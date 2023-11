Uitstapje met de president van de Bondsdag: Steinmeier verzekert de strijd tegen Israël van de solidariteit van Duitsland

Het is in meerdere opzichten een ongewone reis: de twee hoogste vertegenwoordigers van de Duitse staat – de bondspresident en de president van de Bondsdag – bezoeken samen Israël. De Israëlische tegenhanger van Steinmeier benadrukt de Duitser als een positief voorbeeld voor de leiders van andere EU-landen.

Bondspresident Frank-Walter Steinmeier heeft de niet-aflatende steun van Duitsland toegezegd aan Israël, dat wordt aangevallen door de terroristische organisatie Hamas. “Onze solidariteit met Israël is van toepassing”, zei hij in Jeruzalem op een persconferentie met de Israëlische president Izchak Herzog. “Het geldt niet alleen voor Israël als slachtoffer van terreur. Onze solidariteit geldt ook voor Israël dat zichzelf verdedigt, dat vecht tegen een existentiële dreiging.”

Steinmeier sprak deze zin uit met het oog op de kritiek op het Israëlische verloop van de oorlog in de Gazastrook, die al duizenden burgerslachtoffers heeft gekost. Het is noodzakelijk om de burgers in de Gazastrook te beschermen en hen te voorzien van de essentiële levensbehoeften. “Het internationaal humanitair recht vereist dit.” Daarom is het goed dat de afgesproken brandgangen nu voor dit doel worden gebruikt.

De bondspresident benadrukte echter het recht van Israël op zelfverdediging. Het land is nog nooit zo diep gewond geraakt als op 7 oktober en vecht voor zijn voortbestaan. “Israël heeft het volste recht zichzelf te verdedigen en zijn voortbestaan ​​veilig te stellen”, zei Steinmeier. “De terroristische organisatie Hamas mag nooit haar verklaarde doel bereiken, namelijk de vernietiging van Israël.”

Ontmoeting met familieleden van gijzelaars

Islamistische terroristen uit de Gazastrook kwamen op 7 oktober Israël binnen en doodden daar meer dan 1.200 mensen. Ongeveer 240 gijzelaars werden ontvoerd, waaronder verschillende Duitsers. Israël reageerde met massale luchtaanvallen, een blokkade van de Gazastrook en begon eind oktober een grondoffensief. Herzog noemde Steinmeier een ‘echte vriend’. Beiden kennen elkaar al vele jaren. “Uw bezoek is een uitdrukking van de solide alliantie tussen onze landen”, zei Herzog, die Hamas omschreef als een “beest” en “monster”. Hij bedankte Steinmeier en de federale regering voor het ‘duidelijke standpunt’ over het recht van Israël om zichzelf te verdedigen – in tegenstelling tot de leiders van andere EU-landen die een ‘dubbele standaard’ en ‘hypocrisie’ jegens Israël toonden, zei Herzog.

Het bezoek van Steinmeier is niet het eerste hooggeplaatste Duitse politicus die naar Israël komt sinds de Hamas-aanval op 7 oktober. Kanselier Olaf Scholz is er al geweest, en minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock is er al drie keer geweest. In tegenstelling tot hen houdt Steinmeier zich echter niet bezig met crisisdiplomatie, komt niet ’s ochtends aanstormen en vliegt‘ s avonds weer weg, maar blijft overnachten en blijft een tweede dag hangen. Het lijkt bijna een normaal officieel bezoek, vooral omdat zijn vrouw Elke Büdenbender hem ook vergezelt. Maar uit het eerste programmaonderdeel op zondagmiddag bleek dat de tijden allesbehalve normaal zijn. Steinmeier had een ontmoeting met familieleden van gijzelaars in Jeruzalem. Sommigen van hen kende hij al van hun bezoek aan Berlijn.

Verdere reis naar Oman

Een van de bijzondere omstandigheden van dit bezoek is dat Steinmeier bijna 24 uur voor vertrek in een videoboodschap de redenen voor zijn reis uitlegde. En dat is ook bijzonder: de nummer 1 van de staat kwam met de nummer 2 – Bondsdagvoorzitter Bärbel Bas – naar Israël, wat gezien kan worden als een bijzonder teken van solidariteit. Steinmeier probeert in zijn programma duidelijk te laten zien dat hij het lijden van de Palestijnse bevolking ziet. Aanstaande maandag wil hij, na een bezoek aan een kibboets en een gesprek met premier Benjamin Netanyahu, ook het Auguste Viktoria Ziekenhuis in Oost-Jeruzalem bezoeken. Bijna 100 Palestijnse patiënten worden daar behandeld en kunnen nu niet meer terugkeren naar hun familieleden.

De reis brengt de bondspresident dinsdag naar Oman en woensdag naar Qatar, waar hij wil spreken met emir Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar heeft nauwe contacten met Hamas en speelt een belangrijke rol als bemiddelaar, bijvoorbeeld bij de vrijlating van de naar Gaza ontvoerde gijzelaars.

Steinmeier zei in zijn videoboodschap dat hij in Qatar wilde praten over hoe de onderhandelingen nu verder konden. „De manier om het gevecht te beëindigen zal en kan alleen zijn door de vrijlating van de gijzelaars. Alle gijzelaars!“ De Israëlische president legde een soortgelijke verklaring af: „Als staat en als volk willen we ervoor zorgen dat alle ontvoerden, tot de laatste toe, naar ons terugkeren.“