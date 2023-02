UHR | „Wir dachten, es sei die Apokalypse“ – Starkes Erdbeben tötet fast 1 800 Menschen in der Türkei, Syrien

Fast 1 800 Menschen sind in Syrien und der Türkei gestorben, nachdem ein schweres Erdbeben die Region heimgesucht hatte.

Das Erdbeben der Stärke 7,8 ereignete sich gegen 1:00 Uhr GMT.

Retter konnten Überlebende unter den Trümmern um Hilfe betteln hören.

Das stärkste Erdbeben seit fast einem Jahrhundert erschütterte am Montag die Türkei und Syrien, tötete fast 1 800 Menschen im Schlaf, zerstörte Gebäude und verursachte Erschütterungen, die bis nach Grönland zu spüren waren.

Das Beben der Stärke 7,8 am frühen Morgen, gefolgt von einem etwas kleineren, Stunden später, löschte ganze Teile türkischer Großstädte in einer Region aus, in der Millionen Menschen leben, die vor dem Bürgerkrieg in Syrien und anderen Konflikten geflohen sind.

Die Retter verwendeten schweres Gerät und ihre bloßen Hände, um Trümmer auf der Suche nach Überlebenden abzuschälen, die sie in einigen Fällen unter den Trümmern um Hilfe betteln hören konnten.

„Da ich in einem Erdbebengebiet lebe, bin ich es gewohnt, erschüttert zu werden“, sagte Melisa Salman, Reporterin in der türkischen Stadt Kahramanmaras.

„Aber das war das erste Mal, dass wir so etwas erlebt haben“, sagte der 23-Jährige gegenüber AFP.

Sie sagte:

Wir dachten, es sei die Apokalypse.

Der Leiter des Nationalen Erdbebenzentrums in Syrien, Raed Ahmed, nannte es „das größte Erdbeben, das in der Geschichte des Zentrums aufgezeichnet wurde“.

Mindestens 783 Menschen starben in von Rebellen und von der Regierung kontrollierten Teilen Syriens, sagten staatliche Medien und medizinische Quellen.

Weitere 1 014 Menschen starben in der Türkei, so Präsident Recep Tayyip Erdogan, dessen Bewältigung einer der größten Katastrophen seiner zwei Jahrzehnte an der Macht seine Chancen auf eine Wiederwahl in Umfragen im Mai beeinflussen könnte.

Auf das erste Beben folgten mehr als 50 Nachbeben, darunter ein Beben der Stärke 7,5, das die Region am Montagnachmittag inmitten von Such- und Rettungsarbeiten erschütterte.

Schockierte Überlebende in der Türkei stürmten in ihren Schlafanzügen auf die schneebedeckten Straßen und sahen zu, wie Retter mit ihren Händen durch die Trümmer beschädigter Häuser gruben.

„Sieben Mitglieder meiner Familie liegen unter den Trümmern“, sagte Muhittin Orakci, ein fassungsloser Überlebender in der überwiegend kurdischen Stadt Diyarbakir in der Türkei, gegenüber AFP.

„Meine Schwester und ihre drei Kinder sind da. Und auch ihr Mann, ihr Schwiegervater und ihre Schwiegermutter.“

Die Rettung wurde durch einen Schneesturm im Winter behindert, der Hauptstraßen mit Eis und Schnee bedeckte. Beamte sagten, das Beben habe drei große Flughäfen in der Region funktionsunfähig gemacht, was die Lieferung lebenswichtiger Hilfsgüter weiter erschwert habe.

„Zur Tür gerannt“

Das erste Beben ereignete sich um 01:17 GMT in einer Tiefe von etwa 18 km in der Nähe der türkischen Stadt Gaziantep, in der etwa zwei Millionen Menschen leben, sagte der US Geological Survey.

Laut dem dänischen geologischen Institut erreichten die Erschütterungen des Hauptbebens die Ostküste Grönlands etwa acht Minuten, nachdem das Beben die Türkei getroffen hatte.

Osama Abdel Hamid, ein Erdbebenüberlebender in Syrien, sagte, seine Familie habe geschlafen, als das Beben einsetzte.

Er sagte:

Ich weckte meine Frau und meine Kinder und wir rannten zur Tür. Wir öffneten es und plötzlich stürzte das ganze Gebäude ein.

Ein Sprecher des syrischen Zivilschutzes sagte, die Teams versuchten, eingeschlossene Menschen zu retten.

„Viele Gebäude in verschiedenen Städten und Dörfern im Nordwesten Syriens sind eingestürzt … Noch heute liegen viele Familien unter den Trümmern“, sagte Ismail Alabdallah.

Washington, die Europäische Union und Russland schickten sofort Beileidsbekundungen und Hilfsangebote.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bot an, der Türkei, deren Kampfdrohnen Kiew bei der Bekämpfung der russischen Invasion helfen, „die notwendige Hilfe“ zu leisten.

„Menschen unter Trümmern“

Bilder im türkischen Fernsehen zeigten Rettungskräfte, die durch Trümmer in Stadtzentren und Wohnvierteln fast aller großen Städte entlang der Grenze zu Syrien gruben.

Einige der schwersten Verwüstungen ereigneten sich in der Nähe des Epizentrums des Bebens zwischen Kahramanmaras und Gaziantep, wo ganze Stadtblöcke unter dem aufziehenden Schnee in Trümmern lagen.

Eine berühmte Moschee aus dem 13. Jahrhundert stürzte in der Provinz Maltaya teilweise ein, wo auch ein 14-stöckiges Gebäude mit 28 Wohnungen für 92 Menschen einstürzte.

In anderen Städten zeigten Social-Media-Beiträge eine 2.200 Jahre alte, auf einem Hügel gelegene Burg, die von römischen Armeen in Gaziantep erbaut wurde und in Trümmern lag, deren Mauern teilweise in Schutt und Asche fielen.

„Wir hören hier Stimmen – und dort drüben auch“, hörte man einen Retter im NTV-Fernsehen vor einem eingestürzten Gebäude in der Stadt Diyarbakir sagen.

„Unter den Trümmern könnten 200 Menschen sein.“

Stromausfälle

Das syrische Gesundheitsministerium meldete Schäden in den Provinzen Aleppo, Latakia, Hama und Tartus, wo Russland eine Marineeinrichtung mietet.

AFP-Korrespondenten in Nordsyrien sagten, verängstigte Bewohner seien aus ihren Häusern gerannt, nachdem der Boden bebte.

Schon vor der Tragödie stürzten Gebäude in Aleppo – Syriens Handelszentrum der Vorkriegszeit – oft aufgrund der heruntergekommenen Infrastruktur ein, die unter mangelnder Aufsicht während des Krieges gelitten hatte.

Naci Gorur, ein Erdbebenexperte der türkischen Akademie der Wissenschaften, forderte die örtlichen Beamten auf, die Dämme der Region sofort auf Risse zu überprüfen, um potenziell katastrophale Überschwemmungen abzuwenden.

Beamte unterbrachen vorsorglich die Erdgas- und Stromversorgung in der gesamten Region und schlossen auch Schulen für zwei Wochen.

„Die Größe der Nachbeben, die tagelang andauern können, obwohl sie größtenteils an Energie abnehmen, birgt die Gefahr des Zusammenbruchs von Strukturen, die bereits durch die früheren Ereignisse geschwächt wurden“, sagte David Rothery, Erdbebenexperte an der Open University in Großbritannien.

„Das macht Such- und Rettungsbemühungen gefährlich.“

Die Türkei liegt in einer der aktivsten Erdbebenzonen der Welt.

Die türkische Region Duzce erlitt 1999 ein Erdbeben der Stärke 7,4, bei dem mehr als 17 000 Menschen starben – darunter etwa 1 000 in Istanbul.

Experten warnen seit langem davor, dass ein großes Beben Istanbul verwüsten könnte, eine Megalopolis mit 16 Millionen Einwohnern und wackligen Häusern.

Das letzte Beben der Stärke 7,8 erschütterte die Türkei im Jahr 1939, als 33.000 Menschen in der östlichen Provinz Erzincan starben.