mai erklärte Russland die Stadt für erobert.

mkb

DPA