Wijk Segeberg. Wilt u de busstations bezoeken of een kaartje kopen voor uw spa of zakenreis? Dat is geen goed idee, maar vooral op Donnerstag (26 september) een slecht idee. In de Großraum Hamburg, ook in de Randkreisen der Metropole, sinds de dag van de Hunderte Kontrolleure im Einsatz. Dan vindt u de grote publieke participatie van de Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) statt.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Deze controles zijn uitgebreid geïmplementeerd in bussen, treinen en haltes. „De Fahrkarte bitte“ duurt tussen de 8 en 18 uur. „De resultaten van de marathons zijn voor ons heel spannend geweest“, zegt HVV-spreker Silke Seibel. Die Aktion soll die Notnauwkeit von Fahrkartenkontspelen verdeutlichen. De verkeerskosten in de verbinding zijn hoog en de verkeerskosten bedragen ongeveer 40 miljoen euro.

“Deze controles zijn al lang geleden aangekondigd.” HVV-voorzitter Silke Seibel

Wo Schwarzfahrer aufpassen müssen

Het snelle 30-verkeer van de HVV zorgt ervoor dat ze bij de Prüfmarathon zijn. Im Einsatz sinds de Altona-Kaltenkirchen-Neumünster Eisenbahn (AKN), de Autokraft, de Hamburger Hochbahn, de Kraftverkehr GmbH (KVG), de Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP), de S-Bahn Hamburg en de Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH ( vhh .mobiliteit).

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Getroffen sinds ander verkeer in en rond Bad Segeberg, Henstedt-Ulzburg, Norderstedt, Kaltenkirchen, Bad Bramstedt en Neumünster in de regio Segeberg, evenals in Bad Oldesloe, Bargteheide, Glinde en Ahrensburg in de regio Stormarn. Dit komt omdat we het persoonlijke verkeer in Lauenburg en de Spirit in de regio Herzogtum Lauenburg in Einsatz kunnen afhandelen.

In Kontrollen konden we ook met passagiers reizen, die vanuit het land met de S1 naar Hamburger Flughafen of vanuit de richting Hamburg in de AKN-lijn, of vanuit Kaltenkirchen reizen, gestimuleerd door nieuw werk. Auch Fahrgäste, die in de Autokraft-Stadtbussen in Bad Segeberg of Bad Oldesloe aan de andere kant, een Fahrkarte kan kopen, genauso wie Passagiere, die bij de U-Bahnhöfen Ahrensburg West oder Norderstedt Mitte (jeweils U1) toch bij de S-Bahn is -Station Aumühle (S2) zou ook verder verwijderd kunnen worden.

Dit is het geval bij de verkeersleiding in de personenauto’s op 26 september en de volgende treinstations en haltes: bij U-Bahnhof Mundsburg, S-Bahn-Halt Landwehr, bij Zob/S-Bahnhof Altona en Zob/S-Bahnhof Wilhelmsburg, bij Zob Blankenese, bij Bus/S-Bahnhalt Barmbek, bij Zob Klein Flottbek, Zob Stade, bij Bahnhof Winsen, bij Bus-Einstieg, bij Zob Lüneburg of bij Buseinstieg bij Bahnhof Elmshorn.

Das Ausmaß der Großkontrolle is strandachtig. Alle verkeersverbindingen in Hamburg-Holstein zijn 174 Buslijnen innerhalb des Verkehrsverbundes. Meer dan 300 controleurs en controleurs sinds Donnerstag im Einsatz, onderdeel van de HVV auf Anfrage mit. Wacht tot uw volgende ticket beschikbaar is. Dat is wat die Zahlen der Vorjahre zeggen.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Prüfmarathon van de HVV: Hunderte Fahrgäste wurden erwischt

De Prüfmarathon heeft in 2015 voor het eerst stattgefunden en wurde, met het succes van de Corona-Jahre, jährlich durchgeführt. Im Startjahr wurden 15.715 Fahrgäste konrolliert, 346 davon ohne gültige Fahrkarte. In 2016 waren er 12.390 gasten en 335 huiseigenaren. Bij het controleren van de jaarlijkse kosten van 15.852 Fahrgäste konrolliert, davon hatten 729 keine gültige Fahrkarte. Zorg ervoor dat u een kaartje koopt of een kaartje koopt en een kaartje koopt met een boete van 60 euro.

Na de Prüfmarathon wordt er grondig gecontroleerd. De HVV-rechtbank kan altijd aan uw persoonlijke wensen voldoen. “Selbstverständlich gibt es Großkontrollen nicht nur beim Prüfmarathon”, zegt HVV-Sprecherin Silke Seibel. “Ze vinden regelmatige en compromisloze resultaten.”