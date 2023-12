Uitbarsting van Mount Marapi: Survivor vertelt BBC over beproeving vanuit het ziekenhuis

4 uur geleden

De vulkaan spuwde een aswolk van drie kilometer lang de lucht in, waardoor omliggende dorpen in as werden gehuld.

Toen ze het uiteindelijk vonden, nam Mohammed onmiddellijk contact op met de National Search and Rescue Agency, die hen opdroeg bij een splitsing in de weg te wachten waar ze zouden worden opgehaald.

Kijk: een met as bedekte vulkaanoverlevende in Indonesië stuurt een video naar zijn moeder waarin hij om hulp vraagt

Hoewel populair onder wandelaars, is Mount Marapi een van de meest actieve van de 127 vulkanen in Indonesië.

Een andere wandelaar, Zhafirah Zahrim Febrina, riep haar moeder om hulp in een videoboodschap vanaf de vulkaan. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis.

De 19-jarige studente, wiens bijnaam Ife is, leek geschokt; haar gezicht was verbrand en haar haar was mat van dikke grijze as.