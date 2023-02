Uhu ist aus dem Central Park Zoo entkommen

tz Welt

Teilt

Eine Eule sitzt auf der Fifth Avenue in New York. © Edmund Berry/EspressoBird/dpa

Seit etwa zwei Tagen hält eine Eule die New Yorker Polizei und Vogelbeobachter in Atem. Der Vogel wurde gesichtet – aber ihn zu fangen ist schwierig.

New York – Zoomitarbeiter, die New Yorker Polizei und mehrere Vogelbeobachter suchen seit etwa zwei Tagen nach einer Eule namens Flaco. Der Vogel wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) als vermisst gemeldet, nachdem Unbekannte das Gitter seines Geheges im Central Park Zoo durchtrennt hatten. Das berichtete unter anderem die „New York Times“.

Flaco wurde den ganzen Freitag über mehrmals im und um den Park herum gesichtet, unter anderem auf der berühmten Luxuseinkaufsstraße Fifth Avenue. Nutzer auf Twitter teilten Fotos und Videos des entflohenen Tieres, doch Flaco konnte nicht gefasst werden.

Das derzeit extrem kalte Wetter in New York erschwerte das Projekt zusätzlich. In der Nacht zum Samstag sank die Temperatur zeitweise auf -15 Grad. Der Vogelexperte David Barrett sagte gegenüber ABC7, dass Flaco in der Lage sein sollte, mit der Kälte fertig zu werden. Nach einem Jahrzehnt in Gefangenschaft fehlt ihm jedoch möglicherweise die Fähigkeit, Beute allein in freier Wildbahn zu fangen. Deshalb muss er gerettet und gefüttert werden. dpa