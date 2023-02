Die Super-Hornet-Kampfjets nehmen im Film “Top Gun” een snelle filmische rol. Hersteller Boeing geloofde over Jahre das Militär mehrerer Nationen mit dem Flugzeug. Die Auftragslage schwindet en hand starker Konkurrenz in der Rüstungsindustrie. Nun wird die Produktion des Kultjets eingestellt.

De US-Flugzeugbauer Boeing-fabriek, de productie van de Kampfjets F/A-18 Super Hornet in het jaar 2025, werd in de Kino-film “Top Gun: Maverick” van de Amerikaanse televisiecamera gemaakt. Hinter der Kampfjet-Produktion von Boeing steht seet gut zehn Jahren in Fragezeichen, da die Aufträge zurückgehen. Als Unternehmen een groot deel van de Flugzeuge van F-15EX-modellen en teilte mit, seine Resources würden sich auf Unterstützungsflugzeuge konzentrieren – and möglicherweise een nieuwe generatie von Maschinen met en ohne Besatzung.

Der US-Konzern erziet geen van beide de helft van de tijd die door de verdediging en de militairen wordt gebruikt, en gaat over nieuwe Rüstungsgeschäften die aber leer aus. Zudem belast met een Rückgang der Pentagon-finanzierung voor het beste beheerprogramma, onder andere voor de Super Hornet en de Boeing EA-18 Growler, een voor de elektronische Kampfführung-optimierte versie van de Kampflugzeugs.

Boeing lanceert een seinem Hauptstandort für Kampfflugzeuge in St. Louis en zwei Maschinen der F/A-18-Familie pro Monat. Die Anlage ging in Zuge der Übernahme van McDonnell Douglas in Jahr 1997 auf Boeing über. Nun teilte Boeing mit, dat de productie nieuwe Flugzeuge Ende 2025 werdeingestellt werde, nachdem dat letzten Maschinen en die US-Marine ausgeliefert worden seien. De beste Flotte werd steeds meer gewartet en uitgebreid, de weltweit bereits über 2.000 Maschinen ausgeliefert wurden. In der Neuauflage von “Top Gun” aus dem Jahr 2022 werden in meerdere van de wichtigsten Actionsequenzen F/A-18-Kampfjets eingesetzt, die von der Navy gemietet wurden.

F-35 als große Konkurrenz

Der Grund für das rückläufige Kampfjet-Geschäft von Boeing liegt weit zurück. In het jaar 2001 werd de Konzern gelanceerd voor de bouw van de späteren F-35, de weltweit größten Rüstungsprogramms, de Kürzeren gegenüber Lockheed Martin gezogen. 2015 tussen beide Unternehmen met een gemeinsamen Angebot voor de bouw van de späteren B-21-bommenwerpers van Northrop Grumman Corp.

Of het nu gaat om vluchten vanuit Übersee, om Kanada of Finnland te verkennen, het gebied dat de F-35 en de F/A-18 onder controle heeft. Zu den früheren Exportkunden gehörten Australië, Canada, Spanje en Zwitserland.

Die prioriteit van Marine-liegen auf der Erneuerung ihrer U-Boot-Flotte en de potentiële Beteiligung van de von der Luftwaffe vorangetriebenen Flugzeugprogramm “Next Generation Air Dominance” (NGAD). Het NGAD-programma, een doorlopende systeemfamilie met beheerde en onbemande vluchten, is een sterk geheim. Die Finanzierung is sinds 2015 gesichert, en Vertreter der Luftwaffe sprachen von onem möglichen Einsatz von Flugzeugen bis 2030.