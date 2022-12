UK-Startzeit, Undercard, Live-Stream und wie man folgt – Blonde Bomber verteidigt den Titel, während der Rivale zuschlägt

Ebanie Bridges wird heute Abend ihren IBF-Titel im Bantamgewicht gegen Shannon O’Connell verteidigen.

Der „Blonde Bomber“ besiegte Maria Cecilia Roman im März in der First Direct Arena in Leeds und holte sich Gold.

Mark Robinson Matchroom Boxen Ebanie Bridges tritt an diesem Wochenende gegen Shannon O’Connell an

Sie wird nun an den Austragungsort zurückkehren, um diese Krone gegen die erfahrene australische „Shotgun Shannon“ aufs Spiel zu setzen.

Der Zusammenstoß wird die wichtigste Unterstützung für Josh Warringtons IBF-Titelkampf im Federgewicht gegen Luis Alberto Lopez sein.

Es gibt viel böses Blut zwischen Bridges und O’Connell und das sollte für einen krachenden Wettbewerb sorgen.

Bridges vs. O’Connell: Datum und Startzeit

Dieser 10-Runden-Titelkampf im Bantamgewicht findet am Samstag, den 10. Dezember statt.

Der Kampf findet in der First Direct Arena in Leeds statt.

Die Undercard soll ab 18.00 Uhr beginnen, Bridges vs. O’Connell wird gegen 21.00 Uhr erwartet.

Bridges vs O’Connell: Fernsehsender und Live-Stream

Der Kampf wird live auf DAZN übertragen und kann über die britische DAZN-App live gestreamt werden.

Für Neukunden kostet die Mitgliedschaft nur £7,99 und der Kampf kann auf allen Mobilgeräten und Tablets angesehen werden.

Bridges gegen O’Connell: Undercard

HAUPTEREIGNIS: Josh Warrington gegen Luis Alberto Lopez – um den IBF-Titel im Federgewicht

Ebanie Bridges gegen Shannon O’Connell – um den IBF-Titel im Bantamgewicht

James Metcalf gegen Courtney Pennington

Felix Cash gegen Celso Neves

Hopey Price gegen Jonathan Santana

Rhiannon Dixon gegen Kristine Shergold

Shannon Courtenay gegen Gemma Ruegg

Cory O’Regan gegen Jordan Ellison

Junaid Bostan gegen Athanasios Glynos

Koby McNamara gegen Nabil Ahmed

GETTY Bridges steht als Profi mit 8:1 (3 KOs) und wurde letztes Mal Weltmeisterin, nachdem sie Maria Cecilia Roman besiegt hatte

Bridges vs. O’Connell: Was wurde gesagt?

O’Connell: „Die Rivalität kam wahrscheinlich daher, dass ich Ebanies Verhalten nicht mochte.

„Ich habe eine 15-jährige Tochter und wenn ich die Dinge tun würde, die Ebanie tut, würde ich meiner 15-jährigen Tochter im Grunde sagen: ‚Zieh dich aus und du kannst im Grunde bekommen, was du im Leben willst ‚. Darum geht es mir nicht.

„Junge oder Mädchen, es spielt keine Rolle, wer du bist und was du getan hast – arbeite hart für das, was du willst.

„Wenn du etwas hart genug willst und hart genug arbeitest, um es zu bekommen, wirst du es schaffen. Ich möchte nicht, dass die Leute denken, dass ich gerade etwas geschenkt bekommen habe.

„Ich habe mir in diesem Sport wirklich zwanzig Jahre lang den Arsch aufgerissen und ich habe alles auf die harte Tour gemacht. Ich kenne das Boxen mehr als mein eigenes Leben. Ich war 80 Mal dort. Ich habe das so oft gemacht, dass es für mich normaler ist, als den Alltag zu leben.

„Mir geht es nicht um die hellen Lichter und den damit verbundenen Ruhm.

„Ich fühle mich, als wäre ich der bessere Kämpfer und ich habe die Arbeit getan. Wenn das bedeutet, dass ich Weltmeister genannt werde, dann habe ich das verdient.

„Sie weiß, was sie tut, wenn sie halbnackt in ihren Dessous auf diese Waage steigt. Sie weiß, was sie tut, wenn sie Eddie Hearn diese Sonnenbrille kauft. Sie weiß alles, was sie tut. Damit sie sich dumm verhält und sagt: „Ich tue nur, was alle anderen tun“. Nein, ist sie nicht – sie weiß, worum es geht.

„Ich weiß nicht, woher diese Eifersucht kommt. Ich will die „Fälschung“ von Social Media nicht – darum geht es mir nicht.

„Sie hat viele schlechte Sachen über mich gesagt. Sie sagte, ich sei geistig schwach. Sie redet zu viel. Ich glaube, sie vergisst, was sie sagt. Sie widerspricht sich jedes Mal, wenn sie den Mund aufmacht. Ich mag sie nicht.

„Es wird etwas ganz Besonderes, diesen WM-Titel zu gewinnen. Der Weg, den ich geschaffen habe, hat alle zu diesem einen Moment geführt.

„Ich habe von Anfang an immer gesagt, wenn ich meine Geschichte erzählen könnte und sie das Leben einer Person verändert hat, dann war es das alles wert. Nun, das ist es, was es für sie und mich wirklich wert sein wird. Es wird ihnen zeigen, dass alles möglich ist.“