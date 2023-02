UHR | „So viele Gebäude wurden zerstört“: Schweres Beben tötet fast 284 Menschen in der Türkei und in Syrien

Die Zahl der Todesopfer durch ein verheerendes Erdbeben hat 284 erreicht.

Das Erdbeben erschütterte die Türkei und Syrien in den frühen Morgenstunden des Montags.

Die USA haben Hilfe angeboten.

Ein Erdbeben der Stärke 7,8 traf am frühen Montag die Türkei und Syrien, tötete 284 Menschen, zerstörte Gebäude, während viele noch schliefen, und verursachte Erschütterungen, die bis zur Insel Zypern und Ägypten zu spüren waren.

Reuters berichtete, dass die Zahl der Todesopfer bei einem Erdbeben, das am frühen Montag den Süden der Türkei erschütterte, auf 284 gestiegen ist, wobei 2.323 Menschen verletzt wurden, sagte Vizepräsident Fuat Oktay auf einer Pressekonferenz.

Er sagte, 70 Menschen seien in der Provinz Kahramanmaras getötet worden, wo sich das Epizentrum des Bebens befand, zusammen mit 20 Menschen in Osmaniye, 18 in Sanliurfa, 14 in Diyarbakir und 13 in Adiyaman.

Der Rettungsdienst in der Türkei bezifferte die anfängliche Zahl der Todesopfer auf 76, obwohl sie noch wesentlich höher zu steigen drohte, weil die nächtliche Katastrophe Dutzende von Wohnblöcken in Großstädten dem Erdboden gleichgemacht hatte.

Mindestens 119 Menschen starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums und eines örtlichen Krankenhauses auch in den von der Regierung kontrollierten Teilen Syriens sowie in den nördlichen Gebieten, die von pro-türkischen Fraktionen gehalten werden.

Fernsehbilder zeigten schockierte Menschen in der Türkei, die in ihren Schlafanzügen im Schnee standen und zusahen, wie Retter durch die Trümmer beschädigter Häuser gruben.

LESEN | „Wir werden diese Katastrophe gemeinsam überstehen“, sagt Erdogan aus der Türkei, als das Erdbeben 76 Menschen tötet

Das Beben ereignete sich um 04:17 Uhr Ortszeit (01:17 GMT) in einer Tiefe von etwa 17,9 km in der Nähe der türkischen Stadt Gaziantep, in der rund zwei Millionen Menschen leben, teilte der US Geological Survey mit.

Das türkische Notfallzentrum AFAD bezifferte die Stärke des ersten Bebens auf 7,4 und fügte hinzu, dass mehr als 40 Nachbeben folgten.

Bewohner versammeln sich vor den Trümmern eines Gebäudes, das nach einem Erdbeben im Dorf Azmarin nahe der türkischen Grenze im Norden der von Rebellen gehaltenen nordwestlichen Provinz Idlib in Syrien eingestürzt ist. AFP FOTO: Omar Haj Kadour, AFP

Das Erdbeben war eines der stärksten, das die Region seit mindestens einem Jahrhundert heimgesucht hat, und betraf südöstliche Teile der Türkei, in denen Millionen von Flüchtlingen aus Syrien und anderen vom Krieg heimgesuchten Teilen der Welt leben.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der unter starkem Druck stehen wird, um eine wirksame Reaktion auf die Katastrophe vor den hart umkämpften Wahlen am 14. Mai zu überwachen, drückte sein Mitgefühl aus und drängte auf nationale Einheit.

Der türkische Führer twitterte:

Wir hoffen, dass wir gemeinsam so schnell wie möglich und mit möglichst wenig Schaden durch diese Katastrophe kommen.

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, sagte, Washington sei „zutiefst besorgt“.

„Wir sind bereit, jede erforderliche Unterstützung zu leisten“, sagte Sullivan.

Das Erdbeben traf ein unruhiges, überwiegend kurdisches Gebiet in der Türkei in der Nähe von Syrien, einem Land, das seit mehr als einem Jahrzehnt von Gewalt heimgesucht wird, die Hunderttausende getötet und Millionen Menschen vertrieben hat.

Bilder im türkischen Fernsehen zeigten Rettungskräfte, die in der Stadt Kahramanmaras und im benachbarten Gaziantep durch die Trümmer eingestürzter Gebäude gruben, wobei ganze Stadtteile zerstört wurden.

Auf einem Bild aus Kahramanmaras erleuchtete ein Feuer den Nachthimmel, dessen Ursprung jedoch unklar blieb.

Auch in den Städten Adiyaman, Malatya und Diyarbakir stürzten Gebäude ein, wo AFP-Reporter Menschen in Panik auf die Straße stürmen sahen.

Der Gouverneur von Kahramanmaras, Omer Faruk Coskun, sagte, es sei noch zu früh, um die Zahl der Todesopfer zu schätzen, da so viele Gebäude zerstört wurden.

„Die Zahl der Toten und Verletzten kann derzeit nicht angegeben werden, weil so viele Gebäude zerstört wurden“, sagte Coskun.

Er fügte hinzu:

Eine berühmte Moschee aus dem 13. Jahrhundert stürzte in der Provinz Maltaya teilweise ein, wo auch ein 14-stöckiges Gebäude mit 28 Wohnungen einstürzte.

In anderen Städten klangen Retter gequält, als sie sich bemühten, Überlebende zu erreichen, die unter den Trümmern eingeschlossen waren.

„Wir hören hier Stimmen – und dort drüben auch“, hörte man einen Retter im NTV-Fernsehen vor einem eingestürzten Gebäude in der Stadt Diyarbakir sagen.

„Unter den Trümmern könnten 200 Menschen sein.“

Das syrische Gesundheitsministerium meldete Schäden in den Provinzen Aleppo, Latakia, Hama und Tartus, wo Russland eine Marineeinrichtung mietet.

AFP-Korrespondenten in Nordsyrien sagten, verängstigte Bewohner seien aus ihren Häusern gerannt, nachdem der Boden bebte.

Raed Ahmed, Leiter des Nationalen Erdbebenzentrums in Syrien, sagte gegenüber einem regierungsnahen Radio, dies sei „historisch gesehen das größte Erdbeben in der Geschichte des Zentrums“.

Naci Gorur, ein Erdbebenexperte der türkischen Akademie der Wissenschaften, forderte die örtlichen Beamten auf, die Dämme der Region sofort auf Risse zu überprüfen, um potenziell katastrophale Überschwemmungen abzuwenden.

Die Türkei liegt in einer der aktivsten Erdbebenzonen der Welt.

Die türkische Region Duzce erlitt 1999 ein Erdbeben der Stärke 7,4 – das schlimmste, das die Türkei seit Jahrzehnten getroffen hat.

Bei diesem Beben kamen mehr als 17 000 Menschen ums Leben, darunter etwa 1 000 in Istanbul.

Experten warnen seit langem davor, dass ein großes Beben Istanbul verwüsten könnte, was ein weit verbreitetes Bauen ohne Sicherheitsvorkehrungen ermöglicht hat.

Ein Beben der Stärke 6,8 traf Elazig im Januar 2020 und tötete mehr als 40 Menschen.

Und im Oktober desselben Jahres erschütterte ein Beben der Stärke 7,0 die türkische Ägäisküste, bei dem 114 Menschen ums Leben kamen und mehr als 1 000 verletzt wurden.