Ukraine aktuell: Terrorvorwürfe aus Kiew wie aus Moskau | Aktuelles Europa | DW

Terrorvorwürfe aus Kiew und Moskau

Biden, Scholz und Weber kritisieren Putins Atomdrohungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Unmöglichkeit von Verhandlungen mit Russland bestätigt. „Der ständige Terror gegen die Zivilbevölkerung ist Russlands offensichtliche Absage an echte Verhandlungen“, sagte Selenskyj in seiner Videobotschaft am Montagabend. „Terror auf staatlicher Ebene ist eines der schlimmsten Völkerverbrechen.“ Kurz zuvor hatte Russlands Präsident Wladimir Putin den ukrainischen Geheimdienst für den jüngsten Anschlag auf die Krimbrücke verantwortlich gemacht und von einem „Terrorakt“ gesprochen.

„Putin beschuldigt die Ukraine des Terrorismus? Das sieht selbst für Russland zu zynisch aus“, antwortete Mykhailo Podoliak, Berater des ukrainischen Präsidialamts, auf Twitter. Podoliak verwies auf die jüngsten Raketenangriffe in der südukrainischen Stadt Saporischschja, bei denen mehr als ein Dutzend Menschen getötet worden sein sollen. „Nein, es gibt nur einen terroristischen Staat – und die ganze Welt weiß, wer das ist.“

Am Samstagmorgen erschütterte eine Explosion die 19 Kilometer lange Brücke, die Russland mit der 2014 von Moskau annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim verbindet. Rund siebeneinhalb Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geht Putin strategisch vor symbolträchtiges Projekt schwer beschädigt. Nach offiziellen Angaben aus Moskau starben drei Menschen.

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew, jetzt stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat die „Beseitigung“ der Verantwortlichen für die Explosion auf der Krimbrücke gefordert. „Alle Berichte und Schlussfolgerungen liegen vor. Russlands Antwort auf dieses Verbrechen kann nur die direkte Vernichtung der Terroristen sein“, sagte Medwedew, der jetzt stellvertretender russischer Sicherheitsrat ist, am Sonntag in einem Interview mit der kremlnahen Journalistin Nadana Friedrichson Abend. „Darauf warten die Bürger Russlands“, sagte er vor einer Sitzung des Sicherheitsrates an diesem Montag, die von Präsident Putin geleitet wird.

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntagnachmittag fast eine Stunde mit US-Präsident Joe Biden telefoniert. Im Mittelpunkt des Gesprächs stünden die Vorbereitungen für die anstehenden Termine im G7- und G20-Format, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Beide Politiker waren sich einig, „dass die jüngsten russischen Annexionen ukrainischer Gebiete einen massiven Verstoß gegen die Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen darstellen“.

Dieser „Versuch, sich fremdes Territorium gewaltsam anzueignen“, werde „nie akzeptiert“, sagte Hebestreit mit Blick auf die jüngste russische Annexion von vier ukrainischen Regionen. Scholz und Biden bezeichneten dies als „weitere Eskalation“ des russischen Angriffskrieges in der Ukraine.

Beide Regierungschefs haben die jüngsten nuklearen Drohungen aus Moskau als unverantwortlich kritisiert. Man sei sich einig, so der Regierungssprecher, dass ein solcher Schritt für Russland äußerst schwerwiegende Folgen hätte. Seine Weigerung, den internationalen Forderungen nach einem Ende der Feindseligkeiten nachzukommen, führt Russland zu einer wachsenden internationalen Isolation. Scholz und Biden bekräftigten, dass der russische Präsident aufgefordert bleibt, die Feindseligkeiten einzustellen und seine Streitkräfte vollständig aus der gesamten Ukraine abzuziehen.

EVP-Chef Manfred Weber: „Putins nukleare Drohungen dürfen nicht unser Handeln bestimmen“

Aus Sicht des Chefs der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, sollte sich der Westen von den Drohungen aus dem Kreml nicht abschrecken lassen. „Wir müssen Putins nukleare Drohungen ernst nehmen, aber sie dürfen unser Handeln nicht bestimmen“, sagte der CSU-Politiker der Funke Mediengruppe. Stattdessen sollten sich Entscheidungen im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine an „grundlegenden Prinzipien wie den Menschenrechten, dem Selbstverteidigungsrecht eines Staates und dem regelbasierten Wertesystem“ orientieren, sagt Weber.

Der Kreml hat im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg in der Ukraine immer wieder indirekt mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. So hatte Putin angekündigt, alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um Russland zu schützen.

US-Präsident Biden sagte am Donnerstag, nach den Drohungen aus dem Kreml sei das Risiko einer atomaren Konfrontation mit katastrophalen Folgen so hoch wie seit 60 Jahren nicht mehr. Die US-Regierung hat jedoch keine Beweise dafür, dass Putin eine Entscheidung getroffen hat, Atomwaffen einzusetzen.

Dieser Artikel wird am Tag seiner Veröffentlichung laufend aktualisiert. Berichte aus den Kampfzonen können nicht unabhängig überprüft werden.