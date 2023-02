UHR | „So etwas habe ich noch nie gefühlt“: Schock, als die Zahl der Todesopfer bei einem Erdbeben in der Türkei und Syrien die 500-Marke übersteigt

Die Zahl der Todesopfer bei den Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist auf über 500 gestiegen.

Mehrere Gebäude stürzten ein.

Das Beben hatte eine Stärke von 7,8.

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,8 hat am Montag die Zentraltürkei und den Nordwesten Syriens heimgesucht und mehr als 500 Menschen getötet und Hunderte verletzt, als Gebäude in der gesamten Region einstürzten und die Suche nach Überlebenden in den Trümmern auslöste.

Das Beben, das in der frühen Dunkelheit eines Wintermorgens stattfand, war auch auf Zypern und im Libanon zu spüren.

„Wir wurden wie die Wiege erschüttert. Wir waren zu neunt zu Hause. Zwei meiner Söhne liegen noch in den Trümmern, ich warte auf sie“, sagte eine Frau mit gebrochenem Arm und Wunden im Gesicht, als sie sich zu Wort meldete ein Krankenwagen in der Nähe der Trümmer des siebenstöckigen Blocks, in dem sie in Diyarbakir lebte.

„So etwas habe ich in den 40 Jahren, in denen ich lebe, noch nie gefühlt“, sagte Erdem, ein Bewohner der türkischen Stadt Gaziantep in der Nähe des Epizentrums des Bebens, der seinen Nachnamen nicht nennen wollte.

„Wir wurden mindestens dreimal sehr stark erschüttert.“

Der türkische Vizepräsident Fuat Oktay sagte, 284 Menschen seien getötet und 2.323 Menschen verletzt worden, als die Behörden Rettungsteams und Versorgungsflugzeuge in das betroffene Gebiet schickten, während er einen „Alarm der Stufe 4“ ausrief, der internationale Hilfe erfordert.

Mitglieder des syrischen Zivilschutzes, bekannt als die Weißhelme, suchen nach einem Erdbeben in der Stadt Zardana auf dem Land in der nordwestsyrischen Provinz Idlib unter den Trümmern nach Opfern. AFP FOTO: Mohammed Al-Rifai, AFP

In Syrien, das bereits von mehr als 11 Jahren Bürgerkrieg verwüstet wurde, sagte ein Gesundheitsbeamter der Regierung, dass mehr als 237 Menschen getötet und etwa 600 verletzt wurden, die meisten in den Provinzen Hama, Aleppo und Latakia, wo zahlreiche Gebäude einstürzten.

Im Nordwesten Syriens, das von Rebellen gehalten wird, sagte ein Rettungsdienst, Dutzende seien getötet worden.

AFP berichtete, dass die Europäische Union Rettungsteams entsendet und weitere Hilfe für die Türkei nach dem Erdbeben der Stärke 7,8 vorbereitet, sagte der Krisenmanagementbeauftragte des Blocks am Montag.

„Teams aus den Niederlanden und Rumänien sind bereits unterwegs“, twitterte EU-Kommissar Janez Lenarcic, deren Einsatz vom Emergency Response Coordination Centre überwacht wird.

Der türkische Staatssender RTR zeigte Rettungskräfte in der Provinz Osmaniye, wie sie einen Verletzten mit einer Decke aus einem eingestürzten vierstöckigen Gebäude trugen und in einen Krankenwagen setzten.

UHR | „So viele Gebäude wurden zerstört“: Schweres Beben tötet fast 284 Menschen in der Türkei und in Syrien

Er sei der fünfte, der aus den Trümmern gezogen wurde, hieß es.

Aufnahmen des Senders CNNTurk zeigten, dass die historische Burg von Gaziantep schwer beschädigt wurde.

Präsident Tayyip Erdogan habe telefonisch mit den Gouverneuren von acht betroffenen Provinzen gesprochen, um Informationen über die Situation und die Rettungsbemühungen zu sammeln, teilte sein Büro in einer Erklärung mit.

Aufnahmen aus der syrischen Grenzstadt Azaz – einem von Oppositionskräften besetzten Gebiet – zeigten einen Rettungshelfer, der ein Kleinkind aus einem beschädigten Gebäude trug.

„Die Situation ist sehr tragisch, in der Stadt Salqin sind Dutzende Gebäude eingestürzt“, sagte ein Mitglied der Rettungsorganisation der Weißen Helme in einem Videoclip auf Twitter und bezog sich auf eine andere Stadt etwa 5 km von der türkischen Grenze entfernt.

Häuser seien „total zerstört“, sagte der Retter zu dem Clip, der eine mit Trümmern übersäte Straße zeigte.

Präsident Bashar al-Assad hielt eine Dringlichkeitssitzung des Kabinetts ab, um den Schaden zu überprüfen und die nächsten Schritte zu besprechen, teilte sein Büro mit.

Das syrische Staatsfernsehen zeigte Aufnahmen von Rettungsteams, die bei starkem Regen und Schneeregen nach Überlebenden suchten. Die Gesundheitsbehörden forderten die Öffentlichkeit auf, die Verletzten in die Notaufnahme zu bringen.

„Verwundete kommen immer noch in Wellen an“, sagte der Gesundheitsdirektor von Aleppo, Ziad Hage Taha, telefonisch gegenüber Reuters.

Die griechisch-orthodoxe Erzdiözese in Aleppo veröffentlichte Fotos von Steinblöcken, die auf ihr Zwischengeschoss gestürzt waren.

Einwohner versammeln sich vor den Trümmern eines Gebäudes, das nach einem Erdbeben im Dorf Azmarin nahe der türkischen Grenze im Norden der von Rebellen gehaltenen nordwestlichen Provinz Idlib in Syrien eingestürzt ist. Syrische Retter (Weißhelme) bergen einen verletzten Mann aus den Trümmern eines nach einem Erdbeben eingestürzten Gebäudes in der Grenzstadt Azaz im von Rebellen gehaltenen Norden der Provinz Aleppo. AFP FOTO: Bakr Alkasem, AFP

Auf dem nahe gelegenen Land trugen Retter ein blutiges, jammerndes Baby aus einem eingestürzten Gebäude, während in der Stadt Azaz ein Kran Betonplatten weghebelte, während Retter einen in ein Laken gewickelten Körper wegtrugen.

Viele Gebäude in der Region hatten bereits während des fast 12-jährigen Bürgerkriegs durch Kämpfe Schaden genommen.

Menschen in Damaskus und in den libanesischen Städten Beirut und Tripolis rannten auf die Straße und stiegen in ihre Autos, um von ihren Gebäuden wegzukommen, falls sie einstürzen sollten, sagten Zeugen.

Die USA seien „zutiefst besorgt“ über das Beben in der Türkei und in Syrien und beobachten die Ereignisse genau, sagte der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, auf Twitter.

Er sagte:

Ich habe mich mit türkischen Beamten in Verbindung gesetzt, um ihnen mitzuteilen, dass wir bereit sind, jede erforderliche Hilfe zu leisten.

Laut US Geological Survey ereignete sich das Beben der Stärke 7,8 in einer Tiefe von 17,9 km. Es meldete eine Reihe von Erdbeben, eines davon mit einer Stärke von 6,7.

Die Region überspannt seismische Verwerfungslinien.

Es gibt keine Schäden an der Kerkuk-Ceyhan-Pipeline, die Öl aus dem Irak in die Türkei transportiert, noch an der Baku-Tiflis-Ceyhan-Pipeline, und der Ölfluss geht weiter, nachdem ein schweres Erdbeben die Türkei heimgesucht hat, sagte ein Energiebeamter am Montag gegenüber Reuters.

Es ist das schwerste Beben in der Türkei seit 1999, als ein Beben ähnlicher Stärke Izmit und die dicht besiedelte Region des östlichen Marmarameers in der Nähe von Istanbul verwüstete und mehr als 17 000 Menschen tötete.

Laut einem Reuters-Zeugen in Diyarbakir, 350 km östlich, wo ein Sicherheitsbeamter sagte, dass mindestens 17 Gebäude eingestürzt waren, dauerte das Beben etwa eine Minute und zerschmetterte Fenster.

Nach Angaben der Behörden stürzten 16 Gebäude in Sanliurfa und 34 in Osmaniye ein.

Die Sender TRT und Haberturk zeigten Aufnahmen von Menschen, die in der Stadt Kahramanmaras, wo es noch dunkel war, Gebäudetrümmer durchwühlten, Tragen bewegten und nach Überlebenden suchten.

Der türkische Innenminister Suleyman Soylu sagte gegenüber Reportern:

Unsere Hauptaufgabe besteht darin, die Such- und Rettungsarbeiten durchzuführen, und dafür sind alle unsere Teams in Alarmbereitschaft.

Erschütterungen waren auch in der türkischen Hauptstadt Ankara, 460 km nordwestlich des Epizentrums, und in Zypern zu spüren, wo die Polizei keine Schäden meldete.

„Das Erdbeben hat eine Region erschüttert, die wir befürchtet haben. Es gibt schwere, weit verbreitete Schäden“, sagte Kerem Kinik, der Chef des türkischen Hilfswerks Roter Halbmond, zu Haberturk und rief zu Blutspenden auf.

Die Türkei gehört zu den erdbebengefährdetsten Ländern der Welt.

Im Jahr 2011 starben bei einem Beben in der östlichen Stadt Van mehr als 500 Menschen.