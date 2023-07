Enttäuschung in der Ukraine folgt auf NATO-Entscheidung. Doch nicht nur die NATO, sondern auch Selenskis Auftritt steht in der Kritik.

KYJIW taz | Die Stimmen der ukrainischen Öffentlichkeit zu den Ergebnissen des NATO-Gipfels in Vilnius reichen von Enttäuschung bis hin zu vorsichtigem Optimismus. Den Ton für die Enttäuschten gab Präsident Selenskyj an, der es als absurd bezeichnete, dass es keinen Zeitplan für eine Einladung oder einen NATO-Beitritt der Ukraine gebe. Selenskyj beklagte, dass das Zögern der NATO Russland nur dazu motiviert, den Terrorismus fortzusetzen.

„Es ist sehr schade“, kommentierte der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland Andriy Melnyk auf seinem Twitter-Account die Entscheidung von Vilnius, der Ukraine keinen festen Fahrplan für den NATO-Beitritt zu geben. Der Politikwissenschaftler Wolodymyr Fesenko kommentierte die Entscheidung am späten Abend auf seiner Facebook-Seite als „etwas enttäuschend“.

Gleichzeitig müsse man realistischerweise anerkennen, so Fesenko, dass eine solche Entscheidung von vornherein sehr unwahrscheinlich gewesen sei. Solange der Krieg zwischen der Ukraine und Russland andauere, werde die NATO laut Fesenko die Ukraine nicht akzeptieren, da sie die Risiken eines direkten militärischen Konflikts mit Russland und damit auch eines Atomkriegs vermeiden wolle.

Der in Odessa lebende anarchistische Blogger Wjatscheslaw Asarow stimmt zu, dass Selenskyjs Enttäuschung über das Fehlen eines Zeitplans verständlich sei. Wer aus der ehemaligen Sowjetunion stammt, hält nicht viel von der Verheißung einer „strahlenden Zukunft“, da diese gleichbedeutend mit dem religiösen Versprechen des Glücks nach dem Tod ist.

Vorsichtiger Optimismus nach Enttäuschung

Selenski hätte deutlich machen müssen, dass kein NATO-Land einen direkten Konflikt mit der Atommacht Russland will. Zumal das Bündnis einen direkten Konflikt mit einem weitaus totalitäreren Staat als Russland – Nordkorea – vermeidet. Letztendlich bedeute die zeitlich nicht klar formulierte Zusage einer Mitgliedschaft, dass die Ukraine voraussichtlich erst dann der NATO beitreten könne, wenn sich Russland selbst grundlegend verändere, so Asarow.

Für den Ökonomen Olexandr Kirsch ist die Entscheidung von Vilnius einfach „eine Schande“. Generalsekretär Stoltenberg, der „arme Generalsekretär eines armen Blocks“, könne seinen Unmut über eine Entscheidung, die er offensichtlich nicht unterstützte, nur schwer verbergen, analysierte Kirsch auf dem ukrainischen Portal obozrevatel.com.

Doch bereits am Mittwochmorgen wich die Enttäuschung vorsichtigem Optimismus. Für Mariia Zolkina, Leiterin der Abteilung „Regionale Sicherheit und Konfliktstudien“ der Ukrainischen Stiftung „Demokratische Initiativen“, hat die Ukraine das Maximum bekommen, was sie bekommen konnte.

Auch in der Ukraine wird Selenskis Mitteilung diskutiert. Selenski, der eine Fahne der in Bachmut kämpfenden Sturmbrigade Edelweiß nach Vilnius gebracht hatte, hatte die Entscheidung der NATO in wenig diplomatischer Wortwahl kritisiert.

Der ukrainische Diplomat Valeri Chali Selenskyj warnte, dass es keinen Sinn mache, „emotionalen Druck“ auf die Partner auszuüben. Man dürfe jetzt nicht verrückt werden, „jeden mit Emotionen erdrücken“, sagte Chali. Selenskis Verhalten sei „nicht professionell“ gewesen, sagte Tschali.

Der Politikwissenschaftler Wolodymyr Fesenko glaubt hingegen, dass Selenskyjs „sehr emotionales Auftreten“ der Sache gut tut. Die „emotionale und harsche Rhetorik“ habe in der Vergangenheit zu Ergebnissen geführt, wenn auch nicht sofort. Er übte Druck auf die Amerikaner aus und hatte dann Erfolg mit den Patriot-Raketen und der Luftabwehr. Auch in Deutschland, sagte Fesenko gegenüber Nastojaschee Vremja, habe dieser Ansatz Erfolge gezeigt.